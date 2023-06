MÄRKTE ASIEN/Börsenstimmung weiter angeschlagen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien zeigen sich am Mittwoch im späten Geschäft ohne klare Tendenz. Auffallend ist die erneute Schwäche in China, insbesondere in Hongkong. Neben schwachen US-Vorlagen ist die Unsicherheit mit wachsender Enttäuschung über das bisherige Ausbleiben des allgemein erwarteten Konjunkturpakets in China. Die erfolgten Zinssenkungen in China seien eindeutig zu wenig. Die Banken offerierten nur minimal niedriger verzinste Kredite, dies reiche nicht, um die lahmende Konjunktur auf Touren zu bringen, kritisieren Händler.

Dazu sorgt die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch für wenig Kauflaune. Nach zuletzt falkenhaften Äusserungen aus dem Kreis der US-Notenbank blieben die Anleger misstrauisch hinsichtlich des Zinspfades. Noch immer setzten einige auf Zinssenkungen in den USA zum Jahresende, dies sei aber sehr unwahrscheinlich, heisst es. Ein negatives Schlaglicht auf den Zustand der Weltwirtschaft liefert FedEx. Der globale Logistiker verbuchte gesunkene Umsätze.

Börsen in China vor Feiertagspause im Minus

Vor der Feiertagspause wegen des Drachenbootfestivals ab Donnerstag zeigt sich der Schanghai Composite 0,4 Prozent im Minus. Erneut fällt Hongkong mit einem Verlust von diesmal 1,9 Prozent negativ aus dem Rahmen. Der HSI baut die jüngste Verlustphase nun auf drei Sitzungen in Folge aus. Die jüngste Staatsratssitzung sei in Sachen Wirtschaftsstimuli eine vertane Chance gewesen, kritisiert ein Händler.

Technologiewerte wie Bilibili (-4,1%), ZTE (3,4%) und Alibaba (3,1%) führen die Liste der Verlierer an. Dies dürfte auch daran liegen, dass beim Staatsbesuch von US-Aussenminister Antony Blinken keine konkreten Schritte zur Handelserleichterung im Technologiesektor vereinbart worden waren. Gegen die Tendenz steigen Nio um 5,2 Prozent. Ein Staatsfonds aus Abu Dhabi will über eine Milliarde Dollar bei dem Elektroautobauer investieren.

Der japanische Nikkei-225 gewinnt 0,4 Prozent, befeuert von einem im Handelsverlauf nachgebenden Yen. Der Kospi in Südkorea verliert 0,7 Prozent. Auch hier warte der Markt auf chinesische Stimuli, heisst es. Die Exportnation verbuchte erneut ein Handelsbilanzdefizit in den ersten Juni-Wochen. Dies sei kein gutes Zeichen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, so Stimmen im Handel. Der Kurs der Kinokette CJ CGV bricht nach Plänen für eine Kapitalerhöhung um 14 Prozent ein.

Nach dem jüngsten Höhenflug auf ein Zweimonatshoch im Zuge weniger falkenhaft als befürchtet ausgefallener Notenbankkommentare verliert der S&P/ASX-200 nun 0,3 Prozent. Dazu deutet ein wichtiger Frühindikator der heimischen Wirtschaft auf einen scharfen Abschwung hin und ist auf den tiefsten Wert seit der Coronapandemie gesunken.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.337,70 -0,3% +4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.557,56 +0,5% +28,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.587,69 -0,7% +15,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.227,15 -0,4% +4,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.233,56 -1,9% +0,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.225,68 +0,2% -0,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.394,07 +0,4% -7,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0917 -0,0% 1,0919 1,0933 +2,0%

EUR/JPY 154,72 +0,2% 154,39 155,09 +10,2%

EUR/GBP 0,8552 -0,0% 0,8554 0,8545 -3,4%

GBP/USD 1,2765 +0,0% 1,2765 1,2794 +5,5%

USD/JPY 141,72 +0,2% 141,40 141,83 +8,1%

USD/KRW 1.291,82 +0,3% 1.288,53 1.281,72 +2,4%

USD/CNY 7,1924 +0,2% 7,1815 7,1715 +4,3%

USD/CNH 7,1948 +0,2% 7,1821 7,1760 +3,9%

USD/HKD 7,8251 -0,0% 7,8253 7,8209 +0,2%

AUD/USD 0,6794 +0,1% 0,6786 0,6806 -0,3%

NZD/USD 0,6183 +0,3% 0,6167 0,6184 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 28.744,28 +2,1% 28.145,10 26.817,37 +73,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 70,5 -100,0% -70,50 -11,7%

Brent/ICE 76,33 75,9 +0,6% +0,43 -8,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,11 1.936,36 -0,0% -0,25 +6,2%

Silber (Spot) 23,13 23,23 -0,4% -0,10 -3,5%

Platin (Spot) 961,98 967,50 -0,6% -5,53 -9,9%

Kupfer-Future 3,90 3,88 +0,5% +0,02 +2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

