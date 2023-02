MÄRKTE ASIEN/Seoul nach ausgebliebener Zinserhöhung Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich, nachdem das am Vorabend während des US-Aktienhandels veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht hatte.

Es signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen und bekräftigte den von US-Notenbankern auch immer wieder vorgebrachten Punkt, dass die Fed mit Zinserhöhungen noch nicht fertig sei. Die Zinsen dürften somit noch länger hoch bleiben, und eine erste Zinssenkung bereits zum Jahresende ist wenig wahrscheinlich, auch wenn darüber am Markt immer wieder spekuliert wird. Die Renditen der US-Anleihen gaben in Reaktion auf das Protokoll etwas nach. Sie waren aber im Vorgriff am Tag zuvor deutlich gestiegen.

In Seoul geht es kräftiger nach oben um 1,1 Prozent, nachdem die südkoreanische Notenbank die Leitzinsen dieses Mal unverändert gelassen hat. Dies war weitgehend so erwartet worden, weil die Wirtschaft des Landes nach den bereits gesehenen Zinserhöhungen zuletzt an Dynamik verlor. Die Landeswährung Won reagiert mit Stärke auf die Zinsentscheidung, sie wertet zum Dollar um ein halbes Prozent auf.

In Hongkong kann der HSI nach einem leichteren Start inzwischen ein halbes Prozent zulegen, während Schanghai behauptet tendiert. Die Analysten von China Securities sprechen nach der Wiederöffnung Chinas von einem günstigen Risiko-Rendite-Profil des Marktes angesichts der niedrigen Bewertungen und des Trends zur Gewinnerholung. Sollte die Erholung der Wirtschaft nicht allzu dynamisch verlaufen, müsse das nicht negativ sein, weil eine drohende Überhitzung eine regulatorische Abkühlung auslösen könnte, betonen sie.

Sydney hat den Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent bereits beendet und in Tokio wird wegen des Feiertags zum Geburtstag des Kaisers nicht gehandelt.

Unter den Einzelwerten legen Hongkong Exchange um 4,2 Prozent zu. Der Börsenbetreiber hat Geschäftszahlen vorgelegt, die gut ankommen. In Sydney zeigten sich BHP mit einem Minus von 3,4 Prozent nachrichtenlos auffallend schwach. Die Aktie des Rohstoffwettberwerbers Rio Tinto gab um 1,4 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.290,30 -0,3% +3,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +5,3%

Kospi (Seoul) 2.444,73 +1,1% +9,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.290,76 -0,0% +6,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.531,73 +0,5% +3,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.278,68 -0,6% +1,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.461,40 -0,2% -1,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0619 +0,1% 1,0605 1,0655 -0,8%

EUR/JPY 143,18 +0,1% 143,06 143,59 +2,0%

EUR/GBP 0,8807 +0,0% 0,8804 0,8801 -0,5%

GBP/USD 1,2057 +0,1% 1,2046 1,2109 -0,3%

USD/JPY 134,84 -0,0% 134,89 134,78 +2,8%

USD/KRW 1.296,34 -0,5% 1.303,09 1.305,77 +2,7%

USD/CNY 6,8845 -0,1% 6,8923 6,8990 -0,2%

USD/CNH 6,8921 -0,2% 6,9051 6,9043 -0,5%

USD/HKD 7,8443 -0,0% 7,8463 7,8436 +0,4%

AUD/USD 0,6826 +0,3% 0,6807 0,6826 +0,2%

NZD/USD 0,6245 +0,4% 0,6219 0,6228 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 24.509,31 +1,7% 24.090,43 24.030,30 +47,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,24 73,95 +0,4% +0,29 -7,8%

Brent/ICE 80,87 80,6 +0,3% +0,27 -5,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.828,83 1.825,35 +0,2% +3,48 +0,3%

Silber (Spot) 21,63 21,53 +0,5% +0,11 -9,8%

Platin (Spot) 957,60 955,00 +0,3% +2,60 -10,3%

Kupfer-Future 4,16 4,19 -0,7% -0,03 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

February 23, 2023 00:40 ET (05:40 GMT)