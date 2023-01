MÄRKTE ASIEN/Fest - Tokio startet schwächer ins Jahr 2023

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ungeachtet leichterer Vorgaben der Wall Street geht es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien und auch in Sydney kräftig nach oben. Erneut ragt dabei Hongkong heraus mit einem Plus von 2,1 Prozent, während Schanghai lediglich behauptet tendiert, gebremst von andauernden Sorgen wegen der hohen Corona-Infektionszahlen. Der Kospi in Seoul macht einen Satz um 1,8 Prozent nach oben, und das, nachdem er zunächst nur knapp behauptet tendiert hatte. In Sydney erholte sich der S&P/AS-200 um 1,6 Prozent und machte damit das Vortagesminus praktisch wieder wett. Dort ist der Handel bereits beendet.

Eine Ausnahme macht die Börse in Tokio. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent auf 25.768 Punkte. In Japan wird erstmals im neuen Jahr gehandelt nach zwei Feiertagen zuvor. Bremsend wirkt der Yen, er war zuletzt auf ein Halbjahreshoch gestiegen, was ungünstig für die Exportunternehmen des Landes ist. Aktuell zeigt sich der Yen zur gleichen Vortageszeit etwas leichter mit 130,90 je Dollar. Daneben sorgen sich die Börsianer in Tokio um die konjunkturellen Aussichten angesichts der weiter auf Straffungskurs befindlichen meisten Notenbanken, zumal zuletzt auch die eigene Zentralbank einen ersten kleinen falkenhaften Schwenk gezeigt hatte und laut der Wirtsachaftszeitung Nikkei über eine Anhebung der Inflationsprognose nachdenken soll.

In Hongkong gehören Immobilienaktien zu den Favoriten, nachdem aus Peking erneut Signale kamen, den Sektor zu unterstützen. Dazu hat Longfor (+8,9%) verlautbart, im vergangenen Jahr sämtliche Projekte pünktlich abgeschlossen zu haben. Country Garden Services machen einen Satz um 9,9 Prozent, Country Garden gewinnen 6,7 Prozent. Weiter aufwärts geht es daneben mit Technikaktien, deren Subindex 2,8 Prozent gewinnt. Alibaba schnellen um über 7 Prozent nach oben. Für Kauflaune sorgt hier, dass Ant Group, an der Alibaba eine Beteiligung hält, grünes Licht erhalten hat, neues Kapital aufzunehmen.

Die Analysten von Ping An Securities sehen den Internetsektor positiv, weil er stark mit dem Konsumtrend korreliere, der wiederum mit den jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln nach oben zeigte dürfte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.059,20 +1,6% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.749,33 -1,3% 0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.257,74 +1,8% +1,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.115,15 -0,0% +0,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.573,04 +2,1% 0,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.244,92 -0,0% 0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.473,29 -0,0% 0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:14 % YTD

EUR/USD 1,0568 +0,2% 1,0549 1,0652 -1,3%

EUR/JPY 138,32 +0,1% 138,19 138,35 -1,5%

EUR/GBP 0,8819 +0,1% 0,8813 0,8830 -0,4%

GBP/USD 1,1983 +0,1% 1,1968 1,2064 -0,9%

USD/JPY 130,89 -0,1% 131,00 129,88 -0,2%

USD/KRW 1.274,06 -0,4% 1.279,60 1.272,11 +1,0%

USD/CNY 6,8886 -0,4% 6,9150 6,8863 -0,1%

USD/CNH 6,8952 -0,4% 6,9223 6,8912 -0,5%

USD/HKD 7,8177 +0,1% 7,8136 7,8096 +0,1%

AUD/USD 0,6798 +1,1% 0,6727 0,6802 -0,2%

NZD/USD 0,6268 +0,3% 0,6248 0,6318 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.846,24 +1,1% 16.667,36 16.721,39 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,65 76,93 -0,4% -0,28 -4,5%

Brent/ICE 81,93 82,1 -0,2% -0,17 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.845,10 1.840,55 +0,2% +4,55 +1,2%

Silber (Spot) 24,08 24,08 +0,0% +0,00 +0,5%

Platin (Spot) 1.087,90 1.085,50 +0,2% +2,40 +1,9%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,2% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

