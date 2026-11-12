MÄRKTE ASIEN/Technologietitel von Nvidia belastet

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag im späten Geschäft überwiegend mit Abgaben. Den durch den überraschend optimistischen Ausblick des Rechenzentrenbetreibers Coreweave versprühten KI-Optimismus an der Wall Street hatten die lokalen Börsen bereits am Vortag gefeiert. Anleger beschäftigen sich stattdessen mit Blick auf den Technologiesektor mit dem Schicksal Nvidia-CEO Jensen Huang. Diesem droht laut Wall Street Journal der Rausschmiss, nachdem er sich mit einer mutmasslich chinesischen Agentin eingelassen hatte. Eine Absetzung von Huang könnte Nvidia ohne einen klaren Nachfolgeplan ins Chaos stürzen. Die Nachricht macht sich im gesamten KI-Sektor der USA bemerkbar - die Sektortitel gaben nachbörslich nach, Nvidia stürzten um 8,6 Prozent ab.

"Ein glaubwürdiger Nachfolger und ein klarer Übergangsplan könnten dazu beitragen, die Aktien zu stabilisieren", sagt Chefanlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Welche Auswirkungen ein Führungswechsel bei der US-KI-Ikone auf asiatische Sektorunternehmen haben wird ist unklar, aber Händler sprechen von einem weiteren Verunsicherungsfaktor.

Der technologielastige Kospi in Südkorea zeigt sich hoch volatil und pendelt zwischen Auf- und Abschlägen. Aktuell verliert der südkoreanische Leitindex 1,2 Prozent. Die Schwergewichte im Technologiesektor SK Hynix (-2,7%) und Samsung Electronics (+0,4%) präsentieren uneinheitlich. Der ebenfalls technologielastige Taiex-Index in Taiwan dreht ebenfalls ins Minus und büsst 2,5 Prozent ein. Der Kurs des weltgrössten Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert 2,3 Prozent.

Der japanische Nikkei-225 liegt mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 60.829 Zählern, da Verluste bei Elektroniktiteln Gewinne von Chemiewerten und Handelshäusern ausgleichen. Advantest geben um 4,3 Prozent nach. Nissan Motor sinken um 4,1 Prozent. Der Automobilhersteller schreibt wieder rote Zahlen und senkt die Absatzerwartung wegen der Schwäche in China. Der US-Dollar bewegt sich aktuell auf dem höchsten Stand seit April 2025. Der Yen nähert sich wieder der potenziellen Interventionszone und der Greenback befindet sich in Sichtweite der historisch sensiblen Spanne von 160 bis 163 Yen.

In China verlieren der HSI in Hongkong 0,9 Prozent und der Shanghai-Composite 0,3 Prozent. Die chinesische Zentralbank hat sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautet jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.146,80 -0,1 +5,0 06:00

Nikkei-225 60.828,63 -0,7 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.071,42 +0,0 +15,5 07:30

Kospi (Seoul) 5.312,94 -1,2 +26,1 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.094,94 -0,9 -6,0 09:00

Shanghai-Composite 3.670,94 -0,3 -7,5 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.293,91 +0,1 +13,9 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.227,50 +2,2 -39,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.584,00 -0,7 -5,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:39 % YTD

EUR/USD 1,1077 -0,1 1,1089 1,1154 -5,7

EUR/JPY 176,92 -0,1 177,17 177,21 -3,8

EUR/GBP 0,8353 +0,0 0,8351 0,8364 -4,2

USD/JPY 159,70 -0,0 159,77 158,87 +2,0

USD/KRW 1.327,94 -0,8 1.338,64 1.335,85 -7,8

USD/CNY 6,6679 -0,0 6,6703 6,6714 -4,7

USD/CNH 6,6677 -0,1 6,6737 6,6706 -4,4

USD/HKD 7,8440 -0,0 7,8447 7,8451 +0,8

AUD/USD 0,6833 -0,2 0,6846 0,6870 +2,4

NZD/USD 0,5552 -0,2 0,5562 0,5598 -3,5

BTC/USD 73.588,89 -1,0 74.314,31 73.796,60 -16,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,66 -1,0 -0,87 86,53

Brent/ICE 91,64 -1,2 -1,12 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.970,43 -0,4 -16,86 3.987,29

Silber 51,28 -0,8 -0,41 51,69

Platin 1.529,66 -0,5 -7,62 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

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November 12, 2026 00:51 ET (05:51 GMT)