DOW JONES--Mit leichten Verlusten zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Damit setzt der Rekord-Börsengang von Anthropic keinen positiven Impuls. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Wall Street. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen.

Anthropic sieht sich bei seinem Börsendebüt laut Malik Ahmed Khan von Morningstar mit grosser Unsicherheit konfrontiert. Mit 83 Dollar je Aktie komme das Unternehmen zwar oberhalb der ursprünglichen Preisspanne an den Markt, liege aber immer noch unter der Fair-Value-Schätzung von Morningstar von 92 Dollar je Aktie bzw. einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar, gibt der Senior Equity Analyst zu bedenken. "Unsere Bewertung spiegelt das erhebliche Wachstum wider, das wir durch die Einführung von KI erwarten, sowie die Spitzenposition von Anthropic bei der Modellentwicklung, insbesondere in Bereichen Programmierung und Cybersicherheit", so der Analyst. Es bleibe allerdings beträchtliche Unsicherheit, warnt er mit Blick auf das Wettbewerbsumfeld und die Wirtschaftlichkeit generativer KI.

Besonders deutlich fällt das Minus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 1,9 Prozent abwärts geht. Hier belasten die Abgaben bei den Index-Schwergewichten Tencent (-5,9%) und Kuaishou (-4,8%). Tencent teilte mit, dass die hohen Ausgaben des Unternehmens für künstliche Intelligenz (KI), welche das Gewinnwachstum belastet haben, im kommenden Jahr voraussichtlich nahe ihrem Höchststand bleiben dürften. Für den Shanghai-Composite geht es lediglich um 0,6 Prozent nach unten. Der technologielastige Kospi in Seoul reduziert sich um 0,4 Prozent. In Tokio zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während es für den Nikkei-225 um 0,6 Prozent nach oben geht, büsst der breiter gefasste Topix 0,2 Prozent ein.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank deutet auf weitere Zinserhöhungen hin. Die Fed-Vertreter hielten es für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden. Der Markt rechnet mehrheitlich mit einer weiteren Zinserhöhung auf der Dezember-Sitzung um 25 Basispunkte.

Derweil hat der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, zugesagt, genau zu beobachten, wie sich geldpolitische Änderungen der US-Notenbank auf das Wachstum und die Inflation in Japan auswirken. Er bekräftigte seine Bereitschaft, den geldpolitischen Kurs weiter zu straffen.

Zudem wird auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geschaut. "Trump und Xi haben zudem ein separates bilaterales Treffen geplant. Die Zusammenkünfte stellen das hochrangigste diplomatische Engagement seit Monaten dar und werden aufmerksam auf Signale zu Handel, Technologiebeschränkungen und dem breiteren geopolitischen Rahmen beobachtet, der die asiatischen Märkte beeinflusst", so Analysten von Commerzbank Research.

Der S&P/ASX 200 in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, verlor 1,0 Prozent. Zinserhöhungen der australischen Notenbank (RBA) scheinen "tot und begraben", meint Matt Simpson von StoneX. Zuvor veröffentlichte Daten zeigten, dass "sich Australiens Arbeitsmarkt im Oktober drastisch verschlechtert hat, was das Argument stärkt, dass die Reserve Bank of Australia das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat", ergänzt der leitende Marktanalyst. Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gestiegen. Dies verstärkt Befürchtungen, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rasch abkühlt.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.730,40 -1,0 +0,2 6:00

Nikkei-225 (Tokio) 59.362,00 +0,6 --- 7:30

Topix 500 (Tokio) 2.982,23 -0,2 +12,1 7:30

Kospi (Seoul) 5.046,09 -0,4 +19,8 7:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.850,74 -1,9 -10,8 9:00

Shanghai-Composite 3.568,04 -0,6 -10,1 8:00

Straits-Times (Singapur) 5.065,34 +0,2 +9,0 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.244,78 -0,1 -39,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.564,22 -0,2 -6,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:33 % YTD

EUR/USD 1,0964 -0,1 1,0973 1,0979 -6,7

EUR/JPY 174,94 +0,1 174,84 174,74 -4,9

EUR/GBP 0,8347 +0,1 0,8343 0,8329 -4,2

USD/JPY 159,54 +0,1 159,33 159,16 +1,8

USD/KRW 1.330,50 -0,1 1.332,28 1.332,56 -7,6

USD/CNY 6,6661 -0,0 6,6676 6,6650 -4,7

USD/CNH 6,6668 -0,0 6,6682 6,6648 -4,4

USD/HKD 7,8450 0,0 7,8453 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,6680 -0,6 0,6717 0,6719 +0,1

NZD/USD 0,5495 +0,1 0,5491 0,5489 -4,5

BTC/USD 63.356,09 +1,7 62.274,97 64.617,44 -27,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,06 -0,2 -0,20 83,26

Brent/ICE 92,13 +0,2 0,18 91,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.729,12 +0,2 6,72 3.722,40

Silber 45,25 +0,5 0,23 45,02

Platin 1.374,03 +0,2 2,78 1.371,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 19, 2026 00:33 ET (05:33 GMT)