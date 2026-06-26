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26.06.2026 07:02:40

MÄRKTE ASIEN/Erneuter Ausverkauf im Chipsektor - Kospi bricht ein

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte stürzen am Freitag ab - allen voran die südkoreanische und japanische Börse. Erneut steht der hoch bewertete Technologiesektior im Fokus, wo nun erneut massiv Gewinne eingestrichen werden. Den Auslöser liefert Apple - der US-Technologieriese will mit Preiserhöhungen steigende Chipkosten kompensieren. Für Verunsicherung sorgt zudem ein Bericht, wonach OpenAI ihren Börsengang möglicherweise verschieben könnte. Unter Anlegern kochen damit die bekannten Sorgen hinsichtlich der Bewertungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) wieder hoch - die jüngste Rally im Halbleiterbereich kehrt sich damit um und folgt dem gängigen Muster: Auf Absturz folgt Rally, der dann wieder ein Ausverkauf mit anschliessender Rally bzw. Erholung folgt.

Angeführt wird der Ausverkauf wieder einmal vom technologielastigen Kospi in Seoul, der nach diversen Handelsunterbrechungen um 8,5 Prozent einknickt. Die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stürzen um 7,8 bzw. 8,8 Prozent ab. Beide Unternehmen planen laut Berichten erhebliche langfristige Investitionen in die Halbleiterkapazität.

Auch in Japan reagieren Anleger mit einem Ausverkauf im Technologiesektor auf die Schlagzeilen zu Apple und OpenAI. Der Nikkei-225 büsst 4,9 Prozent auf 68.798 Punkte ein, ist nach einem Rekordschlusshoch am Vortag aber auch besonders anfällig für Gewinnmitnahmen. Angesichts der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums und der aktuellen Bewertungen in Japan "dürften KI- und Halbleiterwerte jedoch der wichtigste Motor des Marktes bleiben", kommentieren die Citi-Analysten die Marktbewegungen. "Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass der Bullenmarkt bis zum Jahresende anhalten wird."

Inflationsdaten für den Grossraum Tokio im Juni unterstrichen derweil den anhaltenden Preisdruck in Japan: Die Kernverbraucherpreise sind um 1,6 Prozent gestiegen, was aber den Erwartungen entspricht und unter dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent liegt. Aus wachsender Sorge, dass die Inflation über ihr Ziel hinausschiessen könnte, hat die Notenbank in der vergangenen Woche ihren Leitzins auf ein 31-Jahreshoch gehoben und ihr Bekenntnis zu einer weiteren geldpolitischen Straffung bekräftigt. Softbank Group brechen im Technologiesegment um 13,5 Prozent ein. Die Dachgesellschaft ist an OpenAI beteiligt, ein Verschiebung des Börsengangs würde Geldzuflüsse daher verzögern. Kioxia Holdings knicken um knapp 11 Prozent ein, nachdem die Technologieaktie am Vortag hohe Aufschläge verbucht hat.

In China geben HSI in Hongkong und Shanghai-Composite im Kernland um die 2 Prozent ab, während in Australien der S&P/ASX-200 stagniert. Im Leitindex spielen Technologietitel keine grosse Rolle. Der Kurs der Geschäftsbank Judo sinkt nach einer Prognosesenkung um 3,6 Prozent. In Indien wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.749,10 0,0 +0,4 08:00

Nikkei-225 68.798,08 -4,9 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.083,65 -1,9 +15,9 08:00

Kospi (Seoul) 8.174,42 -8,5 +93,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.644,49 -1,9 -11,7 10:00

Shanghai-Composite 4.032,30 -2,1 +1,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.161,44 -1,1 +11,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.835,11 -2,7 -32,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.661,68 -0,1 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1374 +0,0 1,1369 1,1353 -3,2

EUR/JPY 183,83 -0,1 183,94 183,73 -0,1

EUR/GBP 0,8616 0,0 0,8616 0,8612 -1,1

USD/JPY 161,62 -0,1 161,78 161,81 +3,2

USD/KRW 1.544,80 +0,0 1.544,71 1.542,40 +7,2

USD/CNY 6,8017 +0,1 6,7976 6,8040 -2,7

USD/CNH 6,8054 +0,1 6,8006 6,8077 -2,4

USD/HKD 7,8413 +0,0 7,8401 7,8397 +0,8

AUD/USD 0,6888 -0,3 0,6908 0,6893 +3,2

NZD/USD 0,5640 -0,1 0,5647 0,5639 -2,0

BTC/USD 59.824,42 +0,8 59.366,20 61.784,64 -31,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,45 -2,0 -1,47 71,92

Brent/ICE 73,75 -2,0 -1,51 75,26

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.009,19 -0,4 -16,81 4.026,00

Silber 56,47 -2,4 -1,40 57,87

Platin 1.571,24 -1,9 -29,81 1.601,04

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/fll/ros

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Long 12’805.75 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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