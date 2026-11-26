Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag in der Breite nach oben gegangen, wobei die Indizes im späten Handel von ihren Tageshochs aber spürbar zurückkamen. Marktteilnehmer sprachen denn auch mehr von einer Stabilisierung nach den jüngsten herben Verlusten. Für Rückenwind sorgte, dass sich die Kurse an der Wall Street am Vortag nach erneut schweren Verlusten im frühen Handel kontinuierlich erholt und am Ende des Tages nur mit kleinen Verlusten geschlossen hatten.

An der technologielastigen Börse in Seoul ging es für den Kospi um 0,3 Prozent nach oben, im taiwanischen Taipeh, wo der Handel bereits früher endet, legte der Index um 2,5 Prozent zu. In Tokio ging der breite Topix 0,1 Prozent höher aus dem Tag. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,6 Prozent im Plus. Der Shanghai-Composite zeigte sich nur minimal verändert. In Sydney stieg das Börsenbarometer um 0,8 Prozent.

Marktteilnehmer konstatierten übergeordnet eine wieder etwas bessere Stimmung für Technologiewerte, wenngleich die grundsätzlichen Bedenken über zu viel eingepreisten KI-Optimismus weiter schwelten. Dazu komme die fragwürdige Unternehmensführung bei Nvidia mit der Rückholaktion von Jensen Huang als CEO, wobei offenbar auch die Politik die Hände mit im Spiel gehabt habe. Die Ratingagentur S&P Global hat nun das AA-Rating des Unternehmens auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung genommen. Als Gründe werden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Managementaufsicht von Nvidia genannt.

Für etwas Entspannung sorgte mehr Klarheit über die von der US-Regierung geplanten neuen Zölle. Diese sollen nicht zusätzlich erhoben werden, sondern bisherige Zölle weitgehend ersetzen. Das laufe rechnerisch je nach Region auf Erhöhungen um 2,5 bis 5,0 Prozentpunkte hinaus, hiess es. Wegen des noch ausstehenden Anhörungsverfahrens dürften die Zölle zudem auch frühestens erst im Februar oder März in Kraft treten. "Der jüngste Zollschritt ist daher eher als ein Umbau und eine rechtliche Härtung des Trump-Zollregimes zu betrachten denn als ein neuer 'Liberation-Day'-Schock", kommentierte MUFG-Analyst Lloyd Chan.

Dass die koreanische Notenbank die Zinsen nach einer dreimonatigen Pause um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erhöhte, belastete nicht. Dies war fast einhellig erwartet worden. Ausserdem hob sie zugleich ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 und für 2026 auf 3,9 Prozent an.

Bei den Einzelwerten zeigten sich Halbleiteraktien besonders kräftig erholt. In Tokio sprangen Kioxia um 12,6 Prozent nach oben, Murata erholten sich um 4,1 und Advantest um 4,5 Prozent. In Taipeh stiegen Largan Precision um 9,9 Prozent, in Seoul verbesserten sich SK Hynix um 2,2 und Samsung Electronics um 0,4 Prozent.

In Hongkong zogen Li Auto um fast 9 Prozent an. Das Unternehmen hatte über verbesserte Margen für das dritte Quartal berichtet und erwartet, im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückzukehren.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.763,80 +0,8 +0,6 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.931,53 +0,1 +10,2 07:30

Kospi (Seoul) 4.711,21 +0,3 +11,8 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.344,11 +1,7 -12,8 09:00

Shanghai-Composite 3.476,88 +0,0 -12,7 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.962,01 +0,6 +6,8 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.235,23 +0,7 -39,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.572,98 +0,7 -6,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33 % YTD

EUR/USD 1,0967 -0,0 1,0971 1,0938 -6,6

EUR/JPY 174,56 -0,1 174,66 174,00 -5,1

EUR/GBP 0,8368 NULL 0,8368 0,8362 -4,0

USD/JPY 159,15 -0,0 159,17 159,07 +1,6

USD/KRW 1.342,70 -0,1 1.343,77 1.342,20 -6,8

USD/CNY 6,6620 -0,2 6,6752 6,6725 -4,7

USD/CNH 6,6624 -0,1 6,6678 6,6734 -4,5

USD/HKD 7,8390 -0,0 7,8397 7,8386 +0,7

AUD/USD 0,6636 +0,2 0,6625 0,6569 -0,5

NZD/USD 0,5481 -0,1 0,5486 0,5457 -4,8

BTC/USD 60.401,34 +0,3 60.194,30 58.946,17 -31,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,88 +0,2 0,20 83,68

Brent/ICE 94,73 +0,1 0,12 94,61

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.567,94 -0,4 -13,06 3.581,00

Silber 41,32 +0,2 0,10 41,22

Platin 1.285,12 +0,3 4,15 1.280,97

(Angaben ohne Gewähr)

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November 26, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)