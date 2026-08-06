MÄRKTE ASIEN/Schwache Chip-Werte sorgen überwiegend für Abgaben

DOW JONES--Mehrheitlich mit Verlusten haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag den Handel beendet. Schwache Ergebnisse von Sandisk und Western Digital drückten die Werte aus dem Chip-Sektor deutlicher ins Minus, womit sich die Volatilität bei den Aktien aus dem Bereich fortsetzte. Der Datenspeicher-Anbieter Sandisk meldete für das vierte Quartal einen stark gestiegenen Umsatz, da der Ausbau der KI die Nachfrage weiter anheizt. Aber der lediglich im Rahmen der Erwartungen liegende Ausblick für das laufende Quartal sorgte für Enttäuschung. Auch bei Western Digital belastete der konservative Ausblick auf das laufende Quartal. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal fielen indes überzeugend aus. Damit verstärkten sich erneut die Sorgen vor einer Verlangsamung des KI-Booms, hiess es.

Die deutlichste Reaktion zeigte wieder einmal der Kospi in Seoul, der sich um 4,6 Prozent reduzierte. Die kräftigen Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-6,3%) und SK Hynix (-10,4%) zogen den Index nach unten. Der Nikkei-225 in Tokio verlor 0,9 Prozent. Hier fielen die Aktien von Tokyo Electron um 5,5 Prozent und die Papiere von Murata Manufacturing büssten 5,2 Prozent ein. Deutlicher abwärts ging es auch für den Hang-Seng-Index in Hongkong, der im späten Handel um 1,7 Prozent fiel. Hier gaben Semiconductor Manufacturing International um 1,0 Prozent nach. Dagegen schloss der Shanghai-Composite 0,6 Prozent höher. Der S&P/ASX-200 in Sydney legte um weitere 0,5 Prozent zu.

Die Entwicklungen im Iran-Krieg sorgten dagegen für keine grösseren Impulse. Der Iran und der Oman haben am Mittwoch einen Vertragsentwurf zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus fertiggestellt. Dieser würde Teheran die Aufsicht über die in den Persischen Golf einfahrenden Schiffe übertragen, jedoch keine Erhebung von Maut- oder Servicegebühren zulassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. In anderen Berichten war jedoch von Gebühren die Rede, was die Transportkosten in die Höhe treiben dürfte. Dies sorgte für Zurückhaltung. Der Ölpreis für ein Barrel der Sorte Brent holte zwischenzeitliche Abgaben wieder auf und gewann 0,2 Prozent auf 79,61 Dollar.

Bei den Einzelwerten gaben die Aktien Honda Motor zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und schlossen unverändert. Die Aktien von Suzuki Motor gewannen dagegen 2,7 Prozent. Beide Unternehmen hatten am Vortag nach Handelsende Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt. Honda Motor hat den Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und ihre Jahresprognosen angehoben, da die Yen-Schwäche die Ergebnisse beflügelte und die Ertragsaussichten verbesserte. Die Geschäftszahlen von Suzuki Motor für das erste Geschäftsquartal fielen operativ stark und im Rahmen der Erwartungen aus.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.271,60 +0,5 +6,4 8:00

Topix 500 (Tokio) 3.168,73 +0,3 +19,1 8:00

Kospi (Seoul) 6.296,38 -4,6 +49,4 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.477,76 -1,7 -0,6 10:00

Shanghai-Composite 3.900,35 +0,6 -1,7 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.633,29 +0,9 +21,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.356,81 +0,1 -26,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.735,70 -0,7 +3,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1544 -0,1 1,1551 1,1539 -1,7

EUR/JPY 182,14 -0,1 182,24 181,93 -1,0

EUR/GBP 0,8574 -0,1 0,8578 0,8572 -1,6

USD/JPY 157,75 +0,0 157,74 157,63 +0,7

USD/KRW 1.424,40 +0,2 1.421,09 1.424,96 -1,1

USD/CNY 6,7489 -0,0 6,7497 6,7477 -3,5

USD/CNH 6,7493 +0,0 6,7481 6,7474 -3,2

USD/HKD 7,8434 -0,0 7,8438 7,8434 +0,8

AUD/USD 0,7040 -0,2 0,7057 0,7044 +5,5

NZD/USD 0,5873 -0,2 0,5887 0,5866 +2,0

BTC/USD 64.878,02 +0,1 64.802,29 64.034,59 -26,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,27 +0,1 0,05 75,22

Brent/ICE 79,61 +0,2 0,16 79,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.262,03 +0,4 16,63 4.245,40

Silber 61,82 -0,4 -0,26 62,08

Platin 1.752,24 +1,0 17,38 1.734,86

(Angaben ohne Gewähr)

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August 06, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)