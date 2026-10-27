Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’362 0.3%  DAX 25’411 0.9%  Euro 0.9242 -0.1%  EStoxx50 6’116 0.8%  Gold 4’004 -0.2%  Bitcoin 65’879 -0.6%  Dollar 0.8282 0.1%  Öl 116.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Infineon-Aktie niedriger: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Basilea-Aktie: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Beiersdorf-Aktie im Fokus: Konzern bestätigt Jahresziele bei stabilem Umsatz
Suche...
ETF Sparplan

Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 08:24:42

MÄRKTE ASIEN/KI-Phantasie stützt Tokio und Seoul - HSBC belastet Hongkong

Samsung GDRS
3342.65 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Meist dominiert Zurückhaltung vor den anstehenden Zinsentscheiden verschiedener Notenbanken und einer Flut von Unternehmenszahlen im Wochenverlauf. Aktien mit KI-Bezug waren jedoch gesucht, nachdem Anthropic den Prospekt seines geplanten Börsengangs bei der US-Börsenaufsicht eingereicht und damit die Furcht vor einer Blasenbildung zerstreut hatte.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent. Der breiter gefasste Topix legte um 0,6 Prozent zu. Von der wiedererwachten KI-Phantasie profitierten unter anderem Advantest (+9%), Softbank Group (+5%) und Tokyo Electron (+3,1%). Abseits des Chipsektors verteuerten sich Shin-Etsu Polymehr um 12 Prozent, nachdem das Unternehmen Eckdaten zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hatte.

An der Börse in Seoul rückte der Kospi um 3,1 Prozent vor, auch gestützt vom überraschend starken südkoreanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Die Aktien der beiden Chipgiganten Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 4,2 und 5,2 Prozent.

Die chinesischen Börsen zeigten sich derweil mit Verlusten. Der Composite-Index in Shanghai schloss 1,3 Prozent im Minus, der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im Späthandel um 0,8 Prozent. Dass die chinesischen Industriegewinne im September kräftig gestiegen waren, stützte nicht. Die Aktien der Bank HSBC Holdings verbilligten sich in Hongkong um 5,9 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Indexschwergewichts im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hatte. Aktien chinesischer Entwickler von KI-Modellen reagierten unterschiedlich auf die Nachrichten zum Anthropic-IPO. So gaben Minimax anfängliche Gewinne ab und notierten im Späthandel 0,5 Prozent niedriger, während Z.ai 8,2 Prozent gewannen.

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent und zeigte sich damit erholt von anfänglichen Verlusten. Einer Umfrage zufolge sind die Inflationserwartungen der australischen Verbraucher in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen, was der Reserve Bank of Australia Argumente für eine weitere Zinserhöhung liefern könnte. Unter den Einzelwerten gewannen BHP 4,3 und Rio Tinto 2,5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.850,10 +0,5 +1,6 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.124,35 +0,6 +17,4 08:00

Kospi (Seoul) 5.638,34 +3,1 +33,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.026,22 -0,8 -10,2 10:00

Shanghai-Composite 3.648,30 -1,3 -8,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.407,90 -0,2 +16,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.298,45 -1,4 -38,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.610,06 +0,4 -4,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1158 -0,1 1,1172 1,1206 -5,0

EUR/JPY 176,09 +0,1 175,98 176,05 -4,3

EUR/GBP 0,8374 0,0 0,8374 0,8386 -3,9

USD/JPY 157,80 +0,2 157,50 157,08 +0,7

USD/KRW 1.324,80 -0,1 1.325,55 1.322,62 -8,0

USD/CNY 6,6686 -0,0 6,6700 6,6681 -4,6

USD/CNH 6,6677 0,0 6,6676 6,6696 -4,4

USD/HKD 7,8440 -0,0 7,8454 7,8439 +0,8

AUD/USD 0,7015 -0,0 0,7016 0,7025 +5,1

NZD/USD 0,5690 +0,2 0,5680 0,5692 -1,2

BTC/USD 79.545,77 -0,3 79.746,41 80.020,78 -9,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,07 +0,3 0,31 101,76

Brent/ICE 116,26 +0,4 0,45 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.003,46 -0,3 -12,85 4.016,31

Silber 52,78 -2,1 -1,15 53,93

Platin 1.495,55 -2,1 -31,42 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.0319 14.90 158726677
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Samsung GDRS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Samsung GDRS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
26.10.26 SMI gönnt sich Verschnaufpause
26.10.26 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
26.10.26 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’125.74 19.54 SRBCQU
Short 15’431.55 13.91 S1B4JU
Short 16’051.56 8.66 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
Long 13’620.32 13.91 SIB66U
Long 13’028.90 8.90 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EUREX/Bund-Futures ziehen an
ARYZTA-Aktie im Minus: Sparmassnahmen in Deutschland - zwei Werke schliessen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.