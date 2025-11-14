Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.11.2025 08:35:41

MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Seoul mit Minus von 3,8% klar Schlusslicht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem auf breiter Front kräftigen Rücksetzer an der Wall Street am Donnerstag, ist es am Freitag auch an den Börsen in Ostasien und Australien abwärts gegangen. In den USA hatten sinkende Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember die Stimmung belastet, wobei insbesondere als hoch bewertet geltende Technologieaktien verkauft wurden, speziell solche mit stärkerem KI-Bezug. Aktuell wird nur noch mit rund 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Zinsen erneut senken wird.

Nach dem Ende des Shutdown würden zwar wieder Konjunkturdaten veröffentlicht, doch könnten sich die Verzögerungen bei den Berichten und das Fehlen einiger Schlüsseldaten auf den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank auswirken, so die Spekulation. Weil die US-Regierung möglicherweise keine Inflations- und Beschäftigungsdaten für Oktober mehr veröffentlichen wird und die Fed somit vor der Dezember-Sitzung im Dunkeln tappen wird, hatten sich mehrere US-Notenbanker zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäussert.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,8 Prozent auf 50.377 Punkte. Der technologielastige Kospi in Seoul, der an den vergangenen vier Tagen gestiegen war, sackte um 3,8 Prozent ab und war damit klar das Schlusslicht des Tages. In Shanghai betrug das Minus 1,0 Prozent, in Hongkong, wo ebenfalls viele Technologieaktien notiert sind, lag der HSI im Späthandel 1,8 Prozent zurück. Sydney schloss 1,4 Prozent tiefer.

Auf die Stimmung drückten auch mau ausgefallene neue chinesische Wirtschaftsdaten. Die Industrieproduktion wuchs im Oktober weniger als erwartet, ausserdem gingen die Anlageinvestitionen mit 1,7 Prozent in den ersten zehn Monaten stärker zurück als gedacht, was auf eine wachsende Zurückhaltung der chinesischen Unternehmen hindeutet. Positiv fielen immerhin die Einzelhandelsumsätze aus. Sie stiegen stärker als erwartet.

In Hongkong gab das Schwergewicht Tencent mit dem breiten Markt um 1,8 Prozent nach, obwohl das Videospiel- und Social-Media-Unternehmen am Vortag nach Börsenschluss ein zweistelliges Wachstum bei Gewinn und Umsatz berichtet hatte.

Für JD.com ging es um 6,3 Prozent nach unten. Der Online-Handelskonzern verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinneinbruch vor dem Hintergrund eines Preiskampfs bei Essenslieferungen mit Meituan und der Alibaba Group. Meituan geben um 2,3 und Alibaba um 4,9 Prozent nach.

In Tokio knickten Technologieaktien wie Softbank Group oder Advantest um 6,6 bzw. 5,5 Prozent ein. In Seoul rutschten Samsung Electronics um über 4 und SK Hynix um über 8 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.634,50 -1,4% +8,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.376,53 -1,8% +28,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.011,57 -3,8% +67,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.990,49 -1,0% +19,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.591,21 -1,8% +34,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:14 % YTD

EUR/USD 1,1643 0,1 1,1636 1,1632 +11,9%

EUR/JPY 179,89 0,0 179,82 179,63 +10,1%

EUR/GBP 0,8859 0,2 0,8837 0,8836 +6,7%

GBP/USD 1,3142 -0,2 1,3167 1,3164 +4,9%

USD/JPY 154,51 -0,0 154,53 154,43 -1,6%

USD/KRW 1.459,96 -0,7 1.469,70 1.462,79 -0,5%

USD/CNY 7,0724 -0,0 7,0725 7,0704 -1,8%

USD/CNH 7,0990 0,0 7,0956 7,0964 -3,0%

USD/HKD 7,7703 -0,0 7,7709 7,7704 +0,0%

AUD/USD 0,6527 -0,1 0,6533 0,6576 +5,7%

NZD/USD 0,5677 0,4 0,5653 0,5678 +1,2%

BTC/USD 97.352,45 -2,4 99.774,00 102.814,05 +7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,59 58,69 +1,5% +0,90 -18,3%

Brent/ICE 63,87 63,01 +1,4% +0,86 -15,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.171,38 4.171,74 -0,0% -0,37 +59,9%

Silber 52,54 52,275 +0,5% +0,26 +84,5%

Platin 1.363,93 1.360,94 +0,2% +2,99 +59,5%

Kupfer 5,07 5,10 -0,6% -0,03 +23,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:35 ET (07:35 GMT)