MÄRKTE ASIEN/Shanghai und Hongkong fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney haben am Montag uneinheitlich tendiert. In Südkorea ruhte das Geschäft wegen eines Feiertags. In Tokio bremste ein deutlich unter der Erwartung ausgefallenes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal des Jahres nur leicht, der Topix büsste 0,4 Prozent ein. Die japanische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal real um 0,3 Prozent und damit deutlich langsamer als von den meisten Analysten erwartet. Nominal wuchs die Wirtschaft allerdings wie erwartet um 1,2 Prozent, wie die Analysten der Commerzbank ausführen. Der Yen reagierte darauf kaum.

An den chinesischen Börsen ging es vor Konjunkturdaten, die eigentlich in der Nacht schon veröffentlicht werden sollten, deutlicher nach oben, in Shanghai um 1,4 und in Hongkong um 1,7 Prozent. Die Daten fielen etwas unter den Erwartungen aus: Die Industrieproduktion stieg im Juli um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verlangsamte sich damit gegenüber dem Anstieg von 5,3 Prozent im Juni. Das Wachstum verfehlte damit auch die Prognose von 4,8 Prozent. Zugleich fielen die Anlageinvestitionen von Januar bis Juli stärker als gedacht. Die Einzelhandelsumsätze, eine wichtige Kennzahl für den chinesischen Konsum, stiegen im Juli zwar um 0,6 Prozent, damit verlangsamte sich aber auch hier der Anstieg gegenüber dem Juni-Wert. Zudem hatten Ökonomen ein Plus von 1,4 Prozent getippt.

Treiber an den chinesischen Börsen waren Chipaktien. Cambricon Technologies stiegen in Shanghai um 5,8 Prozent und SMIC in Hongkong um 6,6 Prozent. Für Alibaba ging es um 2,5 Prozent nach oben mit der Nachricht über den Verkauf der Videospielesparte Lingxi Games in einem Deal, der Lingxi mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Der chinesische E-Commerce-Riese will den Fokus verstärkt auf künstliche Intelligenz und Cloud-Computing legen.

In Sydney gaben National Australia Bank um 4,6 Prozent nach. Das Kreditinstitut meldete zwar höhere Gewinne für das dritte Quartal, wies aber zugleich auf einen starken Rückgang bei den Hypothekenanträgen hin. Das drückte auf die Stimmung auch für andere Bankaktien. ANZ büssten 2,6 Prozent ein, Westpac 0,9 und Commonwealth Bank 1,3 Prozent.

Für JB Hi-Fi ging es 12,3 Prozent südwärts nach schwachen Umsätzen im Juli und einem gesenkten Ausblick. Bluescope Steel verbilligten sich um 2,2 Prozent, nachdem der Stahlhersteller seine Jahresdividende auf ein Rekordhoch angehoben hatte und 2027 die erhöhten Ausschüttungen an die Anleger wiederholen will. Hier könnten Gewinne mitgenommen worden sein, die Aktie hat seit Jahresbeginn um über 40 Prozent zugelegt.

In Neuseeland ging es für A2 Milk um 5,7 Prozent nach unten, nachdem der Ausblick des Unternehmens enttäuschend ausgefallen war.

Von den Ölpreisen kamen kaum Impulse. Sie bewegten sich bei unverändertem Status der Strasse von Hormus kaum. Während US-Präsident Trump behauptet, die Meerenge sei frei und unter Kontrolle der USA, sieht der Iran das anders und stellt weiter Bedingungen für eine Öffnung und will zudem Gebühren erheben. Unterdessen ist der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus weiterhin stark beeinträchtigt, die Zahl der durchfahrenden Schiffe ging am Wochenende zurück, wie Öl -Analystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova anmerkte.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.073,20 -0,5 +4,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.270,13 -0,4 +22,9 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +65,6

Hang-Seng (Hongkong) 25.543,40 +1,7 -0,4 10:00

Shanghai-Composite 3.982,65 +1,4 +0,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.741,62 -0,0 +23,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.401,89 +1,6 -26,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.729,15 +0,1 +2,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1595 +0,2 1,1569 1,1545 -1,3

EUR/JPY 184,32 +0,0 184,30 183,88 +0,2

EUR/GBP 0,8551 +0,1 0,8544 0,8547 -1,9

USD/JPY 158,96 -0,2 159,30 159,25 +1,5

USD/KRW 1.412,71 -0,3 1.416,50 1.417,59 -1,9

USD/CNY 6,7387 -0,0 6,7412 6,7430 -3,6

USD/CNH 6,7394 -0,1 6,7443 6,7442 -3,4

USD/HKD 7,8458 -0,0 7,8470 7,8467 +0,8

AUD/USD 0,7120 +0,6 0,7081 0,7068 +6,7

NZD/USD 0,5921 +0,5 0,5889 0,5869 +2,9

BTC/USD 63.541,09 +0,8 63.042,85 63.045,05 -27,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,87 -0,6 -0,53 82,40

Brent/ICE 88,40 -0,1 -0,12 88,52

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.402,94 +0,6 27,05 4.375,89

Silber 65,82 +1,8 1,16 64,66

Platin 1.759,00 +0,6 11,28 1.747,72

(Angaben ohne Gewähr)

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August 17, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)