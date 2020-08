MÄRKTE ASIEN/Optimismus dominiert - Nur Schanghai flau

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Von ihrer freundlichen Seite zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Getrieben werden die Kurse vom Optimismus an der Wall Street, wo heimische Konjunkturdaten die Kauflust angefacht hatten. Der vom ISM ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg deutlich stärker in den expansiven Bereich als erwartet.

Am japanischen Markt klettert der Nikkei-225 um 1,3 Prozent auf 22.480 Punkte, gestützt von Meldungen, denen zufolge sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen verlangsamt. Daneben richtet sich der Blick auf die Berichtssaison, zumal am Dienstag die Schwergewichte Sony und Mitsubishi UFJ Financial ihre Büchner öffnen.

Schanghai trottet hinterher

Mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent bleibt der Markt in Schanghai hinter der Region zurück, zwischenzeitlich wurden sogar Verluste verzeichnet. Hier geht der Blick bang in die USA, weil sich der auf vielen Feldern ausgetragene Streit nicht beilegen lässt. Aktuell führt US-Präsident Donald Trump einen Kampf um die Video-Plattform Tiktok aus China, die nach dem Willen des Präsidenten amerikanisch werden soll. Als Interessent für eine Übernahme hat sich Microsoft ins Spiel gebracht. Nun macht sich die Sorge breit, dass das Gefecht um Tiktok lediglich der Anfang sein könnte und andere Software-Unternehmen ins Visier der US-Administration geraten könnten.

In Hongkong (+0,8 Prozent) spielt dieser Konflikt prinzipiell ebenfalls eine Rolle, wird aber am Dienstag zunächst in den Hintergrund gedrängt. Auch der lokale Anstieg an Covid-19-Infektionen kann die Kaufbereitschaft kaum bremsen. Ermutigt von den Vorgaben der Wall Street gehen die Anleger vor allen in Technologie- und Pharma-Werte.

Ähnlich sieht es an der Börse in Südkorea (+1,1 Prozent) aus, wo neben Technologiewerten auch Chemie- und Autoaktien gekauft werden. Noch stärker tendiert der Markt in Sydney mit Aufschlägen von 1,7 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.025,60 +1,68% -9,85% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.506,77 +1,40% -8,23% 08:00

Kospi (Seoul) 2.275,41 +1,08% +3,54% 08:00

Schanghai-Comp. 3.371,00 +0,09% +10,52% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.660,55 +0,83% -12,56% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.502,98 +0,73% -21,50% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.552,68 -1,27% +0,94% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1770 +0,1% 1,1760 1,1764 +4,9%

EUR/JPY 124,87 +0,1% 124,68 124,51 +2,4%

EUR/GBP 0,9001 +0,1% 0,8997 0,8994 +6,4%

GBP/USD 1,3075 +0,0% 1,3074 1,3075 -1,4%

USD/JPY 106,10 +0,1% 106,00 105,86 -2,4%

USD/KRW 1193,75 +0,1% 1192,73 1194,10 +3,4%

USD/CNY 6,9809 0% 6,9809 6,9774 +0,3%

USD/CNH 6,9822 -0,0% 6,9837 6,9818 +0,2%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7505 7,7505 -0,5%

AUD/USD 0,7126 +0,1% 0,7122 0,7116 +1,7%

NZD/USD 0,6618 +0,1% 0,6612 0,6625 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.289,76 +1,1% 11.161,76 11.224,01 +56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,67 41,01 -0,8% -0,34 -29,6%

Brent/ICE 43,78 44,15 -0,8% -0,37 -29,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.972,95 1.977,25 -0,2% -4,30 +30,0%

Silber (Spot) 24,33 24,28 +0,2% +0,05 +36,3%

Platin (Spot) 919,68 919,00 +0,1% +0,68 -4,7%

Kupfer-Future 2,91 2,91 0% 0 +3,2%

