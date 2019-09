MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt stützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche moderat fester. Angeführt werden die Börsen in der Region von Tokio. Für eine gute Stimmung sorgen vor allem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die am Donnerstag von der EZB angekündigte geldpolitische Lockerung kommt gut an.

Auch von der Wall Street kamen positive Impulse. Der Dow-Jones-Index schloss nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Juli. In Südkorea findet wegen eines Feiertags - wie schon am Donnerstag - kein Handel statt, auch im chinesischen Kernland bleiben die Finanzmärkte geschlossen.

In Tokio legt der Nikkei-225 um knapp 1 Prozent zu auf 21.981 Punkte. An der Börse in Hongkong geht es um 0,4 Prozent nach oben. Sydney zeigt sich hingegen wenig verändert auf Vortagesniveau. Goldwerte stehen hier unter Abgabedruck, nachdem der Goldpreis deutlich zurückgekommen ist. Evolution Mining verlieren 4,5 Prozent, für Newcrest geht es um 3,6 Prozent abwärts. Die Feinunze kostet aktuell rund 1.499 Dollar gegenüber einem Tageshoch am Vortag von 1.524 Dollar.

Politische Signale im Handelskonflit stützen

An den Märkten kommen die jüngsten Bemühungen der USA und Chinas im Vorfeld der für kommenden Monat auf hoher Ebene geplanten Verhandlungen, das Klima zu verbessern und Hürden aus den Weg zu räumen, gut an. Laut einem Bericht des Wall Street Journals versucht China, den Umfang der Verhandlungen mit den USA einzuschränken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Fortschritte bei kritischen Fragen zu erzielen. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass er offen für ein kleineres Zwischenabkommen sei. Trump hatte zuvor eine für den 1. Oktober geplante Erhöhung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren um zwei Wochen "als Zeichen des guten Willens" verschoben. Und China hatte einige US-Waren zunächst von höheren Zöllen ausgenommen.

Gut aufgenommen wurden auch die von der EZB angekündigten Stimulierungsmassnahmen, um die zuletzt schwächelnde europäische Wirtschaft anzukurbeln. An den Märkten wird dies als Vorlauf auf die in der kommenden Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank angesehen, wo fest von einer Zinssenkung ausgegangen wird.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.658,60 +0,06% +17,93% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.980,81 +1,02% +9,82% 08:00

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 27.186,35 +0,36% +4,92% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.205,95 +0,34% +4,42% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.597,51 -0,22% -5,22% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:54 % YTD

EUR/USD 1,1073 +0,1% 1,1064 1,1016 -3,4%

EUR/JPY 119,76 +0,1% 119,61 118,90 -4,8%

EUR/GBP 0,8969 +0,0% 0,8967 0,8936 -0,3%

GBP/USD 1,2346 +0,1% 1,2339 1,2328 -3,1%

USD/JPY 108,16 +0,0% 108,11 107,93 -1,4%

USD/KRW 1182,46 -0,7% 1182,46 1181,65 +6,1%

USD/CNY 7,0794 -0,5% 7,0794 7,0860 +2,9%

USD/CNH 7,0505 -0,1% 7,0605 7,0782 +2,6%

USD/HKD 7,8233 -0,0% 7,8247 7,8293 -0,1%

AUD/USD 0,6874 +0,1% 0,6867 0,6883 -2,4%

NZD/USD 0,6409 +0,0% 0,6407 0,6441 -4,5%

Bitcoin

BTC/USD 10.410,42 +0,1% 10.400,75 10.067,75 +179,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,97 55,09 -0,2% -0,12 +14,4%

Brent/ICE 60,22 60,38 -0,3% -0,16 +8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.498,85 1.498,40 +0,0% +0,45 +16,9%

Silber (Spot) 18,08 18,06 +0,1% +0,02 +16,7%

Platin (Spot) 949,13 951,00 -0,2% -1,87 +19,2%

Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,5% +0,01 -0,4%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2019 00:45 ET (04:45 GMT)