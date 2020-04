MÄRKTE ASIEN/Kursgewinne - BoJ stockt Anleihekäufe massiv auf

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. In China hat sich der Rückgang der Industriegewinne im März verlangsamt, und in Japan greift die Notenbank der heimischen Wirtschaft mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmassnahmen unter die Arme. Daneben stützt die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einschränkungen die Kurse.

An der Tokioter Börse steigt der Nikkei-225-Index um 2,5 Prozent auf 19.745 Punkte. Die Bank of Japan (BoJ) hat im Anschluss an ihre Zinssitzung am Montag den unbegrenzten Kauf japanischer Staatsanleihen angekündigt, um die Zehnjahresrendite bei etwa 0,0 Prozent zu halten. Bisher hatte die Notenbank den Kauf von Staatsanleihen für etwa 80 Billionen Yen im Jahr vorgesehen. Ausserdem stockte die BoJ das Volumen der Käufe von Unternehmensanleihen und sogenannter Commercial Paper von 7 auf 20 Billionen Yen (ca. 170 Milliarden Euro) auf. Die Zinsen liess die BoJ erwartungsgemäss unverändert. Daneben hat die japanische Regierung dem Parlament den Entwurf eines Nachtragshaushalts im Volumen von 25,69 Billionen Yen zur Bekämpfung der Corona-Krise vorgelegt.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,7 Prozent, nachdem die Gewinne der chinesischen Industrie im März nicht mehr ganz so drastisch geschrumpft sind wie in den beiden Monaten davor. Vor allem bei privaten Unternehmen hat sich der Gewinnrückgang verlangsamt. Der Hang-Seng-Index steigt in Hongkong um 1,6 Prozent.

Die Börse in Sydney liegt 1,5 Prozent im Plus. Im südkoreanischen Seoul rückt der Kospi um 2,1 Prozent vor. Korean Air Lines gewinnen 0,5 Prozent. Staatliche Banken haben der Fluggesellschaft am Wochenende Finanzhilfe zugesagt.

Fanuc und Advantest nach Zahlenausweis gesucht

Daneben steht die Bilanzsaison im Blick. In Tokio springen Fanuc um 11,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für sein viertes Geschäftsquartal einen Anstieg des Auftragseingangs gemeldet hat. Advantest hat im vierten Geschäftsquartal ebenfalls deutlich höhere Ordereingänge verzeichnet und überdies mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie rückt um 7,7 Prozent vor. Eine Gewinnwarnung drückt derweil den Kurs des Autozulieferers Denso um 2,8 Prozent.

Am Ölmarkt geht es derweil mit dem Preis für den derzeit marktführenden Juni-Kontrakt der US-Sorte WTI um 8,8 Prozent steil abwärts auf 15,45 Dollar je Barrel. Die global gehandelte Sorte Brent verbilligt sich um 2,1 Prozent auf 21,00 Dollar. Mit Blick auf den WTI-Preis heisst es von Axicorp, Anleger schichteten wohl in die weniger volatilen Kontrakte mit späterer Fälligkeit um. Ansonsten warteten die Akteure am Ölmarkt auf Nachrichten dazu, ob und wie sich die Produzenten auf die von der Opec+ beschlossenen Förderkürzungen vorbereiteten, die ab 1. Mai in Kraft treten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.321,70 +1,51% -20,38% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 19.744,60 +2,51% -18,58% 08:00

Kospi (Seoul) 1.927,66 +2,05% -12,29% 08:00

Schanghai-Comp. 2.828,13 +0,70% -7,28% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.221,92 +1,64% -15,27% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.553,43 +1,40% -21,86% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.376,58 +0,49% -13,78% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:19 % YTD

EUR/USD 1,0842 +0,2% 1,0822 1,0749 -3,3%

EUR/JPY 116,29 -0,1% 116,40 115,80 -4,6%

EUR/GBP 0,8721 -0,3% 0,8751 0,8729 +3,1%

GBP/USD 1,2431 +0,5% 1,2367 1,2318 -6,2%

USD/JPY 107,26 -0,3% 107,55 107,69 -1,3%

USD/KRW 1230,62 -0,3% 1230,62 1234,79 +6,5%

USD/CNY 7,0819 +0,2% 7,0819 7,0802 +1,7%

USD/CNH 7,0811 -0,1% 7,0917 7,0911 +1,7%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7507 7,7511 -0,5%

AUD/USD 0,6451 +1,0% 0,6386 0,6351 -8,0%

NZD/USD 0,6060 +0,8% 0,6012 0,5987 -10,0%

Bitcoin

BTC/USD 7.736,01 +1,4% 7.632,26 7.547,26 +7,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 15,45 16,94 -8,8% -1,49 -74,0%

Brent/ICE 21,00 21,44 -2,1% -0,44 -67,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.721,85 1.728,64 -0,4% -6,80 +13,5%

Silber (Spot) 15,31 15,24 +0,5% +0,07 -14,2%

Platin (Spot) 772,05 766,50 +0,7% +5,55 -20,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 01:04 ET (05:04 GMT)