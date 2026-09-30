MÄRKTE ASIEN/Gewinne überwiegen - Tokio sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien ist es am Mittwoch überwiegend nach oben gegangen mit den Indizes. Tendenziell stützend wirkte, dass der Ölpreis wieder deutlich gesunken ist. Brent- Öl kostete zuletzt mit 103,24 Dollar fast 4 Dollar weniger als zur gleichen Vortageszeit.

Tagessieger war Tokio. Dort machte der Topix mit einem Anstieg um 1,7 Prozent das Vortagesminus direkt wieder wett. Schwache Konjunkturdaten dämpften die Zinserhöhungserwarten etwas. Wider Erwarten sank im August die japanische Industrieproduktion und zugleich fiel der Zuwachs des Einzelhandelsumsatzes schwächer aus als erwartet. Der Yen gab daraufhin nach, was günstig ist für die japanische Exportwirtschaft. Der Dollar kostete zuletzt 156,87 Yen, am Vortag waren es zur gleichen Zeit etwa 157,30 Yen gewesen.

In Seoul gab der Kospi ein halbes Prozent ab. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel knapp im Plus, in Schanghai schloss der Composite-Index 0,3 Prozent höher. Für etwas Auftrieb sorgten neue Einkaufsmanagerdaten, die eine Verbesserung der konjunkturellen Lage zeigten. Sowohl die offiziellen als auch die privaten Indikatoren für die Aktivität in der Industrie, im Dienstleistungssektor und im Baugewerbe zogen im September an. Dabei kehrte der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf den Wachstumspfad zurück und beendete eine zweimonatige Phase der Schrumpfung.

In Sydney ging es um 0,9 Prozent nach oben. Dass die australischen Verbraucherpreise im August kräftig auf eine Jahresrate von 4,0 Prozent gestiegen waren, belastete nicht - im Gegenteil. Ökonomen hätten einen noch etwas stärkeren Anstieg der Preise befürchtet, hiess es im Handel. Der Preisanstieg unterstreiche zugleich die Richtigkeit der Entscheidung der Reserve Bank of Australia vom Dienstag, die Zinsen auf ein 15-Jahreshoch anzuheben und weitere Zinserhöhungen ins Auge zu fassen.

Die Akteure an den Börsen warteten nun auf wichtige US-Inflationszahlen später am Tag, hiess es. Sie hätten das Potenzial, die Zinserwartungen deutlicher zu bewegen. Aktuell wird mit einer 47-prozentigen Wahrscheinlichkeit im Oktober eine weitere Zinserhöhung in den USA erwartet. Der Wert war am Vorabend deutlich von gut 70 Prozent gesunken, nachdem der New Yorker Fed-Präsident John Williams gesagt hatte, die Notenbank könne sich mit weiteren Zinserhöhungen etwas Zeit lassen. Die Äusserungen von Williams haben besonderes Gewicht, weil er als stellvertretender Vorsitzender des zinssetzenden Ausschusses in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.

Unter den Einzelwerten ging es in Sydney für Droneshield um 5,3 Prozent nach oben. Der Drohnenproduzent konnte sich einen US-Auftrag im Umfang von 500 Millionen US-Dollar sichern.

In Tokio verteuerten sich Nidec um 4,7 Prozent. Der Autozulieferer, der im Zuge von Bilanzproblemen gerade erst riesige Abschreibungen meldete, befindet sich offenbar kurz davor, für über 600 Millionen Dollar eine Tochter zu verkaufen. Auffallend fest lagen Softbank Group im Markt mit einem Plus von 6,6 Prozent. Andere Technologietitel wie Kioxia oder Advantest zeigten sich mit Aufschlägen von gut 1 Prozent.

Fest lagen Bankaktien im Markt: Resona stiegen um 2,7, Mizuho Financial um 4,5 oder Mutsubish UFJ um 3,0 Prozent. Aufwärts ging es auch für Autoaktien: Honda verbesserten sich um 0,8, Toyota um 1,3 und Suzuki um 2,9 Prozent. Nissan und Mazda bewegten sich kaum.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.789,30 +0,9 +0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.208,22 +1,7 +20,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.838,04 -0,5 +62,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.582,29 +0,2 -4,1 10:00

Shanghai-Composite 3.842,19 +0,3 -3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.697,50 -0,3 +22,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.122,26 +0,0 -29,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.654,33 +0,6 -1,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:01 % YTD

EUR/USD 1,1352 +0,1 1,1340 1,1360 -3,4

EUR/JPY 177,90 -0,3 178,35 178,95 -3,3

EUR/GBP 0,8559 -0,1 0,8569 0,8580 -1,8

USD/JPY 156,71 -0,4 157,28 157,50 +0,0

USD/KRW 1.353,72 +0,2 1.351,66 1.357,58 -6,0

USD/CNY 6,7038 +0,0 6,7030 6,7043 -4,1

USD/CNH 6,7051 -0,0 6,7080 6,7061 -3,9

USD/HKD 7,8456 -0,0 7,8464 7,8452 +0,8

AUD/USD 0,6977 -0,1 0,6983 0,6990 +4,6

NZD/USD 0,5656 +0,3 0,5639 0,5652 -1,7

BTC/USD 83.034,63 -0,7 83.599,88 83.872,10 -5,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,21 -0,2 -0,17 89,38

Brent/ICE 103,17 +0,6 0,58 102,59

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.194,20 +0,3 13,41 4.180,79

Silber 61,33 -0,2 -0,12 61,45

Platin 1.718,15 +0,7 12,40 1.705,75

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 30, 2026 03:16 ET (07:16 GMT)