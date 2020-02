MÄRKTE ASIEN/Entspannung um Coronaepidemie - Softbank haussieren

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Freundlich hat sich das Börsengeschehen am Mittwoch an den Märkten in Ostasien und Australien präsentiert. Meldungen rund um das Coronavirus wurden weiter begierig aufgesogen. Stützend wirkte dabei, dass die Zahl der Neuinfizierten rückläufig ist. Derweil hat die Regierung in Peking nochmals hochrangige regionale Repräsentanten für die Epidemie mit verantwortlich gemacht und ihrer Posten enthoben.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 23.861 Punkte, nachdem dort am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Die Maschinenbauaufträge in Japan brachen gegenüber dem Vorjahr um über ein Drittel ein, was aber die Teilnehmer am Berichtstag kaum beeinflusste. Softbank haussierten um knapp 12 Prozent. Hintergrund war die Kursexplosion bei Sprint um 73 Prozent an der Wall Street, nachdem das zuständige US-Gericht grünes Licht für die Fusion mit T-Mobile US gegeben hatte. Der knapp 85-prozentige Anteil von Softbank an Sprint steigerte den Wert der Japaner um 13 Milliarden Dollar.

In Südkorea stand das Thema Coronavirus auch im Schatten der Berichtssaison, die einige Aktien wegen besserer Ausblicke nach oben trieb. Auch Daten, die ein solides Jobwachstum zeigten, sorgten dort für gute Stimmung und einen um 0,7 Prozent festeren Index. Teilnehmer berichteten aber auch davon, dass die Aufschläge begrenzt blieben, weil nach der jüngsten Rally die Neigung zu Gewinnmitnahmen wachse. Die Samsung-Aktie verteuerte sich um 1 Prozent, nachdem der Elektronikkonzern sein neues 5G-fähiges Handymodell Galaxy S20 sowie ein faltbares Gerät vorgestellt hatte.

Huawei gerät wieder ins Schussfeld

An den chinesischen Börsen stützte auch, dass Peking die wegen der Coronaepidemie verfügte Schliessung von Betrieben teilweise wieder aufgehoben hat. Das Brokerhaus KGI rechnet damit, dass Fonds wieder in Sektoren wie Fertigung oder Zement zurückkehren werden. In Schanghai und Hongkong stieg der Markt um jeweils 0,9 Prozent.

Daneben rückte die Problematik rund um Huawei wieder in den Fokus. Laut US-Regierungsbeamten kann der chinesische Konzern über Schnittstellen auf Mobilfunknetzwerke zugreifen. Diese Fähigkeit soll Huawei bereits seit einem Jahrzehnt haben. Der Konzern hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

An den Rohstoffmärkten ging es parallel zum besseren Konjunktursentiment überwiegend aufwärts. Brentöl stieg um über 2 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.088,20 +0,47% +6,05% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.861,21 +0,74% +0,12% 07:00

Kospi (Seoul) 2.238,38 +0,69% +1,85% 07:00

Schanghai-Comp. 2.926,90 +0,87% -4,04% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.819,94 +0,86% -2,19% 09:00

Taiex (Taiwan) 11.774,19 +0,94% -1,86% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.218,82 +1,36% -1,85% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.540,93 -0,68% -2,35% 10:00

BSE (Mumbai) 41.549,65 +0,81% +0,59% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD

EUR/USD 1,0918 -0,0% 1,0919 1,0912 -2,7%

EUR/JPY 119,99 +0,1% 119,88 119,91 -1,6%

EUR/GBP 0,8418 -0,1% 0,8427 0,8455 -0,5%

GBP/USD 1,2969 +0,1% 1,2956 1,2906 -2,1%

USD/JPY 109,91 +0,1% 109,79 109,89 +1,1%

USD/KRW 1180,46 -0,1% 1181,70 1183,16 +2,2%

USD/CNY 6,9746 +0,1% 6,9660 6,9755 +0,2%

USD/CNH 6,9754 +0,1% 6,9705 6,9779 +0,1%

USD/HKD 7,7680 +0,0% 7,7656 7,7640 -0,3%

AUD/USD 0,6734 +0,3% 0,6715 0,6710 -3,9%

NZD/USD 0,6467 +1,0% 0,6403 0,6392 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.340,75 +1,0% 10.233,75 9.740,25 +43,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,74 49,94 +1,6% 0,80 -16,5%

Brent/ICE 55,19 54,01 +2,2% 1,18 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.564,25 1.567,60 -0,2% -3,36 +3,1%

Silber (Spot) 17,53 17,65 -0,7% -0,12 -1,8%

Platin (Spot) 966,95 971,95 -0,5% -5,00 +0,2%

Kupfer-Future 2,58 2,58 +0,1% +0,00 -7,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 03:32 ET (08:32 GMT)