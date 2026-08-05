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05.08.2026 09:28:40

MÄRKTE ASIEN/Kräftig aufwärts - Chipwerte treiben die Börsen an

DOW JONES--Kräftige Gewinne bei den Halbleiterwerten haben zur Wochenmitte die asiatischen Aktienmärkte angetrieben. Auslöser waren starke Geschäftszahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Zur Begründung wurde aber auch auf die positiven Vorgaben der Wall Street verwiesen, wo Dow-Jones-Index und S&P-500 jeweils auf Rekordhochs schlossen. Dazu kam die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. US-Finanzminister Scott Bessent hatte erklärt, die USA könnten "heute oder morgen" eine Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielen.

Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung des wichtigen Handelswegs zeigte sich vor allem am Ölmarkt, wo die Preise ihre Vortagesverluste noch leicht ausbauten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 79,32 Dollar, hatte zwischenzeitlich aber auch schon deutlicher nachgegeben. Nach den Äusserungen Bessents sei Optimismus aufgekommen, so die Analysten von ANZ Research. "Der Iran erwägt zudem, europäischen Nationen zu gestatten, Minen aus der Strasse von Hormus zu entfernen," fügten die Analysten unter Berufung auf einen Medienbericht hinzu.

Besonders deutlich fiel das Plus an der Börse in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,8 Prozent nach oben ging. Es waren wieder einmal die Kursgewinne der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (+2,9%) und SK Hynix (+6,7%), die den Index antrieben. Bei AMD lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz im zweiten Quartal über den Konsensschätzungen. Der Konzern hat angesichts der steigenden Nachfrage nach agentenbasierter KI bereits das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz mit Server-CPUs erzielt.

AMD erwartet aufgrund einer steigenden Nachfrage, dass der Markt für Server-CPUs bis 2030 jährlich um mehr als 50 Prozent auf etwa 220 Milliarden US-Dollar wachsen wird, wie CEO Lisa Su während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. Allerdings teilte SpaceX mit, dass das Unternehmen keine AMD-Chips mehr kaufen und stattdessen ausschliesslich auf die Speicherchips von Nvidia setzen werde. Dies drückte die AMD-Aktie nachbörslich um knapp 8 Prozent ins Minus.

Der Shanghai-Composite legte um 1,5 Prozent zu und für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 0,5 Prozent nach oben. Keine Belastung stellten hier neue Konjunkturdaten dar. Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich laut einem privaten Indikator im Juli abgeschwächt. Der von S&P Global erstellte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 50,4 von 54,1 im Juni. Der Wert markierte die langsamste Wachstumsrate seit September 2024. Er entsprach allerdings den offiziellen Indikatoren, die auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik im Dienstleistungssektor sowie im verarbeitenden Gewerbe hindeuten.

Kräftig aufwärts ging es auch in Tokio, wo der Nikkei-225 um 3,7 Prozent zulegte. Auch hier waren es die Chip-Werte, die den Markt beflügelten. So legten Kioxia Holdings um weitere 4,2 Prozent zu, Lasertec stiegen um 6,0 Prozent und die Aktien von Advantest verbesserten sich um 9,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.227,80 +0,9 +5,9 8:00

Topix 500 (Tokio) 3.160,77 +2,1 +18,8 8:00

Kospi (Seoul) 6.598,26 +3,8 +56,6 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.973,94 +0,5 +1,3 10:00

Shanghai-Composite 3.878,43 +1,5 -2,3 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.582,29 -0,5 +20,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.353,90 +0,5 -26,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.747,96 +0,9 +4,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1539 +0,1 1,1529 1,1513 -1,8

EUR/JPY 181,95 +0,1 181,86 181,52 -1,1

EUR/GBP 0,8571 -0,0 0,8572 0,8569 -1,7

USD/JPY 157,66 -0,0 157,72 157,63 +0,6

USD/KRW 1.425,50 -0,2 1.428,84 1.431,30 -1,0

USD/CNY 6,7479 -0,1 6,7532 6,7518 -3,5

USD/CNH 6,7474 0,0 6,7476 6,7521 -3,3

USD/HKD 7,8432 +0,0 7,8423 7,8422 +0,8

AUD/USD 0,7044 0,0 0,7044 0,7020 +5,6

NZD/USD 0,5869 -0,4 0,5893 0,5870 +1,9

BTC/USD 64.134,18 -0,3 64.310,87 63.488,02 -26,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,67 -0,1 -0,10 75,77

Brent/ICE 79,32 -0,1 -0,04 79,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.167,42 +2,2 91,41 4.076,01

Silber 61,68 +3,6 2,17 59,51

Platin 1.768,55 +2,0 34,02 1.734,53

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

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Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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