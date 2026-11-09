MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor nach Ausverkauf moderat erholt

DOW JONES--An den asiatischen Börsen haben am Montag die Pluszeichen überwogen. Nach dem Ausverkauf der technologielastigen Aktienmärkte in Südkorea, Japan und Taiwan am vergangenen Freitag setzte sich dort die Erholung zunächst fort, die bereits zum Wochenschluss im späten Verlauf eingesetzt hatte - wenngleich die Börsen noch immer heftig unter die Räder gekommen waren. Allerdings hielt der südkoreanische Kospi seine temporären Aufschläge nicht. Gestützt wurde die Erholung von der Wall Street, die zum Wochenschluss ebenfalls zugelegt hatte. Händler sprachen mit Blick auf die Freitagsverluste im Technologiebereich von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert worden sei. Andere charakterisierten die Aufschläge zum Wochenstart lediglich als rein technische Gegenbewegung.

Denn Schlagzeilen über Nvidia verstärkten eher den Argwohn gegenüber dem KI-Boom. CEO Jensen Huang steht im Fokus einer Untersuchung durch den Board, die nach Einschätzung von Analysten von Yorkville Ives mindestens mehrere parlamentarische Untersuchungen nach sich ziehen dürfte. Die entscheidende Frage für Anleger sei, ob Huang CEO bleiben werde. Es bestehe eindeutig das Risiko, dass er je nach Ausgang der Untersuchung des Boards abgesetzt werden könnte.

Angeführt wurde die Erholung im Technologiesektor von Taiwan, wo der Taiex um 4,9 Prozent zulegte, nachdem die Behörden Massnahmen zur Marktstabilisierung ergriffen hatten. Der Leitindex in Taiwan beendet damit eine siebentägige Durststrecke - er war in der Vorwoche um 12 Prozent eingebrochen. Taiwan schloss sich damit Südkorea an, um die Talfahrt heimischer Aktien einzudämmen, die durch den weltweiten Ausverkauf von Werten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ausgelöst worden war. Der Taiex war gemeinsam mit anderen technologielastigen Indizes eingebrochen, da der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Sorgen vor strengeren Regulierungen schürte. Dies könnte den Ausbau der KI-Infrastruktur verlangsamen und die Nachfrage nach KI-bezogener Hardware dämpfen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und MediaTek steigen um 4,7 bzw. 9,9 Prozent.

Japanische Aktien stiegen nach dem jüngsten Ausverkauf auf breiter Basis, aber nicht ganz so deutlich wie in Taiwan - der Nikkei-225 legte um 2,3 Prozent auf 58.776 Punkte zu. Mazda Motor gaben nach Zahlenausweis um 2,5 Prozent nach. Mitsui Chemicals (-8,5%) übernimmt den Hersteller von Chipmaterialien JSR für 11 Milliarden US-Dollar.

In Südkorea drehte der Kospi im Verlauf ins Minus und gab weitere 0,8 Prozent ab - belastet von Wehrtechnik- und Batterietiteln. Es war die dritte Sitzung in Folge mit Abgaben. Wie in Taiwan hatten die Behörden auch hier am vergangenen Freitag ihre Bemühungen intensiviert, den angeschlagenen heimischen Aktienmarkt zu stützen. Im Technologiesektor gelang dies, die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix kletterten um 0,6 bzw. 0,4 Prozent. Angesichts der heftigen Freitagsverluste sprachen Händler aber lediglich von einer Stabilisierung. Ein Boom bei Speicherchips dürfte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas stützen, aber ein eventueller Rückgang der Chipexporte könnte die Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte 2027 belasten, urteilte Analyst Jin-Wook Kim von der Citigroup.

In China, wo sich die Börsen zuletzt deutlich besser geschlagen hatten - auch gestützt durch Hilfen für den heimischen Halbleitersektor durch Peking - tat sich nicht viel. Der HSI in Hongkong kletterte im späten Handel um 0,1 Prozent, der Shanghai-Composite schloss 0,3 Prozent höher. Die chinesischen Inflationsdaten für Oktober lieferten wenig aussagekräftige Signale. Die Erzeugerpreise waren im vergangenen Monat so schnell gestiegen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Gestiegene Energiepreise trieben die Produktionskosten weiter in die Höhe. Unterdessen verfehlte die Verbraucherpreisinflation die Prognosen, da der Konsum schwach blieb.

Ähnlich wie in China passierte auch in Australien nicht viel, der S&P/ASX-200 gewann 0,1 Prozent. Da hier Technologiewerte keine Rolle spielen, war der Leitindex auch von den jüngsten Marktturbulenzen nicht betroffen. Aktien der ANZ Group fielen um 3,2 Prozent, nachdem die Bank die Erwartungen verfehlt hatte. Zudem wurden die Rückstellungen angesichts eines volatileren wirtschaftlichen Umfelds erhöht.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.029,70 +0,1 +3,6 06:00

Nikkei-225 58.775,50 +2,3 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 2.984,81 +3,0 0,0 07:30

Kospi (Seoul) 5.018,85 -0,8 +19,1 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.497,70 +0,1 -4,4 09:00

Shanghai-Composite 3.660,79 +0,3 -7,8 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.179,17 -2,2 +11,5 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.083,72 +0,7 -41,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.616,58 -1,2 -3,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:37 % YTD

EUR/USD 1,1165 +0,2 1,1143 1,1171 -4,9

EUR/JPY 176,52 -0,0 176,54 176,18 -4,1

EUR/GBP 0,8339 -0,1 0,8344 0,8337 -4,3

USD/JPY 158,05 -0,3 158,45 157,70 +0,9

USD/KRW 1.347,30 -1,2 1.363,64 1.355,64 -6,5

USD/CNY 6,6742 -0,0 6,6760 6,6705 -4,6

USD/CNH 6,6726 -0,0 6,6736 6,6682 -4,3

USD/HKD 7,8409 +0,0 7,8396 7,8377 +0,8

AUD/USD 0,6884 +0,3 0,6863 0,6863 +3,2

NZD/USD 0,5594 +0,9 0,5545 0,5553 -2,8

BTC/USD 73.808,73 -0,3 74.047,20 75.336,87 -15,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,81 -1,1 -1,02 90,83

Brent/ICE 96,90 -1,4 -1,42 98,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.099,24 +0,8 33,61 4.065,63

Silber 52,28 +0,8 0,41 51,87

Platin 1.535,15 +0,1 1,87 1.533,28

(Angaben ohne Gewähr)

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November 09, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)