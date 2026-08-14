Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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14.08.2026 06:52:39
MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte in Seoul und Tokio weiterhin gesucht
DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen am Freitag im späten Handel leichte Verluste. Die Börsen in Seoul und Tokio stemmen sich aber gegen den Trend und bauen die Aufschläge der vergangenen Tage aus. Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - vor allem in Südkorea und Japan und treibt die Börsen dort weiter nach oben. Positiv wird das überraschend starke Wachstum in Malaysia zur Kenntnis genommen.
Der südkoreanische Kospi legt nun schon den fünften Tag in Folge zu und hält seine Erholungsrally mit einem Aufschlag von 2 Prozent am Laufen. Erneut marschieren die Halbleiterschwergewichte von SK Hynix mit Aufschlägen von 2,7 Prozent vorneweg, Samsung Electronics gewinnen weitere 0,3 Prozent. Auf Wochensicht verbuchen beide Titel Aufschläge von über 15 Prozent. Investoren kehrten zu der Idee zurück, sich wieder auf die tatsächlichen Gewinne zu konzentrieren, heisst es mit Blick auf die KI- und Halbleitertitel. Auch wenn Applied Materials im nachbörslichen US-Handel nachgegeben haben, das Unternehmen hält die Fantasie im KI-Bereich am Leben, denn die Gesellschaft übertraf die Markterwartungen im dritten Quartal dank anhaltender KI-Nachfrage.
Auch der Nikkei-225 in Japan wird getrieben von Elektronik- und Technologiewerten und klettert um 0,4 Prozent auf 68.591 Punkte. Panasonic legen um 4,5 Prozent zu und SoftBank Group um 5,3 Prozent. Händler verweisen auch hier auf nachlassende Sorgen über mögliche Zinserhöhungen in den USA. Der Yen bewegt sich trotz Berichten, dass die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi eine baldige Zinserhöhung unterstütze, kaum.
In China hält die Enttäuschung über eine klare Aussage zu geldpolitischen Lockerungen an, nachdem sich die Notenbank am Vortag entsprechend unkonkret geäussert hatte. Nach zuletzt schwachen Daten waren die Rufe nach Stimuli lauter geworden. Der HSI in Hongkong büsst 0,9 Prozent ein, der Shanghai-Composite im Kernland 0,2 Prozent.
Mit 1,0 Prozent Minus geht es in Australien ebenfalls bergab - den dritten Tag in Folge. Die Versicherung QBE hat einen Gewinnanstieg von 1,1 Prozent im ersten Halbjahr verbucht und die Dividende erhöht. Allerdings scheinen erhöhte Aufwendungen, eine einmalige Rückstellung für Unfall- und Krankenversicherung sowie Verluste im Zusammenhang mit dem Nahen Osten die ansonsten starken Geschäftszahlen aus Sicht des Marktes zu überschatten - der Kurs verliert 2 Prozent.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 9.094,30 -1,0 +4,4 08:00
Nikkei-225 68.590,96 +0,4 - 08:00
Topix 500 (Tokio) 3.283,13 +0,5 +23,4 08:00
Kospi (Seoul) 6.950,17 +2,0 +65,0 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 25.160,25 -0,9 -1,8 10:00
Shanghai-Composite 3.918,65 -0,2 -1,3 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.724,98 +0,1 +23,2 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.336,53 +0,6 -26,7 10:00
KLCI (Malaysia) 1.731,32 -0,2 +3,1 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1537 +0,1 1,1527 1,1522 -1,8
EUR/JPY 183,87 0,0 183,87 183,65 -0,1
EUR/GBP 0,8548 +0,0 0,8547 0,8542 -1,9
USD/JPY 159,37 -0,1 159,48 159,39 +1,7
USD/KRW 1.415,30 -0,2 1.417,94 1.423,00 -1,8
USD/CNY 6,7438 +0,0 6,7428 6,7449 -3,6
USD/CNH 6,7453 +0,0 6,7441 6,7466 -3,3
USD/HKD 7,8464 0,0 7,8467 7,8461 +0,8
AUD/USD 0,7062 +0,1 0,7054 0,7049 +5,9
NZD/USD 0,5865 +0,2 0,5851 0,5829 +1,9
BTC/USD 63.363,17 -0,0 63.368,06 63.836,28 -27,7
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 81,30 +0,1 0,05 81,25
Brent/ICE 87,07 0,0 0,00 87,07
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.324,52 -0,6 -25,64 4.350,16
Silber 63,96 -0,8 -0,50 64,46
Platin 1.710,12 -0,4 -7,41 1.717,53
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)
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