MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Ölpreisrückgang stützt Aktien

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien haben am Mittwoch positive Vorzeichen überwogen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken waren. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Strasse von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Aussenministeriums schon bald festgelegt werden. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel fiel der Preis für 1 Barrel Brentöl um 2,3 Prozent auf 86,52 US-Dollar, nachdem er am Vortag schon um rund 4 Prozent nachgegeben hatte.

An der Tokioter Börse gewann der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent, der breiter gefasste Topix rückte um 0,4 Prozent vor. Stützend könnten hier auch Pläne des japanischen Wirtschaftsministeriums gewirkt haben, Unternehmen steuerliche Anreize für Restrukturierungen und Investitionen in Wachstum zu gewähren. In Shanghai stieg der Composite-Index um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im späten Handel um 9,8 Prozent zu. Mit dem Kospi ging es in Seoul um 1 Prozent aufwärts. Dagegen verlor der rohstofflastige S&P/ASX-200 in Sydney 0,4 Prozent. Hier belasteten die weiter gefallenen Ölpreise Branchenaktien. Überdies schürten die im Juli überraschend stark gestiegenen australischen Verbraucherpreise Zinserhöhungserwartungen.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Tokio Terra Drone um gut 21 Prozent. Der japanische Drohnenhersteller hat gute Aussichten auf einen Grossauftrag aus dem japanischen Verteidigungsministerium. In Sydney verbesserten sich die Aktien von Woolworths um 3,4 Prozent, nachdem der Einzelhändler überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hatte. Zahlen vorgelegt hatte auch Anta Sports; die Aktie des Sportartikelherstellers und Grossaktionärs der deutschen Puma notierte in Hongkong 8 Prozent höher.

Aktien der Ölbranche wurden im Zuge des Ölpreisrückgangs in der ganzen Region verkauft. Japan Petroleum Exploration und Inpex verbilligten sich in Tokio um 2,7 und 1,1 Prozent. In Sydney büssten Woodside Energy und Santos 3,9 bzw 1,2 Prozent ein. CNOOC sanken in Hongkong um 0,7 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.127,80 -0,4 +4,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.210,22 +0,4 +20,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.808,21 +1,0 +61,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.700,62 +0,7 +0,3 10:00

Shanghai-Composite 3.912,52 +0,6 -1,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.729,24 -0,1 +23,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.449,76 -0,8 -25,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.751,49 +0,9 +4,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1669 -0,0 1,1674 1,1659 -0,7

EUR/JPY 185,57 -0,1 185,83 185,81 +0,9

EUR/GBP 0,8557 +0,1 0,8552 0,8546 -1,8

USD/JPY 159,01 -0,1 159,16 159,35 +1,5

USD/KRW 1.384,30 +0,2 1.382,21 1.384,60 -3,9

USD/CNY 6,7202 0,0 6,7203 6,7232 -3,9

USD/CNH 6,7197 +0,0 6,7167 6,7226 -3,7

USD/HKD 7,8397 +0,0 7,8379 7,8383 +0,7

AUD/USD 0,7177 +0,2 0,7160 0,7144 +7,6

NZD/USD 0,5950 -0,4 0,5974 0,5952 +3,4

BTC/USD 79.017,67 +1,0 78.212,18 80.697,93 -9,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,33 -2,5 -2,03 82,36

Brent/ICE 86,52 -2,3 -2,06 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.632,95 -0,5 -23,64 4.656,59

Silber 68,80 +0,2 0,16 68,64

Platin 1.865,32 +0,4 7,72 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

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August 26, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)