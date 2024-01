MÄRKTE ASIEN/Schlussrally hievt Schanghai noch ins Plus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney zugegangen. Nachdem es an der Wall Street erneut nach unten ging mit den Indizes vor dem Hintergrund weiter gestiegener US-Marktzinsen, überwogen auch in Asien zunächst rote Vorzeichen. Im Verlauf des Handels hellte sich die Stimmung aber etwas auf, insbesondere in Schanghai. Dort schloss der Composite-Index nach einer Schlussrally 0,4 Prozent höher, nachdem er zuvor phasenweise über 2 Prozent zurückgelegen hatte und auf dem niedrigsten Niveau seit April 2020.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,7 Prozent höher. Händler wollten aber zunächst nicht von mehr als einer technischen Gegenbewegung sprechen, nachdem es dort am Vortag um 3,7 Prozent abwärts gegangen war.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit 35.466 Punkten fast unverändert, der Kospi in Seoul schaffte es im späten Handel noch auf ein Plus von 0,2 Prozent. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen nach den jüngsten Einbussen. In Japan stützte laut Börsianern dagegen einerseits der weiter nachgebende Yen, andererseits habe es eine Neigung zu Gewinnmitnahmen gegeben, nachdem es dort zu Beginn des Jahres deutlich nach oben gegangen war. Sydney beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,6 Prozent.

In den USA hatten stark ausgefallene Einzelhandelsdaten der Erwartung bald sinkender US-Leitzinsen erneut einen Dämpfer versetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten US- Zinssenkung im März sank weiter auf nun noch knapp 60 von 63 Prozent. Entsprechend waren die Anleiherenditen erneut deutlich gestiegen und hatten am Aktienmarkt weiter für trübe Stimmung gesorgt.

Den Richtungswechsel in Schanghai hätten Halbleiteraktien angeführt, hiess es dort. Die Stimmung der Anleger sei wahrscheinlich durch die besser als erwarteten Ergebnisse von TSMC für das vierte Quartal angehoben worden, vermutete Marktexpertin Sonija Li von Maybank. Weil die weltweiten Chip-Lagerbestände zur Neige gingen und weitere KI-PC- und Smartphone-Modelle auf den Markt kämen, dürfte die Nachfrage nach Chips wieder anziehen, fügte sie hinzu. Semiconductor Manufacturing International (SMIC) verteuerten sich um 2,1 Prozent, in Hongkong legten Hua Hong Semiconductor um 4,4 Prozent zu.

In Seoul schloss das Indexschwergewicht Samsung Electronics 1,0 Prozent fester, auch die Aktie des Chipherstellers SK Hynix legte zu und zwar um 4,0 Prozent. Der Kurs des Billigfliegers Jin Air hob um 6 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Turnaround avisiert hatte.

In Sydney berichteten Teilnehmer von schwachen Kursen im Rohstoff- und Kohlesegment. BHP gaben um 1,8 Prozent nach, nachdem der Rohstoffriese in einem Produktionsbericht Abschreibungen auf sein Nickelgeschäft signalisiert hatte. Das Papier des Lithiumförderers Liontown büsste 11 Prozent ein, nachdem Albemarle sich von seinem Anteil an Liontown getrennt hatte. Stark abwärts um 2,3 Prozent ging es in Sydney auch für Immobilienaktien . Händler begründeten das mit der Unsicherheit um den Zeitpunkt der erhofften Zinssenkungen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.346,50 -0,6% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.466,17 -0,0% +6,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.440,04 +0,2% +0,2% 07:00

Schanghai-Comp. 2.845,78 +0,4% -4,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,7% -10,4% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.227,79 +0,4% -3,9% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.141,44 -0,0% -1,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.481,47 -0,7% +2,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0892 +0,1% 1,0882 1,0869 -1,4%

EUR/JPY 161,06 -0,1% 161,19 160,69 +3,5%

EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8585 0,8603 -1,0%

GBP/USD 1,2689 +0,1% 1,2675 1,2634 -0,3%

USD/JPY 147,85 -0,2% 148,13 147,84 +4,9%

USD/KRW 1.339,55 -0,4% 1.345,23 1.343,84 +3,2%

USD/CNY 7,1961 +1,0% 7,1283 7,1962 +1,4%

USD/CNH 7,2145 -0,1% 7,2235 7,2181 +1,3%

USD/HKD 7,8192 -0,0% 7,8210 7,8242 +0,1%

AUD/USD 0,6559 +0,1% 0,6553 0,6556 -3,7%

NZD/USD 0,6115 +0,0% 0,6114 0,6122 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.852,14 +0,4% 42.672,20 42.777,69 -1,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,21 72,56 +0,9% +0,65 +1,2%

Brent/ICE 78,32 77,88 +0,6% +0,44 +1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.012,86 2.006,22 +0,3% +6,65 -2,4%

Silber (Spot) 22,63 22,58 +0,3% +0,06 -4,8%

Platin (Spot) 890,88 885,00 +0,7% +5,88 -10,2%

Kupfer-Future 3,75 3,73 +0,5% +0,02 -3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

