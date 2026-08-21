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21.08.2026 09:08:40

MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Sydney etwas leichter

Vodafone Hutchison Australia Pty
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Börsen haben am Freitag die negative Vorgabe der Wall Street weitgehend abgeschüttelt und zumeist etwas zugelegt. Der Topix in Tokio gewann nach neuen Inflationsdaten 0,2 Prozent. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahr in der Kernrate wie erwartet um 1,8 Prozent. Laut Marktteilnehmern spricht das für eine Zinserhöhung der Bank of Japan im September und bremste entsprechend die Kauflaune. Den Yen stütztemn die Spekulationen aber zunächst kaum.

Für den Kospi in Seoul ging es um 0,9 Prozent nach oben, in Hongkong lag der HSI im dortigen Späthandel 1,0 Prozent höher als am Vortag. In Shanghai war die Tendenz behauptet, in Sydney ging es dagegen um 0,3 Prozent nach unten. Hier folgt der Markt oft mehr der Vorgabe aus den USA.

Auf breiter Front sorgten wieder etwas steigende Renditen der Anleihen für Vorsicht. Im Handel war von Zweifeln am Rückkaufplan des US-Finanzministeriums die Rede, der jüngst für Entspannung bei den Renditen gesorgt hatte. Das Programm - verstärkt lange Anleihen zurückzukaufen gegen die Ausgaben kurzer - biete nur eine kurzfristige Lösung. Die Frage sei, ob damit das US-Haushaltsdefizit von über 6 Prozent des BIP und jährliche Zinskosten von rund 1,2 Billionen Dollar wesentlich verringert werden könne. Die Analysten der Commerzbank merken ausserdem an: "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen und erneuter Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Finanzministeriums, die langfristigen Kreditkosten zu begrenzen, belastet US-Staatsanleihen."

Mit zumeist moderaten Gewinnen zeigten sich in Hongkong Immobilienaktien wie Country Garden, Longfor oder China Resources Land, nachdem die Behörden in Shanghai am Donnerstag eine Reihe von Massnahmen ergriffen hatten, um den Immobiliensektor weiter anzukurbeln, darunter die Senkung der Mindestanzahlung für den Kauf von Zweitwohnungen in Vorstadtgebieten. Die Aktie von Henderson Land machte einen Satz um 6,2 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten, nachdem der Hongkonger Immobilienentwickler einen deutlichen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr gemeldet hatte.

Alibaba fielen um knapp 2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch von mehr als 75 Prozent im Quartal gemeldet hatte, weil die Investitionen um 75 Prozent auf fast 10 Milliarden Dollar stiegen - im Zuge einer aggressiven Expansion in KI-Infrastruktur.

In Seoul ging es für beiden meist beachteten Aktien Samsung Electronics um 3,9 und SK Hynix um 2,3 Prozent nach oben. Bei Samsung stützte ähnlich wie am Vortag ein Bloomberg-Bericht unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass Samsung noch am Berichtstag ein neues Ausschüttungsprogramm im Volumen von umgerechnet bis zu 79 Milliarden Dollar bekannt geben werde. SK Hynix hatte im früheren Wochenverlauf ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 28 Milliarden Dollar angekündigt. Bei SK Hynix trieb tagesaktuell aber eher eine am Vortag nach dem Handelsende verkündete Tarifeinigung mit der Gewerkschaft.

In Sydney zogen Regis Recources um über 3 Prozent an, nachdem der Goldminenbetreiber einen Rekordgewinn und eine Sonderdividende ankündigte. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für TPG Telecom um fast 8 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.058,90 -0,3 +4,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.176,07 +0,2 +19,4 08:00

Kospi (Seoul) 6.912,95 +0,9 +64,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.956,16 +1,0 +1,3 10:00

Shanghai-Composite 3.905,20 +0,0 -1,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.675,36 +0,1 +22,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.535,58 +0,5 -24,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.734,66 -0,1 +3,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:05 % YTD

EUR/USD 1,1697 +0,2 1,1678 1,1683 -0,4

EUR/JPY 185,81 +0,1 185,72 185,06 +1,0

EUR/GBP 0,8569 +0,1 0,8565 0,8583 -1,7

USD/JPY 158,84 -0,1 159,05 158,39 +1,4

USD/KRW 1.385,54 -0,6 1.393,85 1.394,40 -3,8

USD/CNY 6,7210 -0,0 6,7225 6,7241 -3,9

USD/CNH 6,7194 -0,1 6,7242 6,7246 -3,7

USD/HKD 7,8404 -0,0 7,8431 7,8428 +0,8

AUD/USD 0,7147 +0,5 0,7111 0,7119 +7,1

NZD/USD 0,5970 +0,5 0,5943 0,5950 +3,7

BTC/USD 75.808,95 +4,3 72.656,34 69.866,38 -13,6

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,29 -0,6 -0,54 86,83

Brent/ICE 93,51 -0,3 -0,27 93,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.561,59 +1,0 43,72 4.517,87

Silber 68,95 +1,3 0,87 68,07

Platin 1.871,13 +2,4 43,13 1.828,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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