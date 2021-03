MÄRKTE ASIEN/Kräftiger Rücksetzer - Batterie-Hausse bei Hitachi Zosen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Steil abwärts geht es am Donnerstag mit den Aktienkursen in Ostasien. Nach dem positiven Mittwoch dominieren wieder Sorgen vor steigenden Zinsen, die in den USA bereits für ein schwache Tendenz an den Börsen gesorgt hatten, insbesondere erneut bei den als zinssensitiv geltenden hoch bewerteten Technologieaktien.

Der von steigenden Inflationserwartungen ausgelöste Zinsanstieg könne die US-Notenbank möglicherweise früher als geplant dazu bewegen, ihre Geldpolitik restriktiver zu gestalten, befürchten Börsianer. Dazu passt, dass sich in Südkorea die Inflation im Februar auf ein Jahreshoch von 1,1 Prozent beschleunigt hat. Sie liegt damit aber weiter unter dem Ziel der dortigen Notenbank.

In Tokio sackt der Nikkei-225 um 2,2 Prozent ab 28.921 Punkte, an den anderen Plätzen der Region reichen die Verluste von 1,1 Prozent in Seoul bis 2,3 Prozent in Hongkong.

Während in der ganzen Region Technologieaktien auf der Verliererseite stehen, schlagen sich Finanzwerte besser, weil sie von den höheren Zinsen profitieren. So rutschen in Tokio Softbank um 5,4 und Sony um 3,0 Prozent ab, wohingegen Dai-ichi Life um 0,7 und Sumitomo Mitsui Financial um 0,1 Prozent zulegen. In Hongkong trifft es im Technologiesegment beispielsweise Tencent (-4,0%), AAC Technologies (-0,9%) und Alibaba (-2,2%).

Bei Fast Retailing (-5,2%) sorgt für Druck, dass der Kurs des japanische Einzelhändler die Preise bei seinen Ketten Uniqlo und GU pauschal um 9 Prozent senkt.

Hitachi Zosen entwickelt Feststoffbatterie

Hitachi Zosen machen dagegen einen Satz um über 19 Prozent nach oben, getrieben von Berichten über die Entwicklung einer Feststoffbatterie mit einer der höchsten Kapazitäten. Verglichen mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien können Festtoffbatterien kleiner hergestellt werden, sind leistungsstärker und weniger brandgefährlich. Damit gelten sie als potenziell gut einsetzbar in Elektrofahrzeugen. Dem Bericht zufolge arbeitet Hitachi Zosen an einem Prototyp und sucht Vetriebspartner.

In Seoul steigen Posco (+3,3%) gegen den Markt, nachdem der Stahl- und Batteriehersteller in einer Mine in Argentinien deutlich mehr Lithium entdeckt wurde als bislang angenommen. Zudem hat Daiwa die Aktie zum Kauf empfohlen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.760,70 -0,84% +2,64% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.921,38 -2,16% +7,71% 07:00

Kospi (Seoul) 3.048,98 -1,10% +6,11% 07:00

Schanghai-Comp. 3.515,12 -1,73% +1,21% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.195,66 -2,29% +6,76% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.014,22 +0,46% +4,54% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.580,13 -0,52% -2,38% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,2057 -0,0% 1,2063 1,2089 -1,3%

EUR/JPY 129,07 -0,0% 129,08 129,17 +2,4%

EUR/GBP 0,8640 -0,1% 0,8648 0,8653 -3,3%

GBP/USD 1,3955 +0,0% 1,3949 1,3969 +2,1%

USD/JPY 107,05 +0,0% 107,01 106,86 +3,7%

USD/KRW 1125,10 -0,6% 1131,45 1120,39 +3,6%

USD/CNY 6,4703 +0,0% 6,4679 6,4595 -0,9%

USD/CNH 6,4762 -0,0% 6,4765 6,4629 -0,4%

USD/HKD 7,7583 +0,0% 7,7567 7,7570 +0,1%

AUD/USD 0,7799 +0,3% 0,7776 0,7829 +1,3%

NZD/USD 0,7258 +0,2% 0,7247 0,7291 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 49.598,50 -2,0% 50.608,00 49.886,00 +70,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,67 61,28 +0,6% 0,39 +26,7%

Brent/ICE 64,55 64,07 +0,7% 0,48 +24,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.717,39 1.709,80 +0,4% +7,59 -9,5%

Silber (Spot) 26,21 26,13 +0,3% +0,09 -0,7%

Platin (Spot) 1.168,00 1.164,85 +0,3% +3,15 +9,1%

Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,2% -0,01 +17,7%

