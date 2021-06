MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Seoul im Schlussgeschäft schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Mittwoch hat sich bei den Indizes der Aktienmärkte in Ostasien und Australien eher wenig getan. In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 28.861 Punkte. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen und einem richtungslosen Geschäft. Im südkoreanischen Seoul ging es allerdings im Schlussgeschäft noch deutlicher nach unten, belastet von Einbussen bei Technologieschwergewichten, so dass am Ende ein Minus von 1 Prozent stand.

Im Fokus stand die globale Inflationsentwicklung, insbesondere jene in den USA. Neue Erkenntnisse erwarten Marktteilnehmer am Donnerstag von den Verbraucherpreisen für Mai. Weil eine hohe Inflation einhergeht mit Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken, wie beispielsweise höheren Zinsen, dürften sich einige Akteure an den Börsen aktuell zurückhalten mit Neuengagements.

Dazu passten die chinesischen Erzeugerpreise. Sie stiegen im Mai deutlicher als erwartet und zudem so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr. Allerdings legten die Verbraucherpreise zugleich nicht ganz in dem Umfang zu, wie Ökonomen erwartet hatten.

Aus Südkorea kamen derweil ganz leicht nach oben revidierte BIP-Zahlen für das erste Quartal. Sie sorgten aber für keinen positiven Impuls, ebensowenig von Markteilnehmern als solide ausgefallen bezeichnete Arbeitsmarktdaten. Stattdessen wurde die Stimmung getrübt von einem Kursminus von rund 4 Prozent bei SK Hynix. Auslöser waren Berichte über Defekte in Speicherchips des Unternehmens. Samsung Electronics gingen 1 Prozent niedriger aus dem Tag. Daneben gaben LG Chem um 0,7 Prozent nach. Hier bremsten Sorgen, dass der geplante Börsengang des Batterie-Tochter LG Energy Solution für Bewertungseinbussen bei LG Chem sorgen könnte.

Weiter schwere Kursfindung bei Eisai

Brickworks legten in Sydney um 11,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse seiner Baustofftochter und im Immobiliengeschäft in Aussicht gestellt hatte.

Probleme gab es auch am Mittwoch bei der Kursfindung von Eisai, nachdem am Dienstag wegen des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage nach der Aktie nur eine Taxe zum Handelsende zugelassen worden war. Sie hatte beim Tageslimit von plus 19 Prozent gelegen. Eisai gingen letztlich nochmals 16,3 Prozent höher aus dem Tag. Hintergrund der starken Nachfrage ist, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem von Eisai mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament die Zulassung erteilt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.270,20 -0,31% +10,37% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.860,80 -0,35% +5,54% 08:00

Kospi (Seoul) 3.216,18 -0,97% +11,93% 08:00

Schanghai-Comp. 3.591,40 +0,32% +3,41% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.726,19 -0,19% +5,63% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.956,63 -0,70% +15,10% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.157,41 -0,31% +11,37% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.585,63 -0,15% -2,41% 11:00

BSE (Mumbai) 52.380,26 +0,20% +9,42% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,2178 +0,0% 1,2173 1,2168 -0,3%

EUR/JPY 133,29 -0,0% 133,29 133,21 +5,7%

EUR/GBP 0,8591 -0,1% 0,8603 0,8607 -3,8%

GBP/USD 1,4176 +0,2% 1,4151 1,4139 +3,7%

USD/JPY 109,45 -0,0% 109,49 109,47 +6,0%

USD/KRW 1114,49 -0,3% 1117,90 1114,46 +2,7%

USD/CNY 6,3935 -0,1% 6,4005 6,3935 -2,0%

USD/CNH 6,3930 -0,1% 6,3994 6,3909 -1,7%

USD/HKD 7,7593 -0,0% 7,7598 7,7587 +0,1%

AUD/USD 0,7747 +0,1% 0,7742 0,7744 +0,6%

NZD/USD 0,7201 +0,1% 0,7196 0,7211 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 34.432,75 +2,7% 33.519,75 32.836,00 +18,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,37 70,05 +0,5% 0,32 +45,0%

Brent/ICE 72,57 72,22 +0,5% 0,35 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.890,33 1.893,70 -0,2% -3,37 -0,4%

Silber (Spot) 27,56 27,68 -0,4% -0,12 +4,4%

Platin (Spot) 1.161,65 1.165,38 -0,3% -3,73 +8,5%

Kupfer-Future 4,51 4,56 -0,9% -0,04 +28,0%

