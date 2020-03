MÄRKTE ASIEN/Pandemie setzt Börsen erneut unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte vollziehen am Donnerstag einen neuerlichen Absturz. Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung lassen Anleger aus Aktien fliehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nun auch offiziell als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Erregers sei er "tief besorgt" über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da die globale Wirtschaft ohnehin schon am Stock gehe, dürften weitergehende Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Konjunktur weiter abwürgen, heisst es im Handel.

Die USA haben postwendend reagiert und für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa verhängt. Diese Massnahmen dürften der globalen Konjunktur einen schweren Schlag versetzen, mutmassen Händler nicht nur mit Blick auf das Geschäft der Fluggesellschaften. Derweil beeilen sich immer mehr Staaten mit der Verkündung von Wirtschaftshilfen für die einbrechende Konjunktur. US-Präsident Donald Trump versprach zudem wirtschaftliche Unterstützung für Unternehmen, aber auch für erkrankte Arbeitnehmer. China will die Banken des Landes zu mehr Kreditvergabe für die von der Coronakrise gebeutelten Privatunternehmen anregen. Der Mindestreservesatz soll weiter sinken und damit Liquidität ins Bankensystem fliessen. In Australien brachte die Regierung ein Konjunkturpaket von 17,6 Milliarden Austral-Dollar auf den Weg.

Doch überzeugen diese Schritte Händler nicht. "Wenn man nach massiv negativen Vorgaben aus dem US-Handel noch mehr Argumente benötigt, um zu verkaufen, dann fallen diese einem förmlich in den Schoss", kritisiert Chefmarktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

In Tokio sinkt der Leitindex Nikkei-225 um 4 Prozent auf 18.628 Punkte. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index fast drei Prozent. Der auf Tagessicht gesunkene Dollar-Wechselkurs zum Yen untermauert die Ängste der Anleger. Der Yen wird in Krisenzeiten als Fluchtwährung geschätzt und verstärkt so den Abwärtsdruck am exportabhängigen Aktienmarkt in Japan.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 7,4 Prozent auf einem Dreieinhalbjahrestief geschlossen. Der Börse rutschte damit tiefer in den Bärenmarktmodus. Im Luftverkehrssektor brachen Qantas um 9,9 Prozent auf ein Dreijahrestief ein. Flight Centre stürzten um 18 und Webjet um 20 Prozent ab. In Südkorea geht es mit dem Kospi 1,3 Prozent gen Süden. Asiana Airlines sinken um 3,2 Prozent. In China verlieren die Börsen in Hongkong und Schanghai 3,6 bzw. 1,8 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.304,60 -7,36% -20,64% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 18.680,37 -3,79% -17,93% 07:00

Kospi (Seoul) 1.819,63 -4,65% -17,20% 07:00

Schanghai-Comp. 2.918,71 -1,68% -4,31% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.342,14 -3,53% -10,56% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.685,43 -3,53% -13,62% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1296 +0,3% 1,1259 1,1318 +0,7%

EUR/JPY 117,14 -0,7% 117,94 119,11 -3,9%

EUR/GBP 0,8813 +0,3% 0,8786 0,8741 +4,1%

GBP/USD 1,2819 +0,0% 1,2815 1,2946 -3,3%

USD/JPY 103,68 -1,0% 104,75 105,20 -4,6%

USD/KRW 1206,87 +1,3% 1191,51 1191,11 +4,5%

USD/CNY 6,9787 +0,3% 6,9605 6,9487 +0,2%

USD/CNH 6,9837 +0,1% 6,9749 6,9524 +0,3%

USD/HKD 7,7730 +0,0% 7,7692 7,7669 -0,2%

AUD/USD 0,6455 -0,4% 0,6482 0,6528 -7,9%

NZD/USD 0,6259 -0,1% 0,6263 0,6316 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 7.617,21 -4,4% 7.969,74 7.818,76 +5,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 34,30 35,79 -4,2% -1,49 -47,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.635,68 1.638,27 -0,2% -2,59 +7,8%

Silber (Spot) 16,60 16,77 -1,0% -0,16 -7,0%

Platin (Spot) 862,90 865,40 -0,3% -2,50 -10,6%

===

March 12, 2020 02:18 ET (06:18 GMT)