MÄRKTE ASIEN/Freundliche Tendenz der Wall Street schwappt über

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten lassen sich am Freitag von der Kauflaune an der Wall Street anstecken. Dort hatten die Indizes trotz eher ungünstiger Konjunkturdaten mit neuen Rekordhochs aufgewartet, angeführt vom Technologiesegment. Die Aufschläge in Asien fallen allerdings durchweg gering aus.

In Japan zeigt sich der Nikkei-225-Index im Späthandel kaum verändert mit 23.858 Punkten. In Seoul, Schanghai und Hongkong liegen die Indizes zwischen 0,2 und 0,4 Prozent im Plus.

Zur positiven Grundstimmung Stimmung in den USA wie auch in Asien tragen Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin bei. Demnach steht die sogenannte Phase-1-Abmachung zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits und soll Anfang kommenden Jahres unterzeichnet werden. Am Vortag hatte es ausserdem aus Peking geheissen, dass mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreit werden, konkret sechs Chemikalien.

Austral-Dollar steigt weiter

Die Einigung auf einen "Phase 1" Deal zwischen den USA und China habe ziemlich viel Unsicherheit genommen, was den Ausblick 2020 angehe, und das versetze die Anleger zur Weihnachtssaison in Kaufstimmung, kommentiert Stephen Innes von AxiTrader.

Am Devisenmarkt legt der Austral-Dollar weiter zu und kostet 0,6889 US-Dollar, verglichen mit 0,6878 zur gleichen Vortageszeit. Er profitiert von jüngsten besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten in "Down Under". Mit diesen weicht zugleich etwas Zinssenkungsfantasie aus dem Markt. Passend dazu liegt das Aktienmarktbarometer S&P/ASX-200 auch leicht im Minus mit 0,2 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.822,60 -0,15% +20,83% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.863,92 -0,00% +19,58% 07:00

Kospi (Seoul) 2.201,40 +0,22% +7,86% 07:00

Schanghai-Comp. 3.022,90 +0,19% +21,21% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.902,68 +0,37% +7,73% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.210,00 +0,08% +4,30% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.592,61 -0,21% -5,41% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:37 % YTD

EUR/USD 1,1115 -0,1% 1,1124 1,1128 -3,0%

EUR/JPY 121,51 -0,1% 121,68 121,93 -3,4%

EUR/GBP 0,8537 -0,2% 0,8552 0,8485 -5,1%

GBP/USD 1,3020 +0,1% 1,3008 1,3116 +2,2%

USD/JPY 109,32 -0,1% 109,38 109,58 -0,3%

USD/KRW 1163,13 -0,2% 1163,13 1163,92 +4,4%

USD/CNY 7,0104 +0,1% 7,0104 7,0036 +1,9%

USD/CNH 7,0067 +0,1% 6,9989 6,9983 +2,0%

USD/HKD 7,8004 +0,1% 7,7937 7,7914 -0,4%

AUD/USD 0,6890 +0,1% 0,6884 0,6882 -2,2%

NZD/USD 0,6599 -0,1% 0,6608 0,6592 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.117,26 -0,4% 7.147,26 7.117,51 +91,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,11 61,18 -0,1% -0,07 +25,7%

Brent/ICE 66,62 66,54 +0,1% 0,08 +20,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.479,07 1.478,80 +0,0% +0,27 +15,3%

Silber (Spot) 17,06 17,05 +0,0% +0,01 +10,1%

Platin (Spot) 935,40 937,00 -0,2% -1,60 +17,4%

Kupfer-Future 2,82 2,82 -0,0% -0,00 +6,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2019 00:03 ET (05:03 GMT)