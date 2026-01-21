Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 06:42:40

MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Entspannung am japanischen Anleihemarkt

Hyundai Mobis
451000.00 KRW -1.42%
DOW JONES--Wenig Bewegung gibt es zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten. Die Blicke sind vor allem auf die Entwicklungen um Grönland gerichtet. US-Präsident Donald Trump will sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit europäischen Politikern treffen. Der Markt hofft auf eine einvernehmliche Lösung. Daneben steht weiter Japan im Fokus, wo es am Vortag mit der Sorge um übermässig aggressive fiskalische Massnahmen zu Turbulenzen am Anleihemarkt mit einem starken Ausverkauf von japanischen Staatsanleihen gekommen war. Im Zuge dessen war die Rendite zehnjähriger Papiere auf den höchsten Stand seit 27 Jahren geklettert. Die Finanzministerin des Landes ist jedoch zuversichtlich, dass die Situation nicht ausser Kontrolle geraten wird.

"Japans Plan für die Emission von Staatsanleihen ist sorgfältig ausgearbeitet", so Satsuki Katayama in einem Bloomberg-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums. "Ich glaube, das japanische Finanzministerium ist vielleicht die aufmerksamste Behörde der Welt, wenn es darum geht, einen detaillierten und sorgfältigen Dialog mit den Marktteilnehmern zu führen." Sie ergänzte, das Ministerium habe die notwendigen Massnahmen ergriffen, um die Marktstabilität zu sichern. Sie sei zuversichtlich, dass der Markt in der Lage sei, das Angebot an Staatsanleihen aufzunehmen. Aktuell fällt die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um 9 Basispunkte auf 2,29 Prozent.

Für den Nikkei-225 geht es um weitere 0,4 Prozent nach unten. An den chinesischen Börsen verbessert sich der Shanghai-Composite um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um 0,1 Prozent zu. Der Kospi in Seoul zeigt sich wenig verändert. Der Index hatte am Vortag den jüngsten Rekordlauf beendet, der ihn zwölf Handelstage in Folge nach oben geführt hatte. In Sydney hat der S&P/ASX 200 die Sitzung mit einem Abschlag von 0,4 Prozent beendet.

Bei den Einzelwerten schlossen Rio Tinto in Sydney mit einem Plus von 2,1 Prozent. Der Rohstoff-Konzern hat das Jahr 2025 positiv abgeschlossen, so Kaan Peker, Analyst bei RBC Capital Markets. "Rio Tinto folgt BHP mit einem sehr starken Jahresabschluss, bei dem die Prognose in allen Bereichen erfüllt oder übertroffen wurde", so Peker weiter. Die Produktion habe die Konsensschätzungen und die Erwartungen von RBC in allen wichtigen Bereichen übertroffen, mit Ausnahme einer kleinen Verfehlung von 1 Prozent bei Aluminium. Im Fahrwasser erholten sich BHP um 1,2 Prozent. Die steigenden Kosten des kanadischen Kali-Projekts hatten am Vortag ein operativ starkes Quartal für BHP getrübt und den Kurs um 2 Prozent nach unten geschickt.

In Seoul klettern die Aktien von Hyundai Motor um 10,2 Prozent nach oben. Hier treiben die Hoffnungen auf eine positive Entwicklung der US-Robotiksparte des Automobilherstellers. Die Aktien sind in diesem Jahr bereits um über 70 Prozent gestiegen, was dazu führte, dass die Marktkapitalisierung von Hyundai am Mittwoch erstmals über 100 Billionen Won stieg. Hyundai hat angekündigt, ab 2028 humanoide Roboter in Produktionsstätten einzusetzen und plant, jährlich weltweit 30.000 Einheiten des Modells Atlas zu produzieren.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.782,20 -0,4% +2,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 52.782,79 -0,4% +6,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.883,66 -0,0% +15,9% 07:30

Shanghai-Comp. 4.122,09 +0,2% +3,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.508,22 +0,1% +3,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1718 -0,0 1,1721 1,1672 -0,9%

EUR/JPY 185,39 0,0 185,38 184,97 -0,0%

EUR/GBP 0,8721 0,0 0,8719 0,8686 -0,5%

GBP/USD 1,3436 -0,1 1,3444 1,3438 -0,3%

USD/JPY 158,20 0,0 158,17 158,48 +0,8%

USD/KRW 1.468,75 -0,7 1.478,78 1.479,94 +2,2%

USD/CNY 7,0001 0,1 6,9966 6,9971 -0,4%

USD/CNH 6,9620 0,1 6,9558 6,9557 -0,3%

USD/HKD 7,7976 -0,0 7,7986 7,7983 +0,2%

AUD/USD 0,6736 0,0 0,6734 0,6734 +0,6%

NZD/USD 0,5837 0,1 0,5831 0,5828 +0,7%

BTC/USD 89.504,40 1,3 88.340,40 90.917,90 +4,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,83 60,36 -0,9% -0,53 +3,7%

Brent/ICE 64,24 64,92 -1,0% -0,68 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.865,90 4.763,50 +2,1% +102,40 +8,1%

Silber 94,09 94,597 -0,5% -0,51 +32,9%

Platin 2.090,43 2.105,12 -0,7% -14,69 +16,4%

Kupfer 5,86 5,81 +0,8% +0,05 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hru

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 00:42 ET (05:42 GMT)

