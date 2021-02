MÄRKTE ASIEN/Schwach - Steuerpläne drücken Hongkong um über 3%

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit deutlichen Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien. Leichte Anfangsgewinne, wie in Hongkong, können nicht behauptet werden. In China, wo es für den Schanghai-Composite um 2,0 Prozent auf 3.564 Punkte kräftig abwärts geht, verweisen Teilnehmer auf Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn.

Erneut unter Druck stehen Technologiewerte, auch wenn sich in den USA der technologielastige Nasdaq-Composite klar von seinem Tagestief erholt und nur mit einem eher kleinen Minus geschlossen hatte. Die Investoren dürften bei Technologiewerten kurzfristig vorsichtig bleiben, heisst es von KGI Securities.

In Tokio, wo am Vortag wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, geht es für den Nikkei-225 um 1,1 Prozent auf 29.820 Punkte nach unten. Hier stehen ebenfalls Aktien aus dem Technologiesektor unter Druck, wobei Teilnehmer auch auf einen Nachholeffekt verweisen. Konica Minolta reduzieren sich um 0,6 Prozent und Yaskawa Electric fallen um 3,2 Prozent.

In Hongkong knickt der Hang-Seng-Index um 3,1 Prozent ein, belastet von Plänen, eine Steuer auf Aktiengeschäfte einzuführen. Auch hier stehen Technologiewerte ganz oben auf den Verkaufslisten. Die Aktie der Video-Plattform Kuaishou fällt um 8,9 Prozent, die des Lieferdienstes Meituan um 5,6 Prozent.

In Seoul (-1,8%) stehen auch Aktien aus dem Automobilsektor unter Druck. Kia Motors geben um 3,7 Prozent nach und der Kurs des Zulieferers Mando reduziert sich um 6,4 Prozent.

Börse in Neuseeland von Unternehmenszahlen belastet

In Neuseeland, wo der Handel bereits beendet ist, fiel der NZX-50 um 0,9 Prozent. Damit steht seit Monatsbeginn ein Minus von 6,4 Prozent zu Buche. Laut Analysten könnte der Index damit den schwächsten Monat seit März 2020 verzeichnen. Vor allem gemischt ausgefallene Unternehmenszahlen und wenig überzeugende Ausblicke der Index-Schwergewichte belasteten den Markt, so ein Beobachter. Die neuseeländische Notenbank bestätigte derweil den Leitzins mit 0,25 Prozent. Laut ASB war die Kernaussage der Notenbank, dass die mittelfristigen Ziele von 2,0 Prozent Inflation und maximaler nachhaltiger Beschäftigung ohne anhaltende Stimulierung nicht erreicht werden können.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.781,30 -0,85% +2,95% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.819,94 -1,11% +9,88% 07:00

Kospi (Seoul) 3.015,78 -1,77% +4,95% 07:00

Schanghai-Comp. 3.563,96 -1,99% +2,62% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.687,72 -3,08% +11,35% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.925,63 +1,21% +1,32% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.569,67 +0,30% -3,49% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:42 % YTD

EUR/USD 1,2148 -0,0% 1,2149 1,2174 -0,5%

EUR/JPY 128,12 +0,2% 127,86 127,99 +1,6%

EUR/GBP 0,8581 -0,3% 0,8608 0,8647 -3,9%

GBP/USD 1,4157 +0,3% 1,4114 1,4080 +3,5%

USD/JPY 105,47 +0,2% 105,24 105,14 +2,2%

USD/KRW 1111,06 +0,1% 1110,30 1110,55 +2,3%

USD/CNY 6,4617 -0,1% 6,4665 6,4604 -1,0%

USD/CNH 6,4630 +0,1% 6,4593 6,4612 -0,6%

USD/HKD 7,7544 +0,0% 7,7538 7,7533 +0,0%

AUD/USD 0,7913 +0,0% 0,7912 0,7918 +2,7%

NZD/USD 0,7366 +0,4% 0,7339 0,7318 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 50.244,25 +3,2% 48.692,25 50.237,00 +73,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,04 61,67 -1,0% -0,63 +25,4%

Brent/ICE 64,95 65,37 -0,6% -0,42 +25,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,47 1.805,79 +0,1% +2,68 -4,7%

Silber (Spot) 27,62 27,73 -0,4% -0,10 +4,7%

Platin (Spot) 1.248,40 1.241,98 +0,5% +6,43 +16,6%

Kupfer-Future 4,16 4,18 -0,4% -0,02 +18,3%

===

