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27.08.2026 09:11:40

MÄRKTE ASIEN/Seoul und Shanghai fest - Sydney von Zinsspekulation gebremst

Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag trotz gut ausgefallener Nvidia-Zahlen uneinheitlich gezeigt. In Tokio ging es minimal nach oben, der Topix gewann 0,1 Prozent. Der technologielastige Kospi in Seoul verbesserte sich dagegen deutlich um 1,5 Prozent. Dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins erneut um 25 Basispunkte angehoben hat, belastete nicht, obgleich der Schritt nicht einhellig so erwartet wurde. Allerdings wurde die Erhöhung auch mit der robusten Wirtschaftsentwicklung begründet. Die Notenbanker erhöhten zugleich ihre Wachstumserwartungen für dieses und das nächste Jahr.

In Schanghai ging es ebenfalls deutlicher nach oben um 1,1 Prozent. Gestützt haben dürfte das erneut starke Wachstum der chinesischen Industriegewinne. Zwar verlangsamte es sich im Juli zum Vormonat etwas, belief sich aber immer noch auf 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der HSI in Hongkong (Späthandel) gab dagegen um 0,3 Prozent nach. Schlusslicht war Sydney mit einem Rückgang des S&P/ASX-200 um 1,0 Prozent. Hier hatten erneut gestiegene Konsumausgaben Spekulationen über eine Zinserhöhung angeheizt, zumal erst tags zuvor hartnäckig hohe Inflationsdaten für Juli veröffentlicht worden waren.

Die KI-Ikone Nvidia, die als Gradmesser für den Ausgabenboom im Bereich künstliche Intelligenz gilt, meldete für das jüngste Quartal einen Rekordumsatz von 96,2 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Zudem kündigte Nvidia ein 70-prozentiges Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2028 an. Die Konsensschätzung hier lautete zuletzt lediglich auf 45 Prozent. Nachbörslich ging es für die Nvidia-Aktie um rund 5 Prozent nach oben.

Asiatische Chipaktien reagierten darauf aber nicht durchweg mit Kursgewinnen. Der Margenausblick von Nvidia sei schwächer, weil Nvidia mit deutlich höheren Speicherkosten konfrontiert sei und die Prognose für das dritte Quartal sehe keine Umsätze aus Data-Center-Computing in China vor, hiess es einordnend im Handel. Deshalb habe der Markt bei Chipaktien selektiv reagiert. Aktien von Speicherchipherstellern hätten besser abgeschnitten als Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Chip-Testing und -Ausrüstung.

In Seoul stiegen SK Hynix und Samsung Electronics um 1,3 bzw.1,9 Prozent. Die beiden Unternehmen gelten als Profiteure von Nvidias Investitionen in KI-Infrastruktur. In Tokio verteuerten sich Kioxia um rund 5 Prozent, Murata Manufacturing legten um 1,5 Prozent zu.

In Taipeh in Taiwan sprangen Largan um fast 10 Prozent nach oben, während Taiwan Semiconductor um 0,2 Prozent nachgaben. In Hongkong verteuerte sich Hua Hong um 4,9 und SMIC um 2,3 Prozent. In Tokio verloren Advantest dagegen 3,1 Prozent.

Die Aktie des Technologieinvestors Softbank schloss 0,7 Prozent höher. Das Unternehmen verhandelt einem Bericht zufolge über die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am Entwickler humanoider Roboter 1X Technologies. Die Transaktion würde das Startup demnach mit etwa 6 Milliarden Dollar bewerten.

Der australische Einzelhandels- und Industriekonzern Wesfarmers meldete einen Rückgang des Jahresgewinns um 1,8 Prozent. Der Markt quittierte das mit einem Minus von 4,6 Prozent. Mineral Resources gaben nach Quartalszahlen um gut 2 Prozent. Qantas legten um 4,8 Prozent zu. Die Fluggesellschaft hatte insgesamt ein besseres Jahresergebnis ausgewiesen als gedacht. Die Rohstoffaktie South32 stieg um 1,4 Prozent. Gestützt vom Anstieg der Preise für Rohstoffe wie Silber, Kupfer und Aluminium meldete das Unternehmen eine Verfünffachung des Nettogewinns.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.038,20 -1,0 +3,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.214,54 +0,1 +20,8 08:00

Kospi (Seoul) 6.912,37 +1,5 +64,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.587,85 -0,3 -0,2 10:00

Shanghai-Composite 3.956,57 +1,1 -0,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.686,16 -0,6 +22,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.487,88 +1,3 -25,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.744,63 -0,2 +3,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,0 1,1649 1,1669 -0,8

EUR/JPY 185,70 +0,0 185,62 185,59 +0,9

EUR/GBP 0,8575 +0,1 0,8567 0,8556 -1,6

USD/JPY 159,33 +0,0 159,29 159,02 +1,7

USD/KRW 1.381,32 -0,3 1.384,86 1.384,50 -4,1

USD/CNY 6,7204 -0,0 6,7225 6,7202 -3,9

USD/CNH 6,7197 -0,0 6,7216 6,7199 -3,7

USD/HKD 7,8379 -0,0 7,8389 7,8400 +0,7

AUD/USD 0,7183 +0,2 0,7167 0,7176 +7,7

NZD/USD 0,5947 +0,1 0,5942 0,5948 +3,3

BTC/USD 78.811,05 +0,5 78.440,05 78.932,74 -10,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,04 -1,5 -1,19 82,23

Brent/ICE 86,84 -1,1 -1,00 87,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.599,49 +0,2 7,46 4.592,03

Silber 68,61 +0,7 0,50 68,10

Platin 1.833,25 +0,2 3,97 1.829,28

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 03:12 ET (07:12 GMT)

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