MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung - Hongkong mit haussiert

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Rückenwind kommt aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch begonnen werden dürfte mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösungnicht nachlässt.

In Tokio rückt der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent vor. Das weitaus höher als erwartet ausgefallene japanische Handelsbilanzdefizit im Februar belastet nicht; es war vor allem den hohen Importpreisen für Energie geschuldet. Gesucht sind beispielsweise Japan Airlines (+4,5%) oder Aktien aus dem Elektroniksektor wie Renesas (+4%). Hier stützten nachlassende Bedenken wegen der hohen Treibstoff- bzw Rohstoffpreise.

Auch in Seoul (+1,1%) erholen sich Aktien aus der Luftfahrt- und Technologiebranche. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics notiert 0,9 Prozent höher.

Hausse in Hongkong - Tencent gewinnen 17,4%

Deutlich erholt nach der Talfahrt der Vortage zeigt sich der Aktienmarkt in Hongkong, hier geht es mit dem Hang-Seng-Index um 5,3 Prozent aufwärts. Der zuletzt von der Angst vor neuen US-Sanktionen gebeutelte Technologiesektor haussiert um 12,3 Prozent. Tencent springen um 17,4 Proznet. Sie waren allein am Dienstag um gut 9 Prozent abgestürzt, weil dem Unternehmen nach Angaben informierter Personen eine rekordhohe Geldstrafe wegen Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay drohte. Meituan schnellen sogar um 20 Prozent nach oben, Alibaba um 14,5 Prozent.

In Schanghai liegen die Kurse durchschnittlich 2,3 Prozent im Plus. Die schon am Dienstag veröffentlichten, überraschend starken Daten zur heimischen Industrieproduktion hellen nach Angaben aus dem Handel die Stimmung mit Verspätung auf. Sie hatten sich zunächst nicht gegen Pandemieängste durchsetzen können, die kräftig steigende Corona-Fallzahlen in China ausgelöst hatten. Am Mittwoch meldeten die chinesischen Behörden jedoch einen Rückgang der Fälle.

Am Ölmarkt kommt es derweil nach dem Preisrutsch der vergangenen Tage zu einer kleinen Gegenbewegung. Das mildert den Verkaufsdruck auf Aktien der Ölbranche. In Tokio verringern Inpex ihre Verluste auf 0,5 Prozent. An der Börse in Sydney liegen Woodside Petroleum 0,2 Prozent im Plus; Santos steigen um 0,6 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 0,2 Prozent aufwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.175,20 +1,1% -3,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.745,13 +1,6% -12,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.650,27 +1,1% -11,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.135,45 +2,3% -13,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.382,80 +5,3% -16,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.287,76 +1,6% +3,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.560,18 +0,2% -0,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,0973 +0,1% 1,0965 1,0995 -3,5%

EUR/JPY 129,76 +0,0% 129,73 129,81 -0,9%

EUR/GBP 0,8403 -0,0% 0,8406 0,8433 +0,0%

GBP/USD 1,3058 +0,1% 1,3043 1,3038 -3,5%

USD/JPY 118,25 -0,1% 118,32 118,04 +2,7%

USD/KRW 1.238,05 -0,3% 1.242,33 1.244,84 +4,1%

USD/CNY 6,3514 -0,3% 6,3706 6,3812 -0,1%

USD/CNH 6,3656 -0,3% 6,3832 6,3998 +0,2%

USD/HKD 7,8220 -0,1% 7,8268 7,8260 +0,3%

AUD/USD 0,7218 +0,3% 0,7193 0,7178 -0,6%

NZD/USD 0,6777 +0,2% 0,6765 0,6739 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.237,35 -0,6% 39.493,24 38.368,74 -15,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,04 96,44 +0,6% 0,60 +30,3%

Brent/ICE 100,87 99,91 +1,0% 0,96 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,35 1.916,53 +0,0% +0,82 +4,8%

Silber (Spot) 24,79 24,88 -0,4% -0,09 +6,4%

Platin (Spot) 998,50 985,38 +1,3% +13,13 +2,9%

Kupfer-Future 4,52 4,50 +0,3% +0,01 +1,2%

