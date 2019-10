MÄRKTE ASIEN/Rezessionsangst belastet - Hongkong trotzt negativer Tendenz

TOKIO (Dow Jones)--Rezessionsängste haben die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben. Nachdem die USA den Folgen des Handelsstreits mit China und anderen Ländern lange Zeit zu trotzen schienen, haben jüngste Konjunkturdaten belegt, dass dieser auch in der heimischen Wirtschaft Spuren hinterlässt.

Nachdem am Montag der Chicago-Einkaufsmanagerindex und am Dienstag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe schwächer als erwartet ausgefallen waren, stimmte am Mittwoch ein durchwachsener ADP-Arbeitsmarktbericht skeptisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Zwar meldete ADP einen etwas stärkeren Stellenaufbau im September als erwartet, doch wurde die Zahl für den August nach unten revidiert. Unternehmen seien bei Einstellungen vorsichtiger geworden, merkten Beobachter dazu an.

Die schwächeren Konjunkturdaten befeuerten derweil Zinssenkungserwartungen. An den Märkten wurde am Mittwoch eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung Ende Oktober die Zinsen um 50 Basispunkte senkt. Ein derart deutlicher Zinsschritt war zuletzt während der Finanzkrise 2008 vorgekommen.

Eskalierender Zollstreit USA-EU heizt Rezessionsangst weiter an

Unterdessen eskaliert der Streit mit der EU um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus weiter. Die Welthandelsorganisation (WTO) erlaubte den USA am Mittwoch, Strafzölle auf Importe aus der EU zu erheben. Die USA wollen diese Entscheidung nun rasch in die Tat umsetzen und Zölle von 10 Prozent auf Flugzeuge sowie 25 Prozent auf Lebensmittel und andere Güter erheben. Betroffen sind Einfuhren im Volumen von insgesamt 7,5 Milliarden Dollar. Dies heizte die Angst vor einer globalen Wirtschaftsschwäche weiter an und führte zu heftigen Kursverlusten an den Aktienmärkten auf beiden Seiten des Atlantiks.

In Tokio fiel der Nikkei-225-Index am Donnerstag um 2 Prozent auf 21.342 Punkte. Verkauft wurden im Zuge der Rezessionsangst vor allem Aktien konsumnaher und exportabhängiger Unternehmen.

Der australische Aktienmarkt schloss mit einem Minus von 2,2 Prozent. Hier trotzten Aktien von Goldminenbetreibern wie Newcrest Mining (+2,8 Prozent) der negativen Tendenz. Sie profitierten davon, dass Gold in Krisenzeiten als sicherer Hafen gesucht ist.

In Seoul fand wegen eines Feiertags kein Handel statt, und auch die Börse in Schanghai war wegen der chinesischen Nationalfeiertage noch geschlossen.

In Hongkong erholten sich die Kurse im späten Handel und tendierten etwas fester. Die schwachen Einzelhandelsdaten aus der Sonderverwaltungszone belasteten den breiten Markt nicht, zeigten aber gleichwohl, dass die Unruhen in Hongkong den Zustrom konsumfreudiger Touristen vor allem aus der Volksrepublik China bremsen.

Die Aktien des Ölkonzerns CNOOC fielen in Hongkong um gut 1 Prozent, nachdem sie von Daiwa auf Hold von Buy abgestuft worden waren. Die Analysten befürchten, dass niedrigere Ölpreise die Ertragslage des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.493,00 -2,21% +14,99% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.341,74 -2,01% +8,81% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 26.128,58 +0,33% +0,65% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.875,91 -0,66% +11,81% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.086,50 -0,55% +1,13% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.563,79 -0,71% -6,84% 11:00

BSE (Mumbai) 38.158,28 -0,38% +5,25% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:40 % YTD

EUR/USD 1,0946 -0,1% 1,0961 1,0925 -4,5%

EUR/JPY 117,38 -0,1% 117,44 117,59 -6,7%

EUR/GBP 0,8905 -0,1% 0,8912 0,8898 -1,1%

GBP/USD 1,2289 -0,1% 1,2298 1,2277 -3,6%

USD/JPY 107,24 +0,1% 107,17 107,63 -2,2%

USD/KRW 1203,72 -0,1% 1204,56 1206,63 +8,0%

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 +3,9%

USD/CNH 7,1375 -0,1% 7,1457 7,1539 +3,9%

USD/HKD 7,8418 -0,0% 7,8439 7,8404 +0,1%

AUD/USD 0,6711 +0,1% 0,6706 0,6703 -4,8%

NZD/USD 0,6268 -0,1% 0,6271 0,6248 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 8.271,75 +0,1% 8.262,75 8.221,25 +122,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,62 52,64 -0,0% -0,02 +9,1%

Brent/ICE 57,49 57,69 -0,3% -0,20 +3,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.498,55 1.499,51 -0,1% -0,97 +16,8%

Silber (Spot) 17,57 17,57 +0,0% +0,00 +13,4%

Platin (Spot) 889,14 888,50 +0,1% +0,64 +11,6%

Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,1% +0,00 -3,0%

