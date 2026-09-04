MÄRKTE ASIEN/Technologietitel von Zinsspekulation getrieben

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten haben die wichtigen Leitbörsen am Freitag zugelegt - angeführt von Technologiewerten. Händler verwiesen auf günstige Vorlagen der Wall Street, wo Technologietitel ebenfalls gefragt gewesen waren. Ausgelöst hatte US-Notenbankgouverneur Christopher Waller die Nachfrage nach Technologietiteln. Denn er zerstreute Befürchtungen über eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung in den USA - in der Folge sanken auch die Renditen am Anleihemarkt. Waller plädierte für eine kurzfristige Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus. Damit hat auch der am Freitag nach Börsenschluss in Asien anstehende US-Arbeitsmarktbericht etwas an geldpolitischer Brisanz verloren. Im japanischen Technologiesektor schnellten Softbank Group um 11,8 Prozent nach oben, in Südkorea stiegen Samsung Electronics um 2,2 Prozent und SK Hynix um 3,2 Prozent.

Der japanische Nikkei-225 kletterte um 1,3 Prozent auf 65.021 Punkte - befeuert von Papieren aus den Sektoren Technologie und Elektronik. Der breiter gefasste Topix stagnierte. Der Yen legte unterdessen weiter deutlich zu - die japanische Währung hat in dieser Woche etwa 2,6 Prozent aufgewertet. Die Märkte preisen zunehmend eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer Sitzung im September ein. Analystin Yuxuan Tang von JP Morgan Private Bank erwartet, dass die Zentralbank der Währungsstabilität Priorität einräumen und in den nächsten 12 Monaten drei bis vier Zinserhöhungen vornehmen und die Leitzinsen auf rund 2 Prozent anheben werde. An den Zinserhöhungsfantasien rüttelten auch schwache Konsumausgaben in Japan im Juli nicht.

Der südkoreanische Kospi gewann 1,6 Prozent und legte die zweite Sitzung in Folge deutlich zu. Das durfte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf Wochensicht Verluste von 1,5 Prozent standen. Die südkoreanischen Speicherchiphersteller dürften nach Einschätzung der Analysten von Nomura aufgrund der Stärke des Won schwächer als erwartet ausfallende Geschäftszahlen für das dritte Quartal ausweisen. Samsung Electronics und SK Hynix erwirtschaften ihre gesamten Einnahmen in Dollar, wie Analyst CW Chung anmerkte. Eine Aufwertung des Won um 10 Prozent könne die Gewinne der Chiphersteller um 12 Prozent schmälern.

In China verlor der Shanghai-Composite 0,3 Prozent und zeigte einmal mehr ein Eigenleben. Der HSI in Hongkong folgte stärker den internationalen Vorgaben und gewann im späten Handel 1,7 Prozent. Der Kurs des chinesischen Technologieriesen Alibaba rückte um 2,4 Prozent vor, Baidu um 5 Prozent.

Der S&P/ASX-200 in Australien verlor indes 0,2 Prozent, im australischen Leitindex spielen Technologietitel keine Rolle. Der australische Dollar legte gegenüber seinem US-Pendant zu - gestützt von der Spekulation, die US-Notenbank werde die Zinsen auf ihrer Sitzung im Monatsverlauf unverändert lassen. Die "Bereitschaft von Fed-Gouverneur Waller, die Geldpolitik stabil zu halten, wenn die Disinflation im August anhält, hat dem Aussie zusätzlichen Rückenwind verliehen", urteilte Analyst Richard Franulovich von Westpac.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.005,90 -0,2 +3,3 08:00

Nikkei-225 65.020,94 +1,3 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.205,96 +0,0 +20,5 08:00

Kospi (Seoul) 6.687,21 +1,6 +58,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.650,11 +1,7 +0,1 10:00

Shanghai-Composite 3.930,12 -0,3 -1,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.809,47 +1,1 +25,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.669,11 +0,0 -22,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.707,54 -0,4 +1,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:44 % YTD

EUR/USD 1,1626 +0,0 1,1624 1,1600 -1,0

EUR/JPY 181,78 +0,4 181,10 182,31 -1,2

EUR/GBP 0,8583 -0,1 0,8593 0,8594 -1,5

USD/JPY 156,33 +0,4 155,79 157,11 -0,2

USD/KRW 1.351,01 -0,4 1.356,27 1.358,00 -6,2

USD/CNY 6,7109 -0,1 6,7181 6,7177 -4,0

USD/CNH 6,7083 -0,1 6,7176 6,7172 -3,8

USD/HKD 7,8401 +0,0 7,8395 7,8410 +0,7

AUD/USD 0,7201 +0,0 0,7199 0,7172 +7,9

NZD/USD 0,5888 +0,1 0,5881 0,5861 +2,3

BTC/USD 80.855,70 -0,8 81.482,20 77.996,16 -7,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,66 +0,4 0,36 91,30

Brent/ICE 95,94 +0,4 0,42 95,52

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.468,34 -0,1 -4,52 4.472,86

Silber 66,75 -0,3 -0,20 66,95

Platin 1.811,93 -0,8 -14,32 1.826,25

(Angaben ohne Gewähr)

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September 04, 2026 03:49 ET (07:49 GMT)