MÄRKTE ASIEN/Tokio weiter mit Nachholbedarf - Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien ist es am Freitag uneinheitlich zugegangen. Allerdings wurde wegen Feiertagen in Südkorea, Festlandchina und Taiwan nicht gehandelt. In Tokio legte der Topix um 1,3 Prozent zu. Er wurde laut Marktteilnehmern gestützt von Nachholgewinnen im Technologiesektor, nachdem in Tokio an den ersten drei Tagen der Woche wegen Feiertagen nicht gehandelt wurde. Deutlich abwärts ging es in Hongkong, wo der HSI im Späthandel 1,3 Prozent zurücklag. Hier dürfte gebremst haben, dass es vom US-chinesischen Gipfel in Washington kaum greifbare Ergebnisse gab, nachdem bereits im Vorfeld eine Verlängerung des gegenseitigen Zollfriedens um zwei Monate verkündet worden war.

Daneben belastete übergeordnet der fortgesetzte jüngste Anstieg der Anleiherenditen, ausgehend von den USA. Dort ist die Zehnjahresrendite inzwischen bei 5,18 Prozent gelandet, das ist das höchste Niveau seit 2007. Zum Vergleich: Zum Ende der Vorwoche lag sie bei 5,00 Prozent. Jüngster Auslöser waren sehr stark ausgefallene US-Konjunkturdaten gepaart mit falkenhaften Kommentaren aus Kreisen der US-Notenbank. Die japanische Zehnjahresrendite liegt bei 3,10 Prozent, das ist sogar das höchste Niveau seit 1996.

Zu den höheren Renditen trugen auch die wieder gestiegenen Ölpreise bei, die wegen ihrer potenziell inflationstreibenden Folgen ebenfalls die Spekulation über im Oktober weiter steigende US-Leitzinsen anheizen. Am Berichtstag verbilligte sich Brent- Öl in Asien zwar um 1,1 Prozent, kostete mit rund 105,48 Dollar aber immer noch mehr als zur gleichen Vortageszeit.

Im australischen Sydney gab das Börsenbarometer um 0,5 Prozent nach.

In Tokio ging es im Technologiesegment für Advantest oder Kioxia um 2,8 bzw. 2,2 Prozent nach oben, Lasertec gewannen 2,8 Prozent. Unter Druck standen Softbank Group. Die Aktie des Technologieinvestors verlor 3,2 Prozent. Auf den Kurs drückte, dass Oracle laut einem Agenturbericht versucht, Zahlungen aufzuschieben, falls ein Rechenzentrumsprojekt in New Mexico scheitern sollte oder nicht wie geplant 2028 in Betrieb gehen sollte. Das wirft laut Börsianern Fragen über Finanzierung und Durchführungsrisken von KI-Infrastrukturprojekten auf.

Aufwärts ging es für Bankaktien, weil das steigende Zinsniveau als günstig für die Kreditmargen der Geldhäuser gesehen wird. Mizuho Financial legten um 4,3, Sumitomo Mitsui um 3,4 oder Resona um 4,8 Prozent zu. Mitsubishi UFJ verteuerten sich um 4,0 Prozent.

Suzuki Motor zeigten sich kaum bewegt von Plänen des Unternehmens, die Entwicklungszyklen deutlich zu verkürzen.

In Sydney verbesserten sich Insurance Australia um 0,5 Prozent. Der Versicherer hat sich bereit erklärt, einen milliardenschweren Rechtsstreit mit der Credit Suisse über den Zusammenbruch des Lieferkettenfinanzierungsunternehmens Greensill Capital im Jahr 2021 beizulegen. Nähere Angaben machte das Unternehmen dazu nicht.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.665,00 -0,4 -0,6 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.221,88 +1,3 +21,1 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +68,0

Hang-Seng (Hongkong) 24.445,41 -1,3 -4,6 10:00

Shanghai-Composite Feiertag -2,0

Straits-Times (Singapur) 5.696,64 +0,2 +22,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.263,73 -0,6 -27,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.669,99 -0,1 -0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:06 % YTD

EUR/USD 1,1389 +0,1 1,1379 1,1385 -3,0

EUR/JPY 179,93 -0,5 180,74 180,40 -2,2

EUR/GBP 0,8609 +0,0 0,8607 0,8598 -1,2

USD/JPY 157,98 -0,5 158,83 158,44 +0,9

USD/KRW 1.357,37 -0,6 1.366,15 1.367,86 -5,8

USD/CNY 6,7128 +0,0 6,7128 6,7112 -4,0

USD/CNH 6,7180 +0,0 6,7157 6,7132 -3,7

USD/HKD 7,8432 +0,0 7,8420 7,8435 +0,8

AUD/USD 0,7027 +0,2 0,7010 0,7033 +5,3

NZD/USD 0,5667 +0,1 0,5659 0,5673 -1,6

BTC/USD 84.039,23 -0,4 84.349,03 83.979,18 -4,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,09 -1,6 -1,52 94,61

Brent/ICE 105,48 -1,1 -1,12 106,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.276,87 -0,0 -1,11 4.277,98

Silber 63,79 -0,2 -0,12 63,91

Platin 1.753,65 +0,3 5,15 1.748,50

(Angaben ohne Gewähr)

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September 25, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)