MÄRKTE ASIEN/Kleine Gewinne - Schanghai bleibt zurück

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zuversicht dominiert zum Wochenausklang an den ostasiatischen Finanzmärkten und in Australien. Mit Ausnahme von Schanghai weisen die Börsenindizes der Region kleine Gewinne auf, nachdem in den USA die technologielastigen Indizes im Plus geschlossen, der Dow-Jones-Index aber nachgegeben hatte. Hintergrund waren trotz der zuletzt falkenhafter aufgetretenen US-Notenbank wieder deutlich gesunkene Marktzinsen, worauf erfahrungsgemäss besonders Technologieaktien stärker reagieren.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index fast unverändert bei 28.998 Punkten. Keinen Impuls gibt es von der japanischen Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs nach Beratungen unverändert beibehält. Dass die Regierung beschlossen hat, den Corona-Ausnahmezustand für Tokio und andere Regionen zu beenden, verpufft ebenfalls. Derweil bremst die Entwicklung auf dem Devisenmarkt etwas, denn der Yen hat sich zum Vortag gegenüber dem Dollar wieder etwas erholt.

In Schanghai kommt das Marktbarometer um 0,5 Prozent zurück. Hier verweisen Marktbeobachter darauf, dass es in den USA Bestrebungen seitens des Telekomregulierers gibt, aus Gründen der nationalen Sicherheit einen Bann über Produkte von Huawei, ZTE und drei weiteren chinesischen Elektronikunternehmen zu verhängen.

Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb treibt Eisai

Deutlicher nach unten geht es in der Region nach den jüngsten Gewinnen mit Aktien aus dem Bankensektor. Hier sorgen die wieder fallenden Marktzinsen für Verkäufe, die für die Geldhäuser schrumpfende Gewinnmargen im Kreditgeschäft bedeuten.

Unter den Einzelwerten gewinnen Eisai in Tokio über 5 Prozent. Hier befeuert eine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb zur Entwicklung eines Krebsmedikaments, wobei Eisai 650 Millionen Dollar zufliessen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.371,30 +0,17% +11,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.997,80 -0,07% +6,7% 08:00

Kospi (Seoul) 3.267,09 +0,07% +13,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.508,29 -0,49% +1,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.728,14 +0,59% +4,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.130,13 -0,26% +10,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.572,89 +0,13% -3,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:12 % YTD

EUR/USD 1,1917 +0,08% 1,1907 1,1960 -2,4%

EUR/JPY 131,35 +0,05% 131,29 132,25 +4,2%

EUR/GBP 0,8560 +0,08% 0,8553 0,8549 -4,2%

GBP/USD 1,3922 +0,00% 1,3921 1,3991 +1,8%

USD/JPY 110,23 -0,03% 110,26 110,56 +6,8%

USD/KRW 1131,91 -0,23% 1134,48 1130,33 +4,3%

USD/CNY 6,4461 -0,03% 6,4484 6,4280 -1,2%

USD/CNH 6,4514 -0,09% 6,4574 6,4329 -0,8%

USD/HKD 7,7644 -0,00% 7,7646 7,7649 +0,2%

AUD/USD 0,7550 -0,03% 0,7553 0,7620 -2,0%

NZD/USD 0,7005 +0,02% 0,7004 0,7070 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.921,26 +0,50% 37.733,01 39.209,26 +30,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,53 71,04 -0,72% -0,51 +45,4%

Brent/ICE 72,51 73,08 -0,78% -0,57 +41,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,31 1.773,55 +0,66% +11,76 -5,9%

Silber (Spot) 26,22 25,93 +1,13% +0,29 -0,7%

Platin (Spot) 1.074,90 1.058,00 +1,60% +16,90 +0,4%

Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,63% +0,03 +19,2%

===

