MÄRKTE ASIEN/Rücksetzer - Tokio und Schanghai vor Feiertagspause

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Einträchtig abwärts geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und in Australien, günstige US-Vorgaben verpuffen. Vor dem handelsfreien Wochenende dominiert Vorsicht bei den Anlegern. In Tokio und Schanghai stehen zudem längere Handelspausen bevor wegen Feierlichkeiten um den 1. Mai. Dort wird jeweils erst am Donnerstag wieder gearbeitet.

An den chinesischen Börsen sorgen auch neue Konjunkturdaten für keine Kauflaune, die Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes Gewerbe und den Dienstleistungssektor sind dort im April gegenüber März gesunken und haben auch die Erwartung verfehlt. Allerdings verbesserte sich zumindest der von Caixin ermittelte Index für das verarbeitende Gewerbe.

In Japan ist zwar die Industrieproduktion zuletzt besser ausgefallen, die Daten gelten aber als notorisch volatil. Derweil sprechen neue Verbraucherpreisdaten aus Japan für eine weiter lockere Geldpolitik . Allerdings gilt der Instrumentenkasten der japanischen Notenbank ohnehin schon als weitestgehend leer. Entsprechend zeigt sich auch beim Yen kaum eine Reaktion auf die Preisdaten.

Sony-Aktie von Ausblick stark gedrückt

Der Nikkei-Index in Tokio gibt nach der Feiertagspause am Vortag um 0,6 Prozent nach auf 28.885 Punkte. Das stärkste Minus zeigt Hongkong mit 1,5 Prozent.

Dort sorgen laut Marktteilnehmern Indexschwergewichte wie Meituan (-3,0%), Alibaba Group (-2,8%) und Tencent (-1,2%) für Druck. Hintergrund ist, dass die chinesische Notenbank 13 Technologieunternehmen aufgefordert hat, unangemessene Praktiken ihrer Finanzgeschäfte zu korrigieren. Auf der Gewinnerseite stehen Petrochina (+4,3%), nachdem das Ölunternehmen in seinem ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben hat.

In Seoul in Südkorea berichten Händler von Verlusten bei Autoaktien, wo die weiter herrschende weltweite Chipknappheit die Stimmung belaste. Hyundai und Kia büssen jeweils rund 2,5 Prozent ein. Der Autozulieferer Mando kommt vor seinen Quartalszahlen um 3,2 Prozent zurück.

In Tokio können die Anleger erst mit Verspätung auf die Quartalszahlen von Sony reagieren. Der Kurs gibt um 6,7 Prozent nach, weil der Gewinnausblick enttäuscht. TDK kommen ebenfalls nach dem Quartalsausweis um 2,4 Prozent zurück. Für Mitsui OSK geht es dagegen um gut 4 Prozent nach oben, nachdem die Reederei mit ihren Geschäftszahlen überzeugte. Sojitz gewinnen über 5 Prozent, befeuert von Geschäftszahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs des Grosshändlers.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.029,20 -0,75% +6,71% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.884,95 -0,58% +5,87% 08:00

Kospi (Seoul) 3.157,95 -0,51% +9,90% 08:00

Schanghai-Comp. 3.457,09 -0,51% -0,46% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.856,26 -1,53% +6,61% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.231,62 +0,31% +13,21% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.602,80 -0,35% -1,15% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,2119 -0,0% 1,2123 1,2119 -0,8%

EUR/JPY 131,85 -0,2% 132,05 131,87 +4,6%

EUR/GBP 0,8687 -0,1% 0,8694 0,8684 -2,7%

GBP/USD 1,3950 +0,0% 1,3945 1,3954 +2,0%

USD/JPY 108,80 -0,1% 108,94 108,81 +5,4%

USD/KRW 1110,16 +0,2% 1108,21 1108,10 +2,3%

USD/CNY 6,4684 -0,1% 6,4722 6,4722 -0,9%

USD/CNH 6,4636 -0,0% 6,4638 6,4677 -0,6%

USD/HKD 7,7640 +0,0% 7,7634 7,7625 +0,2%

AUD/USD 0,7782 +0,2% 0,7769 0,7789 +1,0%

NZD/USD 0,7251 +0,1% 0,7244 0,7258 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 54.233,01 +1,6% 53.357,51 54.456,76 +86,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,66 65,01 -0,5% -0,35 +33,0%

Brent/ICE 68,27 68,56 -0,4% -0,29 +32,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.768,35 1.770,80 -0,1% -2,46 -6,8%

Silber (Spot) 25,97 26,09 -0,5% -0,12 -1,6%

Platin (Spot) 1.204,50 1.202,50 +0,2% +2,00 +12,5%

Kupfer-Future 4,49 4,49 -0,1% -0,00 +27,4%

