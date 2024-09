MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Börse Tokio bricht um 3,5% ein

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach dem extrem schwachen Start an der Wall Street in den als schwierig geltenden Börsenmonat September geht es am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney im Sog steil nach unten. Die Verluste betragen zwischen 0,5 Prozent in Schanghai und 3,5 Prozent in Tokio, wo der Nikkei-225-Index auf 37.733 Punkte abrutscht.

In den USA hatte ein unter Erwarten ausgefallener ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe die Ängste vor einer harten Landung der US-Konjunktur wieder aufleben lassen - ähnlich wie vor Monatsfrist schon einmal erlebt. Und wie damals steht der US-Arbeitsmarktbericht (am Freitag) bevor, der seinerseits ebenfalls ein Rezessionssignal senden könnte, so zumindest die Befürchtung vieler Akteure.

Dagegen kommt auch nicht an, dass dies die Chancen auf einen grossen Zinsschritt nach unten durch die US-Notenbank erhöht. Für zusätzlichen starken Druck auf Aktien aus dem Technologiesektor sorgte, dass das US-Justizministerium kartellrechtliche Ermittlungen gegen Unternehmen aus der KI-Branche anstellt.

Unterdessen ist in China der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das chinesische Dienstleistungsgewerbe im August gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Am Wochenende waren bereits neue Konjunkturdaten aus China wenig überzeugend ausgefallen und belegten den mauen Zustand der dortigen Wirtschaft. BIP-Daten aus Australien sind derweil wie erwartet ausgefallen und zeigen für das zweite Quartal ein geringes Wachstum von 1 Prozent im Jahresvergleich.

Gesucht sind in dieser von starker Vorsicht geprägten Lage sogenannte sichere Häfen wie Anleihen oder am Devisenmarkt der Yen. Der Dollar gibt auf 145,44 Yen nach, verglichen mit 146,50 zur gleichen Vortageszeit. Das lastet zusätzlich auf den Aktienkursen in Tokio. Die Ölpreise geben mit den Konjunktursorgen nach den starken Verlusten am Vortag noch etwas weiter nach um rund 0,5 Prozent.

Stärker unter Druck stehen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor. In Hongkong verbilligen sich Petrochina um 4,6 und CNOOC im 4,5 Prozent, in Tokio Inpex um 6,3 Prozent und in Sydney Woodside um 3,1 Prozent.

Zu das Verlieren gehören im Sog der massiven Einbussen bei Nvidia & Co in den USA auch Aktien aus dem Technologiesektor. In Tokio knicken beispielsweise Advantest um über 7 Prozent ein, in Seoul SH Hynix um 7,3 und Hanmi Semiconductor um 6,6 Prozent. Eine Ausnahme machen Fuji Soft. Die Aktie macht einen Satz um 7,5 Prozent nach oben, weil um den japanisches Softwareentwickler ein Übernahmestreit zwischen den Beteiligungsunternehmen Bain Capital und KKR entbrennen könnte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.945,70 -1,9% +4,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.333,11 -3,5% +15,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.588,35 -2,9% -2,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.789,39 -0,5% -6,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.462,25 -1,1% +3,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.429,31 -1,5% +6,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.671,40 -0,3% +15,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:13 % YTD

EUR/USD 1,1055 +0,1% 1,1045 1,1063 +0,1%

EUR/JPY 160,80 +0,1% 160,64 161,63 +3,3%

EUR/GBP 0,8431 +0,1% 0,8426 0,8425 -2,8%

GBP/USD 1,3113 +0,0% 1,3110 1,3133 +3,0%

USD/JPY 145,45 +0,0% 145,44 146,13 +3,2%

USD/KRW 1.342,24 +0,2% 1.339,45 1.340,82 +3,4%

USD/CNY 7,1134 -0,2% 7,1257 7,1232 +0,2%

USD/CNH 7,1095 -0,2% 7,1210 7,1189 +2,0%

USD/HKD 7,7965 -0,0% 7,7988 7,7971 -0,2%

AUD/USD 0,6704 -0,1% 0,6712 0,6749 -1,5%

NZD/USD 0,6182 -0,1% 0,6186 0,6198 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 56.614,50 -2,6% 58.099,75 58.913,40 +30,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,88 70,34 -0,7% -0,46 -1,6%

Brent/ICE 73,35 73,75 -0,5% -0,40 -2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.495,46 2.492,91 +0,1% +2,55 +21,0%

Silber (Spot) 28,04 28,08 -0,1% -0,03 +17,9%

Platin (Spot) 909,04 908,00 +0,1% +1,04 -8,4%

Kupfer-Future 4,05 4,05 -0,0% -0,00 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2024 00:45 ET (04:45 GMT)