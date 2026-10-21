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21.10.2026 09:25:40

MÄRKTE ASIEN/Seoul sehr fest - Chinesische Börsen leichter

SpaceX
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutliche Gewinne in Seoul und Aufschläge in Tokio haben am Mittwoch in Ostasien moderaten Abgaben an den chinesischen Börsen gegenübergestanden. Vielfach waren Halbleiteraktien nach ihrem jüngsten Ausverkauf auf Erholungskurs. Hier sorgte der Ausblick des US-Unternehmens Super Micro Computer wieder für etwas Zuversicht und dämpfte Bedenken über Bewertungen, Finanzierungsbedarf und die Rendite hoher Infrastrukturinvestitionen. Super Computer lieferte mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzausblick Hinweise auf eine starke Nachfrage nach KI-Computing-Infrastruktur. Ausserdem meldete SpaceX einen gegenüber dem Vorjahr 161 Prozent höheren Umsatz und einen Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar, gestützt durch das rasante Wachstum im KI-Geschäft.

In Seoul ging die Berg- und Talfahrt weiter. Nachdem scharfen Rücksetzer am Vortag legte der Kospi wieder kräftig um 3,3 Prozent zu. In Tokio kam der Topix um 0,9 Prozent voran. Dass im September die japanischen Exporte und auch die Importe zwar deutlich zulegten, die Prognosen aber dennoch verfehlten, belastete nicht.

In Shanghai gab der Composite um 0,6 Prozent nach, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,7 Prozent im Minus. Sydney tendierte gut behauptet.

Der Ölpreis stieg im asiatisch dominierten Geschäft. Brent-Öl verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 110,35 Dollar, nachdem es zuletzt Berichte gab, wonach Frachtschiffe in der Strasse von Hormus auf Seeminen trafen.

Unter den asiatischen Halbleiteraktien ging es beispielsweise für Samsung Electronics und SK Hynix in Seoul um 5,7 bzw. 5,8 Prozent nach oben, für Advantest und Renesas in Tokio um je etwa 1,6 Prozent, für Murata Manufacturing um 1,7, für Kioxia um 2,8 Prozent und für die Aktie des Technologieinvestors Softbank Group um 1,5 Prozent. In Taipeh verbesserten sich TSMC um 0,6 Prozent und Largan Precision um 3,3 Prozent. Zu den Kursgewinnen dürften neben dem positiven Signal von Super Micro Computer und SpaceX auch Schnäppchenkäufe beigetragen haben, sagten Händler.

Nach dem schlecht gelaufenen Börsendebüt des Rechenzentrumsunternehmen Elice Group am Dienstag in Seoul ging es für die Aktie am zweiten Tag um rund 30 Prozent nach oben. Die Aktie liegt damit immer noch gut 10 Prozent unter ihrem Ausgabepreis.

In Sydney knickten NextDC um rund 42 Prozent ein. Der Rechenzentrenbetreiber hat seine Prognose gesenkt, weil sich die Aufrüstung des Stromnetzes des Rechenzentrums Melbourne M3 verzögert und sich damit vertraglich vereinbarte Kapazitäten und der Umsatz verschieben. Nach Quartalszahlen gingen Woodside Energy 0,4 Prozent höher aus dem Handel, während es für die Aktie des Goldschürfers Northern Star um 1,8 Prozent nach oben geht.

Contemporary Amperex Technology (CATL) stürzten in Hongkong um gut 11 Prozent ab, nachdem der weltgrösste Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge schwächer als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Das Gewinnwachstum verlangsamte sich auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Auffallend schwach lag in Hongkong auch das Schwergewicht Tencent mit einem Minus von gut 3 Prozent im Markt.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.831,30 +0,2 +1,3 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.161,22 +0,9 +18,8 08:00

Kospi (Seoul) 5.735,66 +3,3 +36,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.655,95 -0,9 -7,7 10:00

Shanghai-Composite 3.713,03 -0,6 -6,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.448,19 +0,8 +17,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.279,82 +0,0 -38,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.600,86 +0,1 -4,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1222 -0,1 1,1236 1,1228 -4,5

EUR/JPY 177,46 -0,1 177,71 177,51 -3,6

EUR/GBP 0,8387 -0,1 0,8395 0,8408 -3,8

USD/JPY 158,12 -0,0 158,16 158,10 +0,9

USD/KRW 1.324,49 -0,1 1.326,10 1.327,12 -8,1

USD/CNY 6,6783 +0,0 6,6779 6,6788 -4,5

USD/CNH 6,6768 +0,0 6,6745 6,6780 -4,3

USD/HKD 7,8477 -0,0 7,8485 7,8480 +0,8

AUD/USD 0,7019 +0,2 0,7002 0,6994 +5,2

NZD/USD 0,5681 -0,1 0,5684 0,5683 -1,3

BTC/USD 82.717,66 -0,1 82.771,00 81.740,39 -5,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,87 +1,1 1,05 97,82

Brent/ICE 110,20 +1,3 1,41 108,79

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.115,73 -0,2 -8,61 4.124,34

Silber 57,19 -1,4 -0,79 57,98

Platin 1.627,35 -1,3 -21,40 1.648,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)

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Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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