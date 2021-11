MÄRKTE ASIEN/Tokio nach Parlamentswahl sehr fest - Westpac knicken ein

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Grösster Gewinner ist der Nikkei-225, für den es mit dem Ergebnis der Parlamentswahlen am Wochenende um 2,6 Prozent nach oben ging. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida erneut die meisten Sitze geholt. Laut dem offiziellen Ergebnis gewann die Liberaldemokratische Partei LDP 261 der 465 Sitze, womit sie 15 Sitze einbüsste, wie der TV-Sender NHK meldete. Kishida, der seit dem 4. Oktober im Amt ist und mit einem Juniorpartner regiert, der Mitte-Rechts-Partei Komeito, kann damit auf eine solide Mehrheit bauen.

Das Ergebnis hegt bei den Investoren die Hoffnung auf eine anhaltende politische Kontinuität und weitere konjunkturelle Massnahmen um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu lindern, so ein Beobachter. Das Ergebnis ermögliche es Ministerpräsident Fumio Kishida eine stabile Regierung zu bilden.

Mit einem geteilten Bild zeigen sich die chinesischen Börsen. Während es für den Schanghai-Composite nach anfänglichen Verlusten nun um 0,1 Prozent nach oben geht, fällt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent zurück. Teilnehmer verweisen auf die jüngsten Konjunkturdaten vom Wochenende. So hat sich der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 50,6 (September: 50,0) Punkte erhöht und ist damit auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Gleichwohl bremsen die Sorgen um die anhaltende Rohstoffknappheit und die Schwierigkeiten in den Lieferketten die Konjunktur weiter aus.

"Ein Zusammenspiel von Risikofaktoren wirkt sich weiterhin auf die chinesische Wirtschaft aus, wie beispielsweise die globalen Lieferkettenengpässe und die anhaltende Energiekrise", heisst es von den IG-Analysten.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 nach anfänglichen Verlusten mit einem Plus von 0,6 Prozent, trotz der deutlichen Verluste bei Westpac. Die Aktien der australischen Bank fielen um 7,4 Prozent und verzeichneten den grössten Tagesverlust seit März 2020. Australiens zweitgrösste Bank in Bezug auf die Marktkapitalisierung kündigte zwar einen Aktienrückkauf im Volumen von 3,5 Milliarden australischen Dollar an, doch die Kreditmarge enttäuschte die Anleger. Macquarie waren vom Handel ausgesetzt wegen einer Kapitalerhöhung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.370,80 +0,6% +11,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.647,08 +2,6% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.983,12 +0,4% +3,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.552,24 +0,1% +2,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.159,25 -0,9% -6,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.219,09 +0,7% +12,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.529,35 -2,1% -4,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1561 +0,0% 1,1561 1,1671 -5,3%

EUR/JPY 132,10 +0,1% 131,96 132,51 +4,8%

EUR/GBP 0,8447 -0,0% 0,8448 0,8457 -5,4%

GBP/USD 1,3687 +0,0% 1,3686 1,3800 +0,1%

USD/JPY 114,26 +0,1% 114,14 113,56 +10,7%

USD/KRW 1.174,61 +0,4% 1.174,61 1.169,09 +8,2%

USD/CNY 6,4058 +0,2% 6,4058 6,3889 -1,9%

USD/CNH 6,3978 -0,2% 6,4078 6,3835 -1,6%

USD/HKD 7,7803 +0,0% 7,7794 7,7758 +0,4%

AUD/USD 0,7513 -0,0% 0,7515 0,7544 -2,5%

NZD/USD 0,7182 +0,2% 0,7168 0,7189 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 60.652,01 -1,3% 61.439,50 60.719,76 +108,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,22 83,57 -0,4% -0,35 +75,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,23 1.780,85 +0,3% +5,39 -5,9%

Silber (Spot) 23,85 23,80 +0,2% +0,05 -9,7%

Platin (Spot) 1.032,52 1.023,37 +0,9% +9,15 -3,5%

Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,7% +0,03 +24,8%

