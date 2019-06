MÄRKTE ASIEN/Handel von Zurückhaltung geprägt - Hongkong fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien üben sich zu Wochenbeginn in Zurückhaltung. Während es in Hongkong etwas nach oben geht, halten sich die Bewegungen an den anderen Märkten in Grenzen. Von der Wall Street kamen angesichts der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten leicht negative Vorgaben. Die wichtigsten US-Indizes gaben um bis zu 0,5 Prozent nach.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent aufwärts. Die dortige Lokalregierung hat das umstrittenen Auslieferungsgesetz nach einwöchigen Massenprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgesetzt. Trotz des Rückziehers haben am Sonntag jedoch erneut hunderttausende Menschen demonstriert und den Rücktritt der pekingtreuen Regierungschefin Carrie Lam sowie den völligen Verzicht auf das Gesetz gefordert.

Der Handel wird ansonsten von einer eher zurückhaltenden Stimmung geprägt angesichts der Sitzung der US-Notenbank im Wochenverlauf. Zwar hatte US-Notenbankchef Jerome Powell Anfang des Monats signalisiert, die Fed stünde bereit, zu reagieren, sollte es zur Stabilisierung der Wirtschaft notwendig sein. Mit einer Zinssenkung in diesem Monat werde am Markt jedoch noch nicht gerechnet, heisst es.

Auch der anhaltende Stillstand im Handelskonflikt zwischen China und den USA drückt auf das Sentiment. Anleger hoffen auf Fortschritte bei einem möglichen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jingping auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan; die Erwartungen halten sich jedoch in Grenzen. "Die Hoffnung, dass es bei einem Treffen zwischen Trump und Xi eine positiven Wende in den Handelsgesprächen beider Länder gibt, ist eher verhalten", so Vishnu Varathan von der Mizuho Bank in Singapur.

In Tokio liegt der Nikkei-225 nahezu auf dem Niveau vom Freitag, auch Syndey zeigt sich mit wenig Bewegung. In Seoul gibt der Kospi leicht um 0,2 Prozent nach auf 2.091 Punkte.

Sorge vor Eskalation im Nahen Osten

Nach den USA und Grossbritannien hat auch Saudi-Arabien den Iran beschuldigt, hinter den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der Vorwoche zu stecken. Teheran weist die Anschuldigungen indessen scharf zurück. Derweil hat US-Aussenminister Mike Pompeo Garantien für den freien Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus ausgesprochen. Wie genau die USA die freie Schifffahrt in der wichtigen Meerenge gewährleisten will, sagte Pompeo allerdings nicht. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Massnahmen zur Sicherung der Öl - und Gasexporte aus der Region verlangt. Vor diesem Hintergrund legen die Ölpreise etwas zu. Die global gehandelte europäische Sorte Brent kostet aktuell 62,23 US-Dollar je Barrel, ein Anstieg um 0,4 Prozent.

