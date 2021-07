MÄRKTE ASIEN/Richtungswechsel in Sydney nach RBA-Beschlüssen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Bei Bewegungen der Indizes von minus 0,7 Prozent in Sydney bis plus 0,4 Prozent in Seoul haben sich die wichtigen Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich mit leichterem Grundton gezeigt. Der Tokioter Nikkei-Index schloss mit 28.643 gut behauptet.

Hongkong (-0,2% im Späthandel) war zuletzt auf Kurs zum sechsten Tagesminus in Folge. Auf die Stimmung dort drückte das fortgesetzte Vorgehen Pekings gegen die mächtig gewordenen Technologieriesen, unter anderem wegen Datenschutzbedenken. Zuletzt traf es dabei am Wochenende den Fahrdienstvermittler Didi Global.

In Tokio kam ein kleiner positiver Impuls von höher als erwartet ausgefallenen Konsumausgaben im Mai, gleichzeitig bremste aber der erneut etwas festere Yen. Die japanische Währung sei als sicherer Hafen gesucht gewesen angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie, hiess es. Zudem erwägt Tokio laut einem Medienbericht eine Ausweitung bestimmter Lockdown-Massnahmen.

In Sydney waren Augen und Ohren auf die australische Notenbank gerichtet. Sie liess erwartungsgemäss den Leitzins unverändert und kündigte zugleich zwar an, dass sie ab September das Volumen ihrer Anleihekäufe senken wird; allerdings verlängert sie gleichzeitig das Rückkaufprogramm auch. Der Markt wertete die Aussagen tendenziell falkenhaft, der Austral-Dollar zog zum US-Dollar an und drückte damit zusätzlich auf die Stimmung am Aktienmarkt.

Ölaktien folgen Ölpreisen nach oben

Am Ölmarkt stiegen die Preise, nachdem die Opec+ auch das auf Montag vertagte Treffen abgesagt hatte und auch kein neuer Termin feststeht. Eigentlich wollten die Ölförderstaaten angesichts der auf Mehrjahreshochs gestiegenen Ölpreise eine Förderausweitung beschliessen, allerdings gibt es offenbar Widerstand seitens der Vereinigten Arabischen Emirate. Brentöl kostete mit 77,48 Dollar so viel wie zuletzt 2015, WTI verteuerte sich um 2 Prozent auf 76,70 Dollar.

Im Sog der Ölpreise ging es mit Ölaktien in der Region aufwärts. In Tokio gewannen Inpex 1,8 Prozent, in Hongkong Cnooc 1,6 Prozent, in Seoul S-Oil 4,3 Prozent und in Sydney Woodside, Santos und Oil Search zwischen 0,4 und 4,6 Prozent.

Samsung Electronics und LG Electronics vor Zahlenvorlagen gesucht

Unter den weiteren Einzelwerten berichteten Teilnehmer in Schanghai von deutlicher steigenden Kursen von Aktien der Batteriehersteller vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China.

Xinyi Solar (-2,9%) litten in Hongkong unter pessimistischen Analystenerwartungen für die Preise von Solarglas. Der Kurs des Mischkonzerns BYD schloss 3,5 Prozent im Minus nach Vorlage der Auto-Absatzzahlen für Juni.

Myer (+15%) profitierten in Sydney davon, dass Premier Investments (-1,9%) seinen Anteil an der Kaufhauskette erhöhte.

Zum neuerlichen Rekordhoch des Kospi in Seoul trugen Kursgewinne der Schwergewichte Samsung Electronics (+1,0%) und LG Electronics (+1,8%) bei. Von beiden Unternehmen werden am Mittwoch Indikationen für die Zweitquartalsergebnisse erwartet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.261,80 -0,73% +10,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.643,21 +0,16% +4,2% 08:00

Kospi (Seoul) 3.305,21 +0,36% +15,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.530,26 -0,19% +1,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.097,07 -0,16% +4,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.913,07 -0,03% +21,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.185,42 +1,41% +10,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.532,16 -0,01% -5,8% 11:00

BSE (Mumbai) 53.011,29 +0,25% +10,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,1888 +0,2% 1,1861 1,1857 -2,7%

EUR/JPY 131,84 +0,2% 131,64 131,67 +4,6%

EUR/GBP 0,8562 -0,0% 0,8566 0,8571 -4,1%

GBP/USD 1,3886 +0,3% 1,3848 1,3832 +1,5%

USD/JPY 110,91 -0,1% 110,97 111,06 +7,4%

USD/KRW 1130,41 -0,1% 1131,81 1131,24 +4,1%

USD/CNY 6,4614 -0,0% 6,4643 6,4595 -1,0%

USD/CNH 6,4615 -0,0% 6,4635 6,4614 -0,6%

USD/HKD 7,7673 -0,0% 7,7675 7,7675 +0,2%

AUD/USD 0,7586 +0,8% 0,7530 0,7518 -1,5%

NZD/USD 0,7100 +1,1% 0,7024 0,7021 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 34.744,76 +1,6% 34.182,73 34.195,26 +19,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,61 76,36 +1,9% 1,45 +58,4%

Brent/ICE 77,38 77,16 +0,3% 0,22 +51,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,88 1.791,90 +0,8% +13,98 -4,9%

Silber (Spot) 26,64 26,48 +0,6% +0,17 +1,0%

Platin (Spot) 1.113,50 1.100,78 +1,2% +12,73 +4,0%

Kupfer-Future 4,39 4,28 +2,6% +0,11 +24,6%

