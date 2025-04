MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Zollstreit belastet wieder

DOW JONES--Die asiatischen Märkte haben am Mittwoch überwiegend deutlich nachgegeben. Besonders die chinesischen Börsen sind zurück auf Talfahrt: Obwohl neue Wirtschaftsdaten besser ausgefallen sind als erwartet, verlor der Hangseng in Hongkong 1,9 Prozent. In Japan sank der Nikkei-225 um 1 Prozent, in Südkorea gab der Kospi um 1,2 Prozent nach. Gut behauptet tendierten die Kurse dagegen in Mumbai, hier stützten festere Kurse der Banken die Indizes. Auch in Sydney schloss der Markt wenig verändert, trotz deutlich fallender Kurse von Rio Tinto. Der Future auf den S&P-500 wiederum deutet auch in New York auf eine schwache Börsensitzung hin. Und Gold hat in Asien seine Rekordjagd wiederaufgenommen, die Feinunze nähert sich der Marke von 3.300 Dollar.

In China hat sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal zwar unerwartet stark auf 5,4 Prozent beschleunigt. Das lag allerdings an Sondereffekten: Im Vorgriff auf die Zölle haben vor allem die USA grosse Mengen an chinesischen Produkten importiert. Nach Einschätzung von Goldman Sachs dürfte das Wachstum im zweiten Quartal angesichts des starken Gegenwinds durch die US-Zölle deutlich zurückgehen.

Damit bleiben die Zölle auch weiterhin das alles beherrschende Thema. US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, dass China auf die USA zukommen müsse, wenn es über niedrigere Zölle verhandeln wolle. "Der Ball liegt bei China", so der US-Präsident in einem Statement im Weissen Haus: "China benötigt einen Deal mit uns, wir müssen keinen Deal mit ihnen machen." Hongkong hat laut Reuters die Seefracht in die USA eingestellt, die Luftfracht soll am 27. April folgen.

Unter Druck standen nun wieder Chip- und Elektronikwerte. In Seoul fielen SK Hynix um etwa 3 Prozent, gedrückt auch von kräftigen nachbörslichen Verlusten von Nvidia. Nvidia rechnet mit einer Belastung von bis zu 5,5 Milliarden Dollar beim Export ihrer Chips für künstliche Intelligenz nach China. In Japan verloren Advantest 5,1 Prozent und Nidec Corp. 3,4 Prozent.

Als schwach wurde der Zwischenbericht von Rio Tinto zum ersten Quartals im Handel bezeichnet. Die Auslieferung von Eisenerz enttäuscht. Belasten dürfte aber vor allem der Ausblick, der die Kennziffern für das ganze Jahr am unteren Rand der bislang genannten Spannen erwartet. Allerdings gebe es zahlreiche Sondereffekte wie Lieferstörungen durch Wirbelstürme und Stromausfälle in Chile. Die Aktien von Rio Tinto verloren in Australien 2,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.758,90 -0,0% -4,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.920,40 -1,0% -14,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.447,43 -1,2% +1,4% 09:00

Schanghai-Comp. 3.272,77 +0,2% -2,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.049,43 -1,9% +7,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.627,64 +0,3% -4,3% 11:00

Taiex (Taipeh) 19.468,00 -2,0% -13,8% 06:30

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1374 0,8 1,1283 1,1339 +9,0%

EUR/JPY 161,80 0,2 161,51 162,67 -0,8%

EUR/GBP 0,8569 0,4 0,8531 0,8592 +3,2%

GBP/USD 1,3273 0,4 1,3226 1,3197 +5,6%

USD/JPY 142,30 -0,6 143,20 143,45 -9,0%

USD/KRW 1.425,56 -0,2 1.428,01 1.427,78 -3,2%

USD/CNY 7,2233 0,1 7,2194 7,2111 +0,1%

USD/CNH 7,3275 -0,0 7,3291 7,3173 -0,0%

USD/HKD 7,7573 0,0 7,7573 7,7573 -0,1%

AUD/USD 0,6352 0,2 0,6337 0,6369 +2,4%

NZD/USD 0,5920 0,5 0,5892 0,5914 +5,4%

BTC/USD 83.538,65 -0,8 84.179,35 85.745,75 -9,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,61 61,44 -1,4% -0,83 +1,6%

Brent/ICE 63,97 64,85 -1,4% -0,88 -13,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.294,01 3.229,88 +2,0% +64,14 +23,0%

Silber 28,70 28,67 +0,1% +0,03 +2,0%

Platin 846,84 853,52 -0,8% -6,68 -3,8%

Kupfer 4,5635 4,626 -1,4% -0,06 +12,4%

===

