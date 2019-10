MÄRKTE ASIEN/Leichter Optimismus in Sachen Handelsgespräche

SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen knüpfen am Dienstag nahtlos an das lustlose Geschäft des Vortages an. Bis auf Singapur, wo die Kurse bereits zu Wochenbeginn vornewegmarschiert waren, und Südkorea zeigen sich die Aktienmärkte der Region wenig verändert mit Ausschlägen in beide Richtungen. Allerdings überwiegen die Pluszeichen. In Japan wird aufgrund der Krönung des Kaisers nicht gehandelt.

Etwas Mut macht Anlegern die Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit. So sprach der chinesische Vizepremier Liu He bereits am Wochenende von substanziellen Fortschritten in den Verhandlungen mit den USA. US-Präsident Donald Trump legte nun nach und zeigte sich optimistisch hinsichtlich einer Einigung im Handelsstreit: "Der Deal mit China kommt sehr gut voran", so Trump. Laut US-Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer zielt die US-Regierung darauf ab, die erste Phase der Gespräche bis Mitte November abzuschliessen.

"Im Gegensatz zu früheren Handelsgesprächen, bei denen sich die Erwartungen auf die Ansicht konzentrierten, dass etwas besser als nichts ist, scheint es diesmal einen konkreten und praktikablen Fahrplan zu geben", sagte Asien-Pazifik-Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader. Doch verweisen Händler auf den Umstand, dass den bisherigen Ankündigungen im Dauerkonflikt nie etwas Handfestes gefolgt sei. Daher verfielen Anleger angesichts der Schlagzeilen nicht in Euphorie.

In Hongkong gewinnt der HSI 0,2 Prozent, der Schanghai-Composite verliert dagegen 0,1 Prozent und der Shenzhen zeigt sich unverändert. Händlern zufolge wechselt der Fokus der Marktteilnehmer am chinesischen Aktienmarkt nun immer stärker hin zu einzelnen Aktien, weil die Berichtssaison die Akzente setze.

In Seoul klettert der Kospi mit 1,1 Prozent auffallend deutlich - angeführt von Technologiewerten. Hier nennen Händler als Grund die optimistischen Äusserungen zum Handelsstreit. SK Hynix klettern im Halbleiter-Segment um 1,3 Prozent. Auch Singapur zählt wieder zu den festeren Handelsplätzen, das Börsenbarometer steigt um weitere 0,8 Prozent - gestützt von einer Megatransaktion. Temasek Holdings strebt im Rahmen eines Milliardendeals eine Mehrheitsbeteiligung am Singapurer Mischkonzern Keppel Corp an.

Die Temasek-Tochter Kyanite Investment Holdings will 7,35 Singapur-Dollar je Aktie für insgesamt 554,9 Millionen Aktien bieten, um weitere 30,55 Prozent an Keppel zu erwerben. Der Zukauf für rund 4,08 Milliarden Singapur-Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) würde mit der bestehenden Beteiligung von Temasek von 20,45 Prozent kombiniert werden. Dadurch würden die Investmentgesellschaft des Stadtstaates und ihre Tochtergesellschaft zusammen 51 Prozent an Keppel halten. Keppel steigen um 16 Prozent, werden aber noch unter Gebotspreis gehandelt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.678,60 +0,39% +18,28% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.086,57 +1,05% +2,23% 08:00

Schanghai-Comp. 2.936,99 -0,09% +17,77% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.765,75 +0,15% +3,46% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.164,29 +0,80% +2,29% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.568,90 -0,13% -7,08% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1153 +0,0% 1,1148 1,1172 -2,7%

EUR/JPY 121,16 +0,1% 121,05 121,35 -3,6%

EUR/GBP 0,8589 -0,1% 0,8599 0,8602 -4,6%

GBP/USD 1,2984 +0,2% 1,2964 1,2991 +1,9%

USD/JPY 108,64 +0,0% 108,59 108,63 -1,0%

USD/KRW 1171,36 -0,0% 1171,73 1171,16 +5,1%

USD/CNY 7,0771 +0,0% 7,0762 7,0703 +2,9%

USD/CNH 7,0750 +0,1% 7,0700 7,0659 +3,0%

USD/HKD 7,8433 +0,0% 7,8429 7,8423 +0,1%

AUD/USD 0,6876 +0,1% 0,6866 0,6873 -2,4%

NZD/USD 0,6429 +0,4% 0,6404 0,6399 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.218,76 +0,0% 8.216,76 8.213,01 +121,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,31 53,31 0% 0,00 +10,6%

Brent/ICE 58,92 58,96 -0,1% -0,04 +6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.485,17 1.484,52 +0,0% +0,65 +15,8%

Silber (Spot) 17,58 17,58 -0,0% -0,00 +13,4%

Platin (Spot) 888,75 889,50 -0,1% -0,75 +11,6%

Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,2% -0,00 -0,1%

===

