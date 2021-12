MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Hongkong leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schliessen sich am Donnerstag der positiven Reaktion der Wall Street auf die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank nur zum Teil an. In Tokio schiesst der Nikkei-Index um 1,9 Prozent nach oben auf 28.991 Punkte. Hier sorgt auch der weiter feste Dollar für Rückenwind, der die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert. Seoul und Schanghai tendieren dagegen nur gut behauptet und in Hongkong gibt der HSI um 0,7 Prozent nach.

Dass die Wall Street auf die beschleunigte geldpolitische Straffung in den USA und die in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr mit teils kräftigen Gewinnen reagierte, erklären Marktbeobachter zum einen damit, dass dies weitgehend auch schon erwartet worden sei und nun für Sicherheit sorge. An anderer Stelle heisst es, die US-Konjunktur scheine robust genug zu sein, diese Massnahmen gut zu verkraften. Wieder andere Stimmen sprechen eher von einer Art Trotzreaktion der Märkte auf die für Aktien eigentlich ungünstigen Beschlüsse.

In Hongkong dominieren Sorgen, dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste nehmen könnten, in die US-Unternehmen nicht investieren dürfen oder deren Geschäftsbeziehungen mit den USA eingeschränkt werden. Die Halbleiteraktie SMIC, die am Vortag bereits Verluste eingefahren hatte, fällt um weitere 3,8 Prozent. Daneben zeigen sich generell Aktien aus dem Techniksegment schwach, wie JD.com (-4,5%), Alibaba (-1,9%) oder Meituan (-3,8%) und Tencent (-1,2%).

In Seoul bremsen laut Händlern vergleichsweise schärfere Beschränkungen als anderswo gegen die Ausweitung der Covid-19-Pandemie die Kauflaune.

Unter den Einzelwerten in Tokio stechen Canon mit einem Plus von 6,1 Prozent heraus. Treiber ist eine erhöhte Dividendenprognose.

In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort ging es um 0,4 Prozent nach unten. Hier bremsten Aussagen des australischen Notenbankchefs, dass im ersten Halbjahr 2022 der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik kommen werde. Gleichwohl hielt er sich mit der Ankündigung von Zinserhöhungen bereits 2022 noch zurück.

Zum Minus des Leitindex S&P/ASX-200 trug insbesondere der Abschlag von 5,1 Prozent bei CLS bei. Die Aktie des Biopharmaunternehmens war an den Tagen zuvor vom Handel ausgesetzt gewesen, nachdem CSL angekündigt hatte, für 11,7 Milliarden US-Dollar die schweizerische Vifor zu übernehmen und dies teils durch eine Kapitalerhöhung zu finanzieren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.295,70 -0,4% +10,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.990,58 +1,9% +3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.996,02 +0,2% +4,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.658,76 +0,3% +5,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.261,36 -0,7% -13,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.120,98 +0,2% +9,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.485,04 +0,2% -9,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,8:25 % YTD

EUR/USD 1,1288 -0,1% 1,1294 1,1271 -7,6%

EUR/JPY 128,82 +0,0% 128,80 128,12 +2,2%

EUR/GBP 0,8522 +0,1% 0,8514 0,8510 -4,6%

GBP/USD 1,3245 -0,1% 1,3263 1,3244 -3,2%

USD/JPY 114,13 +0,1% 114,03 113,68 +10,6%

USD/KRW 1.184,21 -0,1% 1.185,40 1.185,77 +9,1%

USD/CNY 6,3678 +0,0% 6,3676 6,3642 -2,4%

USD/CNH 6,3751 -0,0% 6,3758 6,3703 -2,0%

USD/HKD 7,8040 +0,0% 7,8022 7,8030 +0,7%

AUD/USD 0,7151 -0,2% 0,7169 0,7122 -7,2%

NZD/USD 0,6763 -0,3% 0,6780 0,6741 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.724,22 -0,1% 48.751,13 48.241,47 +67,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,55 70,87 +1,0% 0,68 +50,7%

Brent/ICE 74,47 73,88 +0,8% 0,59 +45,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,26 1.777,62 +0,3% +4,64 -6,1%

Silber (Spot) 22,18 22,08 +0,5% +0,11 -16,0%

Platin (Spot) 925,67 921,00 +0,5% +4,67 -13,5%

Kupfer-Future 4,24 4,18 +1,4% +0,06 +20,5%

