MÄRKTE ASIEN/Konjunkturprogramme lassen Börsen kräftig steigen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag durch die Bank mit zum Teil kräftigen Aufschlägen gezeigt. Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, waren es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatlichen Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgten. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Stützend wirkte die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan. Auch aus den USA kamen positive Signale. Der US-Kongress arbeitet an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten. Ein Ende des Monats auslaufendes Programm, das derzeit 25 Millionen Amerikaner ohne Arbeit mit wöchentlich 600 Dollar unterstützt, soll verlängert werden. Die fiskalischen und geldpolitischen Unterstützungen würden nicht enden, bevor man nicht eine klare Konjunkturerholung sehe, prophezeite ein Händler.

Schanghai hinkt hinterher

Im chinesischen Kernland hinkte der Markt nach der Vortagesrally hinterher. Der Schanghai-Composite schloss gut behauptet und ist damit den dritten Tag in Folge gestiegen. Der Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext legten mit 0,7 bzw. 1,5 deutlicher zu. Analysten glauben, dass die reichlich vorhandene Liquidität den Markt für chinesische A-Aktien auch weiterhin treiben werde. China Fortune Securities verwies auf die lockere Geldpolitik und die steigende Bereitschaft von Privatinvestoren, in den Markt einzusteigen. Händler verwiesen zudem auf den erklärten Wunsch der politischen Instanzen nach steigenden Aktienkursen. WuXi AppTec steigerte den Gewinn im zweiten Quartal um mehr als das Doppelte, der Kurs sprang um 8,8 Prozent. Schanghai Fosun Pharmaceutical legten mit Impfstoffhoffnungen um 7,1 Prozent zu.

In Hongkong legte der HSI um über 2 Prozent zu. Wie in den USA liefen Technologiewerte besser als der breite Markt. Analysten sahen kurzfristig auch Zementtitel als Gewinner und verwiesen auf Signale der Regierung, neue Infrastrukturprogramme auflegen zu wollen. Die Titel des lokalen Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) markierten im Verlauf ein Allzeithoch und lagen im späten Handel 9,5 Prozent fester im Markt. Die Börsenpläne des chinesischen Technologie- und Finanzriesen Ant Group für ein Listing in Hongkong und Schanghai trieben den Kurs. Laut Wall Street Journal dürfte der Börsengang einer der grössten überhaupt werden. HKEX befinden sich seit Mitte März im Aufwind, weil immer mehr in den USA gelistete Unternehmen nach einer Zweitlistung in Hongkong trachten. Netease und JD hatten diesen Schritt im Juni vollzogen.

Konsum in Australien steigt

In Tokio zog der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 22.884 Punkte an. Gefragt waren Titel aus den Sektoren E-Commerce, Elektronik und Pharma. Mit der Einigung auf dem EU-Gipfel verlor der japanische Yen als vermeintlich sicherer Hafen etwas an Zuspruch und stützte damit den Aktienmarkt. Der US-Dollar stieg auf 107,35 Yen nach einem Tagestief bei 107,12.

In Seoul betrug das Plus 1,4 Prozent. Werte aus den Sektoren Schiffsbau, Elektronik und Stahl führten die Liste der Gewinner an. Händler verwiesen explizit auf den EU-Wiederaufbauplan als Marktstütze. Im Stahlsektor stiegen Posco um 2,1 Prozent, nachdem die Gesellschaft Zweitquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt hatte.

In Australien legte das Marktbarometer gar um 2,6 Prozent zu - beflügelt vom Technologiesektor verbuchte der Leitindex den besten Tag seit fünf Wochen. Am Markt ging die Hoffnung um, die Regierung könnte ihre Wirtschaftsstimuli ausbauen. Analysten sprachen zudem von steigenden Konsumausgaben in Australien trotz der zuletzt wieder gestiegenen Neuinfektionen. In der Woche zum 17. Juli zogen die Online-Ausgaben stark an - auf Jahressicht um 22,2 Prozent. Doch auch die Umsätze in Geschäften vor Ort legten um 7,4 Prozent zu. Gleichwohl sank das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche das vierte Mal in Folge. Afterpay kletterten im Fintech-Bereich um 8 Prozent auf Rekordhoch.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.156,30 +2,58% -7,90% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.884,22 +0,73% -3,97% 08:00

Kospi (Seoul) 2.228,83 +1,39% +1,42% 08:00

Schanghai-Comp. 3.320,89 +0,20% +8,88% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.570,58 +2,05% -11,14% 10:00

Taiex (Taiwan) 12.399,09 +1,79% +3,35% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.636,97 +0,79% -18,82% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,18 +0,23% +0,04% 11:00

BSE (Mumbai) 37.809,52 +1,04% -8,46% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.54 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1442 -0,0% 1,1444 1,1455 +2,0%

EUR/JPY 122,81 +0,1% 122,73 122,75 +0,7%

EUR/GBP 0,9027 -0,2% 0,9041 0,9109 +6,7%

GBP/USD 1,2674 +0,2% 1,2655 1,2571 -4,4%

USD/JPY 107,33 +0,1% 107,25 107,16 -1,3%

USD/KRW 1197,28 -0,3% 1201,03 1203,60 +3,7%

USD/CNY 6,9935 +0,1% 6,9838 6,9901 +0,4%

USD/CNH 6,9919 +0,0% 6,9888 6,9872 +0,4%

USD/HKD 7,7514 -0,0% 7,7519 7,7536 -0,5%

AUD/USD 0,7047 +0,4% 0,7017 0,6991 +0,6%

NZD/USD 0,6581 +0,1% 0,6575 0,6558 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.318,51 +1,6% 9.169,01 9.175,13 +29,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,01 40,81 +0,5% 0,20 -29,7%

Brent/ICE 43,56 43,28 +0,6% 0,28 -30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,39 1.816,83 +0,3% +5,57 +20,1%

Silber (Spot) 20,34 19,88 +2,3% +0,47 +14,0%

Platin (Spot) 850,65 850,50 +0,0% +0,15 -11,9%

Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,5% +0,01 +3,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2020 04:17 ET (08:17 GMT)