MÄRKTE ASIEN/Technolgiewerte legen weiter zu - Börsen in China schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Kursgewinnen zeigen sich die Börsen in Asien und Australien zu Beginn der neuen Handelswoche. Damit werden die positiven Vorgaben der Wall Street nachvollzogen, wo Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-100, angetrieben von den Gewinnen bei Technologiewerten, neue Rekordhochs markiert hatten. Dies beflügelt vor allem den Nikkei-225 in Tokio, der um 1,3 Prozent zulegt. Die Käufe im Technologiesektor wurden durch die Hoffnung weiter angeheizt, dass die steigende Nachfrage nach der Entwicklung künstlicher Intelligenz das Interesse an diesem Sektor wieder ankurbeln wird.

Gegen den Trend geht es an den chinesischen Börsen nach unten. Der Schanghai-Composite verliert 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index knickt sogar um 2,0 Prozent ein. Hier belasten die anhaltenden Befürchtungen vor einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung in China. Zum Wochenausklang hatte Premierminister Li Qiang die Wahrscheinlichkeit grösserer Konjunkturmassnahmen, auf die die Marktteilnehmer schon seit geraumer Zeit warten, heruntergespielt.

Die People's Bank of China hielt ihren Leitzins derweil am Montag auf einem Rekordtief und signalisierte damit, dass sie nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung der geldpolitischen Bedingungen und eine Unterstützung des Wirtschaftswachstums hat.

Chipwerte mit positiven Vorgaben gesucht

Mit den Vorgaben aus den USA zeigen sich vor allem die Chipwerte in der Region erneut mit Kursaufschlägen. Der Subindex im S&P-500 hatte am Freitag die Gewinnerliste mit einem Plus von 4,4 Prozent klar angeführt. Seit Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) in der vergangenen Woche seine Gewinnprognose wegen der starken Nachfrage nach High-End-Chips für KI-Anwendungen angehoben hatte, befinden sich Chip-Aktien im Aufwind. So geht es in Seoul für Samsung Electronics und SK Hynix um weitere 0,9 bzw. 1,8 Prozent nach oben. Die Aktien von Tokyo Electron steigen um weitere 1,3 Prozent.

Die Aktien von Yamaha Motor erhöhen sich in Tokio um 5,8 Prozent, nachdem der Konzern den Kauf der Elektromotoren-Tochter Torqeedo von Deutz angekündigt hatte. Dies wird als ein Zeichen dafür gewertet, dass Yamaha weiter in den Markt für Elektromotoren vordringen will.

In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,6 Prozent - obwohl der Minen-Sektor schwächelte. Lynas Rare Earths fielen um 1,8 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern einen mehr als 50-prozentigen Rückgang der Quartalseinnahmen vermeldet hatte aufgrund einer schleppenden Nachfrage aus China.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.468,30 +0,6% -1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.413,31 +1,3% +7,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.473,39 +0,0% -6,9% 07:00

Schanghai-Comp. 2.807,90 -0,9% -5,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -2,0% -10,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.155,19 +0,1% -2,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.491,91 +0,4% +2,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:16 % YTD

EUR/USD 1,0902 +0,1% 1,0893 1,0879 -1,3%

EUR/JPY 161,21 -0,2% 161,50 161,69 +3,6%

EUR/GBP 0,8574 -0,1% 0,8578 0,8568 -1,2%

GBP/USD 1,2715 +0,1% 1,2701 1,2697 -0,1%

USD/JPY 147,88 -0,2% 148,24 148,69 +4,9%

USD/KRW 1.331,71 -0,6% 1.331,71 1.338,29 +2,6%

USD/CNY 7,1171 -0,1% 7,1171 7,1230 +0,2%

USD/CNH 7,2076 +0,0% 7,2042 7,2140 +1,2%

USD/HKD 7,8165 -0,0% 7,8187 7,8213 +0,1%

AUD/USD 0,6592 -0,0% 0,6594 0,6569 -3,2%

NZD/USD 0,6113 -0,0% 0,6115 0,6090 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 40.743,51 -2,1% 41.618,84 41.187,25 -6,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,16 73,41 -0,3% -0,25 +1,0%

Brent/ICE 78,24 78,56 -0,4% -0,32 +1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,05 2.029,69 -0,2% -4,64 -1,8%

Silber (Spot) 22,51 22,61 -0,5% -0,10 -5,3%

Platin (Spot) 902,55 899,51 +0,3% +3,04 -9,0%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,2% -0,01 -2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

January 22, 2024 00:24 ET (05:24 GMT)