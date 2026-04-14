MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul 3,5% fester auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien folgen am Dienstag der festeren Vorgabe der Wall Street. Für Zuversicht sorgt, dass zwischen den Verhandlungsparteien USA und Iran trotz des Abbruchs der Friedensgespräche offenbar weiter Kontakt besteht. Der vom Verhandlungsort Islamabad abgereiste US-Präsident Vance sagte, dass ein Abkommen zwischen Washington und Teheran weiterhin möglich sei. Seine Äusserungen erfolgten wenige Stunden, nachdem die USA Massnahmen ergriffen hatten, um Schiffe daran zu hindern, iranische Häfen in der Strasse von Hormus zu betreten oder zu verlassen, also nach dem Iran ihrerseits die wichtige Schiffspassage zu sperren in dem Versuch, sie von einem iranisch kontrollierten Engpass in einen amerikanisch kontrollierten zu verwandeln.

Für Kauflaune an den Börsen sorgt vor allem, dass sich die Lage bei den Ölpreisen trotz der Entwicklung um die Strasse von Hormus wieder etwas beruhigt hat. Brent- Öl kostet am Dienstag im asiatischen Geschäft rund 98 Dollar. Das sind rund 5 Dollar weniger als am frühen Montag.

Klarer Tagesfavorit ist die Börse in Seoul. Der stark technologielastige Kospi macht einen Satz um 3,5 Prozent nach oben und markiert ein Rekordhoch. Antreiber sind die Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix mit Gewinnen von 3,9 und 7,9 Prozent. SK Hynix markieren damit ein Rekordhoch. Laut Händlern beflügelt neuer Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz. Dazu sorge für Rückenwind, dass die Aktie des US-Speicher-Konkurrenten und Entwicklungspartners SanDisk in den Nasdaq-100 aufgenommen werde. Letzteres führe üblicherweise zu Zuflüssen passiver Fonds .

In Tokio verbessert sich der Topix um 0,7 Prozent. Auch hier setzen viele Akteure auf Aktien aus dem Technologie-Bereich. Advantest verteuern sich um über 8 Prozent, die Aktie des Technologieinvestors Softbank schiesst sogar um über 11 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen geht es mit Aufschlägen von bis zu 0,6 Prozent etwas ruhiger zu. Hier bremsen durchwachsen ausgefallene Handelsdaten etwas. Während sich die Importe im März stärker als erwartet verbesserten, fiel der Anstieg bei den Exporten deutlich niedriger als von Ökonomen erwartet aus.

Im australischen Sydney gewinnt das Marktbarometer 0,6 Prozent. Für die Rohstoffaktie BHP geht es um 3,4 Prozent nach oben. Treiber ist ein Bloomberg-Bericht, wonach China erwägen soll, einige Beschränkungen für Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens in das Land zu lockern. Sollte sich dies bestätigen wäre es ein Entgegenkommen in einem monatelangen Handelsstreit zwischen dem weltweit grössten Bergbauunternehmen und dem grössten Eisenerzverbraucher der Welt. Der Bericht folgt auch auf Meldungen, wonach BHPs designierter CEO Brandon Craig chinesische Beamte in Peking getroffen haben soll. Die Kurse der BHP-Wettbewerber Rio Tinto und Fortescue gewinnen je 1,5 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.978,00 +0,6 +3,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.922,73 +0,7 +9,9 08:00

Kospi (Seoul) 6.013,05 +3,5 +42,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.770,40 +0,4 +0,5 10:00

Shanghai-Composite 4.010,45 +0,6 +1,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.012,65 +0,6 +7,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.672,04 +2,3 -11,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.692,19 +0,7 +0,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:07 % YTD

EUR/USD 1,1766 +0,1 1,1757 1,1687 +0,2

EUR/JPY 187,20 -0,1 187,47 186,64 +1,7

EUR/GBP 0,8703 +0,0 0,8702 0,8713 -0,1

USD/JPY 159,08 -0,2 159,44 159,67 +1,6

USD/KRW 1.481,80 +0,2 1.479,08 1.488,30 +2,9

USD/CNY 6,8172 -0,2 6,8303 6,8327 -2,5

USD/CNH 6,8136 -0,1 6,8176 6,8316 -2,3

USD/HKD 7,8322 +0,0 7,8302 7,8313 +0,6

AUD/USD 0,7088 -0,1 0,7094 0,7048 +6,2

NZD/USD 0,5868 +0,0 0,5866 0,5831 +2,0

BTC/USD 74.448,94 +1,7 73.195,84 70.970,26 -15,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,81 -2,3 -2,27 99,08

Brent/ICE 97,88 -1,5 -1,48 99,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.772,97 +0,7 33,79 4.739,18

Silber 76,96 +1,8 1,39 75,58

Platin 2.071,99 +0,1 1,42 2.070,56

Angaben ohne Gewähr

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April 14, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)