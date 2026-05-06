MÄRKTE ASIEN/Fest - Seoul haussiert weiter - AMD-Ausblick treibt Chipaktien

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach oben gegangen. Dabei half auch, dass US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus, die Angriffe auf Schiffe zur Folge hatte, auszusetzen und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "grosse Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden. Brent- Öl verbilligte sich mit den neuen Hoffnungen auf ein Kriegsende dennoch lediglich um 1,4 Prozent auf 108,37 Dollar, zumal die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr und damit Öltransporte aus der Region weiter blockiert ist.

Spektakulär gestaltete sich das Geschehen am stark technologielastigen Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul. Dort schoss der Kospi nach der Feiertagspause am Dienstag in einem neuerlichen Hausse-Schub um 6,5 Prozent nach oben auf ein erneutes Rekordhoch. Der Index liegt nun seit Jahresbeginn über 75 Prozent im Plus. Jüngster Treiber ist die wieder auflebende KI-getriebene Rally bei Technologiewerten. Sie hatte bereits Vortag diverse Technologieaktien, vor allem aus dem Chipsektor, angetrieben hatte.

Für zusätzlichen Optimismus sorgte der Chipriese AMD, der am Vortag nachbörslich in den USA starke Quartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick für die Branche gegeben hatte. Händler verwiesen daneben auch auf neue Verbraucherpreise für Südkorea. Sie zeigten, dass die Inflation im April im Rahmen der Erwartungen ausfiel, was für die Wirksamkeit der Massnahmen der koreanischen Notenbank zur Eindämmung spreche.

In Shanghai ging es nach der jüngsten Feiertagspause und dem verlängerten Wochenende um 1,2 Prozent nach oben, in Hongkong (Späthandel) legte der HSI um 1,1 Prozent zu. Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgten laut Marktteilnehmern auch günstige chinesische Konjunkturdaten. Der private Indikator für die Dienstleistungsaktivität ist im April im Expansion anzeigenden Bereich stärker gestiegen als erwartet und steht damit im Gegensatz zum offiziellen Index, der eine Kontraktion zeigte.

Auch im australischen Sydney dominierten Käufe, der S&P/ASX-200 erholte sich um 1,3 Prozent. Er hatte an 10 der vergangenen 11 Handelstage - zunächst im Vorfeld, dann in Reaktion - der dritten Zinserhöhung in Folge in Down Under nachgegeben. Erneut nicht gehandelt wurde im Zuge der sogenannten Goldenen Woche mit mehreren Feiertagen in Folge in Japan.

Unter den Einzelwerten schnellten in Seoul die Chipaktien Samsung Electronics um 14,4 Prozent und SK Hynix um 10,6 Prozent in die Höhe. Die Marktkapitalisierung von Samsung übersteigt damit erstmals die Marke von 1 Billion Dollar. Bei Samsung trug zu den kräftigen Gewinnen bei, dass nach dem Feiertag am Dienstag erstmals auf die Nachricht reagiert werden konnte, wonach Apple angeblich Sondierungsgespräche mit Intel und Samsung Electronics über die Produktion von Hauptprozessoren führen soll.

In Hongkong verteuerten sich die Halbleitertitel Hua Hong um 8,7 und SMIC um 5,7 Prozent.

In Sydney erhöhten sich BHP um 3,1 Prozent und Rio Tinto um 2,3 sowie South32 um 2,0 Prozent, Die Finanzchefin des Rohstoffriesen BHP hatte gesagt, dass neue Investoren in das Unternehmen einstiegen, weil die Nachfrage nach KI das Kupfergeschäft wertvoller mache.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,60 +1,3 +0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +9,4

Kospi (Seoul) 7.384,56 +6,5 +75,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.154,85 +1,0 +2,0 10:00

Shanghai-Composite 4.160,17 +1,2 +4,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.923,21 +0,1 +6,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.087,42 +0,4 -18,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.757,75 +0,6 +4,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 12:00 % YTD

EUR/USD 1,1733 +0,4 1,1692 1,1690 -0,1

EUR/JPY 183,54 -0,6 184,59 184,26 -0,2

EUR/GBP 0,8633 NULL 0,8633 0,8630 -0,9

USD/JPY 156,42 -0,9 157,87 157,60 -0,2

USD/KRW 1.454,70 -1,0 1.468,58 1.473,38 +1,0

USD/CNY 6,8172 -0,2 6,8300 6,8300 -2,5

USD/CNH 6,8171 -0,1 6,8267 6,8313 -2,3

USD/HKD 7,8359 NULL 7,8359 7,8365 +0,7

AUD/USD 0,7247 +0,9 0,7182 0,7165 +8,6

NZD/USD 0,5951 +1,1 0,5886 0,5883 +3,4

BTC/USD 81.505,97 -0,2 81.636,11 80.683,11 -7,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,82 -1,4 -1,45 102,27

Brent/ICE 108,44 -1,3 -1,43 109,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.667,90 +2,5 111,86 4.556,04

Silber 75,89 +4,2 3,07 72,82

Platin 2.002,70 +2,6 49,80 1.952,90

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May 06, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)