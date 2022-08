MÄRKTE ASIEN/Rezessionsangst belastet Börse Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien die negativen Vorzeichen. Belastend wirken in der ganzen Region negative Vorgaben der US-Börsen. An der Wall Street hatte die Erwartung aggressiver Zinserhöhungen der US-Notenbank die Kurse gedrückt. Besonders deutlich geht es in Schanghai nach unten, wo der Composite-Index um 1,2 Prozent nachgibt. Neuerliche pandemiebedingte Lockdowns und schwache Einkaufsmanagerindizes wecken Befürchtungen, dass die chinesische Wirtschaft in eine Rezession abrutschen wird.

Der Hang-Seng-Index sinkt in Hongkong um 0,4 Prozent. Unter den Einzelwerten sacken BYD um 9,5 Prozent ab. Berkshire Hathaway, die Holding von Investoren-Legende Warren Buffett, hat einen Teil ihres BYD-Aktienpakets verkauft. Das belastet auch andere Auto-Aktien. Unter anderem büssen Guangzhou Automobile Group 3,6 Prozent ein.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent im Minus und zeigt sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Die japanische Industrieproduktion ist im Juli wider Erwarten gestiegen. Der Kospi in Seoul dreht ins Plus und liegt nun 0,4 Prozent vorne. Auch hier hatten die Kurse zunächst deutlich nachgegeben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.984,70 -0,2% -6,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.059,54 -0,5% -2,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.460,35 +0,4% -17,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.189,26 -1,2% -12,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.871,00 -0,4% -14,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.223,29 -0,5% +3,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0044 +0,3% 1,0017 0,9990 -11,7%

EUR/JPY 139,06 +0,0% 139,00 138,32 +6,3%

EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8594 0,8524 +2,3%

GBP/USD 1,1690 +0,3% 1,1655 1,1720 -13,6%

USD/JPY 138,45 -0,2% 138,77 138,47 +20,3%

USD/KRW 1.340,70 -0,7% 1.350,01 1.348,39 +12,8%

USD/CNY 6,8930 -0,3% 6,9119 6,9182 +8,5%

USD/CNH 6,8958 -0,4% 6,9232 6,9229 +8,5%

USD/HKD 7,8480 -0,0% 7,8490 7,8479 +0,7%

AUD/USD 0,6888 +0,5% 0,6853 0,6916 -5,1%

NZD/USD 0,6149 +0,3% 0,6130 0,6152 -9,9%

Bitcoin

BTC/USD 20.432,06 +1,1% 20.432,06 20.420,26 -55,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,52 91,64 +1,0% +0,88 +30,4%

Brent/ICE 100,01 99,31 +0,7% +0,70 +34,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,54 1.723,83 +0,1% +1,71 -5,7%

Silber (Spot) 18,51 18,53 -0,1% -0,01 -20,6%

Platin (Spot) 858,00 851,00 +0,8% +7,00 -11,6%

Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,8% +0,03 -19,4%

YTD zu Vortagsschluss

===

August 31, 2022 00:54 ET (04:54 GMT)