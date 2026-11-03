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03.11.2026 08:11:41

MÄRKTE ASIEN/Seoul tiefrot - Aktien von Apple-Zulieferern werden verkauft

Samsung GDRS
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer schwachen Vorgabe der Wall Street uneinheitlich tendiert. Hauptthemen waren die Quartalszahlen, vor allem aber der Ausblick von Apple, und die Zwischenwahlen in den USA. Letztere könnten das Machtgefüge im Kongress verändern und Präsident Donald Trump das Regieren schwerer machen. Derweil erhöhte die Reserve Bank of Australia wie mehrheitlich schon erwartet die Zinsen und zwar bereits das fünfte Mal in diesem Jahr, um die anhaltende Inflation einzudämmen.

Zunächst lediglich zur Kenntnis genommen wurde, dass es im Iran-Krieg wieder Angriffe gab, obwohl Präsident Trump diesen vor den Zwischenwahlen eine Absage erteilt hatte. Zudem hatten am Vortag noch Meldungen über neue diplomatische Versuche für Zuversicht und sehr stark fallende Ölpreise gesorgt. Die zeigen sich auf dem gedrückten Niveau wenig verändert. Brent-Öl kostete zuletzt in Asien rund 106 Dollar, etwa 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

Im koreanischen Seoul setzte sich das Hin und Her des sehr volatilen technologielastigen Kospi fort. Nach dem deutlichen Plus am Vortag sackte der Index nun wieder um 3,6 Prozent ab, wofür Teilnehmer den Ausblick von Apple zumindest mitverantwortlich machten. Der iPhone-Hersteller hat zwar über den Erwartungen liegende Quartalszahlen berichtet, prognostiziert aber für das wichtige Weihnachtsquartal niedrigere Bruttomargen angesichts steigender Kosten für Speicherchips. Der Ausblick verstärke die Bedenken hinsichtlich der Kosten und Rentabilität von Technologieinvestitionen, unter anderem in Künstliche Intelligenz, hiess es im Handel.

In Shanghai gab der Composite-Index um 0,8 Prozent nach. Besser hielt sich der HSI in Hongkong, er lag im Späthandel 0,4 Prozent höher als am Vortag. In Sydney, wo es am Montag im Vorfeld des Zinsbeschlusses etwas deutlicher nach unten gegangen war, erholte sich der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Dazu könnte etwas beitragen haben, dass die Entscheidung die Zinsen zu erhöhen, gespalten ausfiel: drei der neun beschliessenden Notenbanker hatten für unveränderte Zinsen plädiert.

Die Kommentare der Notenbank hätten einen taubenhaften Unterton gehabt, sagte Dwyfor Evans von State Street Markets. Die Bank scheine sich stärker auf die Verlangsamung des Produktionswachstums zu konzentrieren, was ein potenzieller Auslöser für eine Desinflation sein könnte. UBS-Ökonom George Tharenou sagte, die RBA scheine ihre Straffungstendenz aufzugeben, was eine weitere Zinserhöhung im Dezember ausschliesse. Dazu passend gab der Australische Dollar trotz der Zinserhöhung etwas nach.

In Japan pausierte das Geschäft an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags.

Unter den Einzelwerten ging es in der gesamten Region nach dem Rücksetzer bei den Ölpreisen mit den Kursen der stark kerosinpreisabhängigen Fluggesellschaften nach oben. In Hongkong hoben Cathay Pacific um 3,2 Prozent ab, in Sydney Qantas um 6,4 oder in Hongkong Air China um 2,9 und China Eastern um 1,9 Prozent.

Unter Druck standen Aktien von Apple-Zulieferern. Largan Precision fielen um 9,9 Prozent, TSMC um 1,5, Hon Hai (Foxconn) um 4,5 oder LG Innotek um 7,2 Prozent. Der Kurs des Apple-Konkurrenten Samsung Electronics rutschte um 4,2 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.886,80 +0,3 +2,0 06:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +15,5

Kospi (Seoul) 5.648,79 -3,6 +34,0 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.453,57 +0,3 -8,5 09:00

Shanghai-Composite 3.608,10 -0,8 -9,2 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.259,84 -0,8 +13,2 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 4.931,63 -3,2 -43,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.620,36 +0,1 -3,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:44 % YTD

EUR/USD 1,1192 +0,1 1,1185 1,1186 -4,7

EUR/JPY 176,62 -0,0 176,68 176,35 -4,0

EUR/GBP 0,8343 NULL 0,8343 0,8346 -4,3

USD/JPY 157,82 -0,1 157,94 157,62 +0,8

USD/KRW 1.341,01 -0,4 1.346,05 1.333,72 -6,9

USD/CNY 6,6738 +0,4 6,6480 6,6566 -4,6

USD/CNH 6,6734 +0,4 6,6461 6,6523 -4,3

USD/HKD 7,8462 0,0 7,8465 7,8450 +0,8

AUD/USD 0,6981 -0,2 0,6996 0,7031 +4,6

NZD/USD 0,5626 +0,2 0,5615 0,5635 -2,3

BTC/USD 76.421,75 -0,4 76.730,93 78.379,03 -12,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,45 +2,1 1,99 96,46

Brent/ICE 106,49 +1,6 1,72 104,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.910,96 -0,9 -36,46 3.947,42

Silber 49,01 -3,2 -1,62 50,63

Platin 1.430,80 -1,3 -18,45 1.449,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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