MÄRKTE ASIEN/Rekordjagd an Wall Street hält Anleger bei Laune

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die andauernde Rekordjagd an der Wall Street, wo die grossen Indizes am Montag bereits den dritten Tag in Folge neue Hochs erreichten, sorgt am Dienstag auch in Ostasien für Kauflaune. Hinter der guten Stimmung sehen die Analysten von Morgan Stanley das gefundene erste US-chinesische Handelsabkommen, das Signal der US-Notenbank, am derzeit relativ niedrigen Zinsniveau für länger festhalten zu wollen sowie der sich nun abzeichnende geregelt verlaufende Brexit.

Daneben verweisen Händler auf die neuesten Konjunkturdaten aus China vom Vortag - die Industrieproduktion im November sowie Einzelhandelsdaten -, die insgesamt günstig und besser als erwartet ausgefallen waren. In Tokio liegt der Nikkei-Index im Spätgeschäft 0,5 Prozent im Plus bei 24.058 Punkten. In Schanghai fällt der Aufschlag mit 1,4 Prozent besonders üppig aus, in Hongkong fallen die Gewinne ähnlich gross aus. Sydney hängt hinterher. Nachdem das dortige Marktbarometer am Vortag einen Ausreisser nach oben gezeigt hatte mit einem sehr starken Plus bis knapp unter das Rekordhoch, schloss es nun knapp behauptet. Auch Seoul zeigt mit minus 0,1 Prozent Schwäche.

Wichtig an der Handelsvereinbarung zwischen den US und China sei zunächst, dass es zu keiner Eskalation komme, sagt Quincy Krosby, Marktstratege bei Prudential Financial. Trotz der grundsätzlichen Erleichterung über den Deal, mit dem auch teilweise niedrigere Strafzölle verbunden sind bzw. dank dem neue Strafzölle erst gar nicht eingeführt werden, gibt es auch kritische Stimmen. Bemängelt werden beispielsweise fehlende Details, die laut Commerzbank erst im Januar mitgeteilt werden. Daneben halten sich Zweifel an der Nachhaltigkeit und Solidität der Vereinbarung.

Indexschwergewichte gesucht

Am Aktienmarkt gesucht sind in Hongkong laut Händlern Bankaktien wie ICBC und China Construction Bank vor dem Hintergrund der jüngsten positiven Konjunktursignale. Daneben liegt das Schwergewicht Tencent mit einem Plus von 3,4 Prozent sehr fest im Markt. In Seoul steigt der Kurs des Schwergewichts Samsung ebenfalls um gut 3 Prozent. In Tokio knicken Dentsu um über 6 Prozent ein, nachdem das Werbeunternehmen den Gewinnausblick gesenkt und Stellenkürzungen angekündigt hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.847,30 -0,04% +21,27% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.056,65 +0,44% +19,67% 07:00

Kospi (Seoul) 2.191,82 -0,10% +7,39% 07:00

Schanghai-Comp. 3.026,80 +1,42% +21,37% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.836,53 +1,20% +7,10% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.202,47 -0,11% +4,73% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.566,67 -0,17% -7,17% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:32 % YTD

EUR/USD 1,1148 +0,1% 1,1141 1,1148 -2,8%

EUR/JPY 122,15 +0,0% 122,12 121,95 -2,9%

EUR/GBP 0,8383 -0,0% 0,8384 0,8315 -6,9%

GBP/USD 1,3298 +0,1% 1,3291 1,3406 +4,4%

USD/JPY 109,57 -0,0% 109,62 109,40 -0,1%

USD/KRW 1165,20 -0,3% 1168,46 1172,89 +4,6%

USD/CNY 6,9976 +0,1% 6,9936 7,0042 +1,7%

USD/CNH 6,9947 +0,1% 6,9905 6,9999 +1,8%

USD/HKD 7,7912 -0,0% 7,7934 7,7916 -0,5%

AUD/USD 0,6868 -0,1% 0,6876 0,6875 -2,5%

NZD/USD 0,6600 +0,1% 0,6593 0,6597 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.876,51 +0,0% 6.875,76 7.068,51 +84,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,19 60,21 -0,0% -0,02 +24,1%

Brent/ICE 65,33 65,34 -0,0% -0,01 +18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.477,09 1.476,20 +0,1% +0,89 +15,2%

Silber (Spot) 17,07 17,05 +0,1% +0,02 +10,2%

Platin (Spot) 931,80 929,60 +0,2% +2,20 +17,0%

Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +6,0%

===

